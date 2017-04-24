Большой смысл евразийской интеграции

13.04.2017 13:48:58

1. Тупики евроинтеграции

Удивляет беспардонное отношение западных политиков к странам СНГ. В один голос они требуют от них определиться со своим выбором, притом сделать это выбор только в сторону Европейского союза. Всякие аргументы и варианты, которые не согласуются с представлениями еврокомиссаров, не подлежат обсуждению и отбрасываются, не принимая в расчет никаких доводов. Такое беспардонное отношение высвечивает истинную природу так называемой евроинтеграции. Ее сущность состоит в увековечивании раздробления постсоветского (евразийского) пространства. В этом и заключается экономическая и политическая несостоятельность подобной евроинтеграции, поскольку такая евроинтеграция исходит не из интересов стран СНГ, а из узкокорыстных целей западных производственных и финансовых корпораций.

Чтобы скрыть истинную сущность т.н. евроинтеграции, западные политики говорят о приобщении наших народов к «европейским ценностям и демократии», что, дескать, позволит всем нам жить, как на Западе. Но это сугубая политическая демагогия, которая не имеет никакого отношения к реальной политической практике так называемых евроинтеграторов. Посмотрите: какие политические партии и каких политиков поддерживают США и Европейский союз в странах СНГ? Такие политические партии и таких политиков, которые ничего общего не имеют с гуманистическими, демократическими ценностями. Возьмем, к примеру, бандеровскую партию «Свобода» на Украине, которая на своем сайте излагает следующую политику: «Украинизация Крыма, Донбасса, Харькова, Одессы, Николаева, Херсона, Кривого Рога, Запорожья, Кременчуга, Днепродзержинска и других русскоязычных городов возможна только с помощью тоталитарной военной диктатуры, репрессивными методами. Это когда защитникам двуязычия будут выбивать зубы прикладами автоматов» [1, c. 53]. Ведь очевидно, что это партия оголтелой русофобии в самых отвратительных формах, пропагандирующая и практикующая самую злобную ненависть к другим народам. Дайте ей только волю, и эта партия установит такие ценности, которые ничем не будут отличаться от фашизма. И вот эту русофобскую, фашистскую партию западные бюрократы зачисляют в разряд евроинтеграционной партии, которая якобы стремится к европейским ценностям. Разве это не фарисейство со стороны США и Европейского союза? Реально руководители США и Европейского союза поддерживают лишь только антироссийские и антидемократические политические силы в странах СНГ.

Таким образом, т.н. евроинтеграция направлена на установление ксенофобских и антидемократических режимов в странах СНГ. Приватизация народного достояния, формирование новой элиты как некоего «креативного сословия», которое якобы по своим не только умственным, но и физиологическим параметрам превосходит обыкновенных людей, восхваление конкуренции не только в экономике, но и в человеческих отношениях, апология неправедно приобретенного богатства – все это призвано доказать правомерность политического господства антигуманного агрессивного меньшинства. Фактически это отрицание демократии, хотя такое отрицание соответствует принципам западной олигархии и бюрократии.

Если нарисовать собирательный образ западной бюрократии и олигархии, то он будет очень похож на персонаж античной мифологии – Прокруста и его ложе. Прокруст любезно предлагал уставшим путникам отдохнуть на его ложе, но подобный отдых заканчивался трагически для тех, кто пользовался услугами этого античного «благодетеля». Именно такую же прокрустову политику и демократию стремятся осуществить США и Европейский союз на постсоветском пространстве. Что, кстати, прекрасно понимают все дезинтеграторы в постсоветских республиках, под какими бы вывесками они не скрывались, будь-то так называемая оппозиция в Белоруссии, якобы правозащитники в России и всевозможные неправительственные организации на постсоветском пространстве.

Их цель, маскируя западную недемократическую политику разглагольствованиями на тему прав человека и демократии, сохранить евразийское пространство в раздробленном и конфронтационном состоянии. Причем к самим правам человека и демократии западные бюрократы подходили сугубо избирательно. Те руководители, политические группы в постсоветских республиках, которые выступают за интеграцию постсоветского пространства, зачисляются в разряд диктаторов и нарушителей прав человека и демократии, а те «лидеры» и партии, которые кричат о так называемой «имперской угрозе» России, о своем европейском выборе, квалифицируются в качестве демократических и легитимных. Поскольку Президент России Владимир Путин является последовательным сторонником интеграции постсоветского пространства и строительства Евразийского союза, то, разумеется, согласно дезинтеграционной логике всевозможных экспертов и политиков в США и ЕС, российский лидер облыжно обвиняется в несоблюдении прав человека и демократии в своей стране и в имперском отношении к другим странам постсоветского пространства.

При этом важно понять, что, вознамерившись продвигать «демократию» на Восток, руководство Европейского союза и США четко расписали роли между старыми и новыми членами Европейского союза и НАТО. Старым членам, то есть западноевропейским странам, отведена роль учителей на тему демократии и прав человека, гуманной европейской системы ценностей, а на новых членов, то есть восточноевропейские страны (Польша, Чехия, Румыния, прибалтийские республики), возложена грязная работа по продвижению дезинтеграционной политики Европейского союза и НАТО на Восток. Политические режимы в этих новых членах Европейского союза и НАТО выполняют сугубо дезинтеграционную функцию, играя роль провокаторов по нагнетанию напряженности и конфронтации по всему периметру Северноевразийской цивилизации. Стоит только отделить политическую демагогию от политической практики и сразу станет очевидно, что никакого отношения реальная политика США и Евросоюза к демократии и правам человека не имеет.

В США и Евросоюзе господствует не демократия, а политическое фарисейство, которое создает видимость демократичности политической системы западных стран. Никакого европейского гуманизма западные лидеры не признают. Они ограничиваются лишь лицемерием как формой, которую использует западная бюрократия в разговоре со своими гражданами, чтобы замаскировать свою антидемократическую сущность. Характерный пример – отношение правительств стран Европейского союза к проблеме мигрантов, которое представляет собой сплошное фарисейство, а не политику сострадания к обездоленным людям.

Вот почему никакого ценностного конфликта между Востоком и Западом, между евразийскими и европейскими ценностями не существует. Есть противоречие между национальными интересами Белоруссии, России, Казахстана, Армении, Киргизии и враждебным отношением США и Евросоюза к интеграционным проектам на постсоветском пространстве. Поэтому нет никакой необходимости в признании мифических европейских ценностей и европейского выбора для постсоветских республик. Идти по такому пути – значит идти по пути упадка и раздробления.

Важно обратить внимание еще на один момент. Дезинтеграция постсоветского (евразийского) пространства – это не только раздробление территории и измельчение экономики, но это в то же время и упадок государственности постсоветских стран. И так называемая евроинтеграция объективно будет закреплять разрушение не только экономики, но и государственности стран СНГ.

Поэтому все евроинтеграторы на постсоветском пространстве объективно являются дезинтеграторами собственной государственности. И сколько бы они не пропагандировали евроинтеграцию, в их евроинтеграции нет ничего иного, кроме глупости и позора. Это факт бесспорный. Хотя, может быть, для наивной публики и не cтоль очевидный. Как справедливо указывал советник Президента России Сергей Глазьев, так называемое соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом означает, что «Украина фактически перестает быть самостоятельным, суверенным субъектом торгово-экономических отношений» [2, с.7]. Вот и выходит, что «евроинтеграторы» в постсоветских республиках такой своей политикой разрушают собственные национальные государства.

2. Наступает время больших смыслов

Ни для кого не секрет, что в основе разрушения СССР и последующей дезинтеграции постсоветского пространства лежали антирусские исторические взгляды, русофобия. Под предлогом укрепления независимости и суверенитета общественному сознанию в постсоветских республиках навязывались всевозможные антирусские исторические концепции. Притом антирусизм выступал в двух формах: антисоветизме и собственно русофобии. В зависимости от аудитории и политической конъюнктуры дезинтеграторы использовали либо антисоветизм, либо русофобии.

Так, в Белоруссии вместо общерусской истории, в рамках которой сформировался белорусский народ и реализовалась белорусская государственность, в систему образования, науки и культуры, официальную историографию активно внедрялись теория т.н. балтского субстрата, история Великого Княжества Литовского, история польско-шляхетская, где доказывалось, что белорусы и русские якобы не имеют ничего общего между собой.

Подобные антирусские мотивы уже в скрытой форме проявились, к примеру, в академическом издании «Очерки истории Беларуси» в двух частях, выпущенном Институтом истории Национальной академии Беларуси в 1994-1995 годах. Эта антирусская позиция закреплена и в нынешнем издании Института истории Национальной академии наук «История белорусской государственности в конце ХVIII—начале ХХI в.» (2012), где говорится, что Великое Княжество Литовское и Речь Посполитая представляли собой исторические формы белорусской государственности, а вот Российская империя и ее государственность не являлись белорусскими, хотя и существовали на белорусских землях.

На Украине наиболее оголтелые русофобы также выстраивали самые сумасбродные исторические концепции с единственной целью как можно сильнее развести русских и украинцев по разные стороны цивилизационного развития. Как отмечает доцент Киевской Духовной Академии Алексий Добош, «история Украины сегодня старательно переписывается прокатолическими «деятелями» [3, c. 169]. Разумеется, все эти антирусские потуги являлись самой заурядной фальсификацией реальной истории белорусского и украинского народов, насмешкой над исторической наукой.

Драматичность ситуации заключалась в том, что эти антирусские инсинуации доминировали и в самой России и самым наглым образом навязывались самосознанию российского народа. Показательны в этом плане высказывания бывшего директора Института российской истории Российской академии наук А.Н.Сахарова. Его работы пронизаны презрением к русскому народу, якобы людям низшего сорта, «париям», «темной стихии, огромной серой массе, исповедовавшей простые и одномерные формы жизненного переустройства» [4, с.309,320]. Ему вторят другие русофобы. Вот что повествует Ксения Собчак: «Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретила эту страну». Или, например, Дмитрий Быков: «Россия – бросовая страна с безнадежным населением… Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами». Не случайно русофобы спять и видят разделение России на несколько государств. Надо отметить, что русофобствующие политиканы и богемная публика сами ничего не изобретали, они всего лишь копировали антирусские и антисоветские взгляды, которые были изложены в работах западных историков и политологов.

Приходится констатировать, что русофобия захлестнула пространство бывшего СССР. Общерусская история стала изображаться в сугубо мрачном свете как главное препятствие на пути движения постсоветского общества к демократии и прогрессу. Вот почему Президент России Владимир Путин поднял вопрос о необходимости создания правдивого и нравственного учебника о великой русской истории в неразрывной связи всех ее периодов: досоветского, советского и постсоветского. Как подчеркнул российский лидер перед участниками Валдайского клуба в 2013 году, «мы должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша история без изъятий должна стать частью российской идентичности» [5, с.6].

Некоторые публицисты и историки, поддерживая идею написания правдивого учебника по истории, в то же время выражают недоумение, как это сделать! К примеру, как объективно описать Кавказскую войну. Почему, задаются они вопросом, в коренной России главнокомандующий Кавказской армией А.П.Ермолов герой, а на Кавказе его именем пугают детей? [6, с. 9]. Подобные исследователи хотят правдивых ответов, не понимая того, что они историю подменяют историческими казусами. Но дело не в исторических казусах, а в смысле истории. В этом плане генерал А.П.Ермолов герой не только коренной России, но и кавказских народов, поскольку объективно его деятельность открывала для кавказских народностей перспективу исторического развития. В противном случае народы Кавказа были бы данниками реакционных режимов шахского Ирана и Османской империи, что лишало бы их действительного исторического бытия. Так тогда стояла проблема Кавказской войны.

Разрушение СССР привело к тому, что в значительной степени была девальвирована наша общерусская история, деформировано знание того, что есть добро, а что зло. Восточнославянские народы пытались лишить общерусского самосознания, философско-исторического единства, низвести их до уровня животного бытия и единственными целями их жизни сделать цели физиологических вожделений. И, естественно, в итоге – всплеск негативности, в том числе и физическое вымирание населения. Так отвергнутая общерусская история отомстила всем нам в виде калейдоскопа социально-экономических и духовно-нравственных катастроф за нашу глупость разрушения собственной страны, за то зло (отрицание общерусской истории), которое русофобы навязывали белорусам, великороссам (русским), украинцам в качестве якобы необходимого условия приобщения к западному благоденствию.

Поэтому оздоровление положения в наших странах – это не просто решение частносоциальных задач, а философско-историческая проблема, проблема возрождения общерусского смысла жизни наших людей. Возвращая общерусскую историю во все сферы жизнедеятельности постсоветского общества, возрождая общерусский смысл его жизни, восстанавливая знание того, что есть добро, а что есть зло, мы тем самым освобождаемся от целого спектра катастрофических процессов и выходим на интеграционную траекторию движения.

С точки зрения философии истории, те постсоветские республики, где фактор общерусскости если и не выступает в качестве доминирующего, но в той или иной степени присутствует в официальной историографии, а также в деятельности социальных и государственных институтов, можно условно назвать своеобразными союзными государствами. Союзными государствами не только применительно к такому интеграционному проекту, как Союзное государство Белоруссии и России, но союзными государствами в том смысле, что принцип союзности является атрибутивным в системе государственной идеологии и политики данных стран. Очевидно, что такими постсоветскими странами в настоящее время являются лишь Россия и Беларусь. И не случайно российско-белорусская интеграция наиболее глубоко воплощает в себе ценности общерусской истории, а следовательно, представляет собой наиболее успешный объединительный проект на постсоветском пространстве, который должен быть образцом и для Евразийского союза.

Те постсоветские страны, где фактор общерусскости задавлен или вообще изгнан из сферы образования, культуры, науки, политики, условно можно назвать осколками бывшего СССР. Это объективно несостоявшиеся государства или государства абсолютно несамостоятельные, марионеточные именно по причине господства принципа русофобии в их официальной идеологии. Наиболее показательны в этом плане прибалтийские республики и Украина. Проблема в том, что господствующие элиты в этих странах вроде бы хотят написать свою национальную историю, а на самом деле они пишут антирусскую, то есть антинациональную историю, что объективно ведет к разрушению их и так эфемерной государственности. Кроме того, эти политики объективно делают свои страны источниками постоянной конфронтации на пространстве бывшего СССР, что лишает их перспектив нормального цивилизованного развития.

Отсюда должно быть понятно, что интеграция постсоветского пространства, в том числе образование и дальнейшее развитие Евразийского союза, лишь тогда будет успешна, когда она будет осуществляться на основе принципа общерусскости. Общерусскость – это значит, что русский язык, русская история, русская культура выступают как условие реализации политического суверенитета и единства народа. Подчеркиваем: интеграция не только экономическая, но интеграция на основе общерусской истории, общерусской цивилизации. Что именно и доказывает Союзное государство Белоруссии и России. Интеграция только экономическая недостаточна, в современных условиях такая интеграция уже не ведет к успеху. Вот и выходит, что не экономика, а именно идея истории определяет все в нашей интеграции. Как ни парадоксально это звучит, но сугубо экономическая интеграция может закончиться дезинтеграцией.

Говоря об общерусской истории как ключевом факторе евразийской интеграции необходимо понимать, что здесь важны не столько события, хронология, примеры, сколько общерусская ментальность, общерусская идентичность. Это то, что в советское время обозначалось понятием «советский народ». В советское время даже досоветская история всех народов СССР излагалась в русле общерусской народной истории, где союз, дружба, сотрудничество русского народа с другими народами Российского государства являлись основой их исторического прогресса. И это было правильно.Вот почему все русофобы, дезинтеграторы в первую очередь стремятся изгнать советский период из нашей отечественной истории как наиболее близкий к сегодняшнему времени и тем самым наиболее опасный для их антирусских, антиинтеграционных замыслов в отношении северноевразийских (бывших советских) народов.Именно в общерусском, общесоветском характере выражается национальное бытие русских, белорусов, украинцев, цивилизационное единство всех народов бывшего СССР. Именно общерусская, общесоветская ментальность позволяет чувствовать и верить, что русофобы, дезинтеграторы не одолеют наши народы, не лишат их своей цивилизационной идентичности, своей исторической будущности. Это общерусское историческое сознание будет оздоровляюще действовать на политическую, социально-психологическую атмосферу в Белоруссии, Казахстане, Армении и в других постсоветских республиках. Оно вселит в наших граждан идею исторического оптимизма, что как бы сложно ни шли интеграционные процессы, какие бы препятствия на их пути ни возводились, интеграционное дело будет продолжаться, а противники интеграции будут посрамлены и разбиты. Следовательно, в сознании наших народов будет укрепляться уверенность в себе, признание непобедимой силы общерусской истории.

Поскольку никакой реальной евроинтеграции для бывших советских народов не существует, то для постсоветских государств абсурдно выглядит противопоставление Востока и Запада, России и Европейского союза. Так как в действительности происходит лишь интеграция постсоветского (евразийского) пространства, то не надо уподобляться персонажам библейской истории и искать некую обетованную землю за пределами своей территории, своей цивилизации. Надо исходить не из ложных геополитических ориентаций и фальшивых идеологических концепций, а из собственных национальных интересов (не путать с местечковым эгоизмом!) и уметь продвигать эти интересы на международной арене. Тогда сами собой отпадут детские причитания и политические верещания о том, что «Украина – это Европа», что «наш путь в Европу».

Смысл евразийской интеграции в том и состоит, что она основывается на национальных интересах стран СНГ, на цивилизационном самоопределении наших народов. Интеграция евразийского пространства потому и необходима, что она является непременным условием восстановления самой государственности стран СНГ. Вот почему Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Минске 25 октября 2013 г. подчеркнул, что «Беларусь не мыслит своего суверенитета и независимости без тесного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. Более того, мы не видим себя успешным государством без сотрудничества с народами, с которыми мы жили последний век как единая семья». Это же относится не только к Белоруссии, но и ко всем другим странам СНГ.

Как ни покажется это парадоксальным, но евразийская интеграция отвечает интересам и Европейского союза, поскольку устраняет раздробленность постсоветского пространства, что является основной причиной сегодняшней неустроенности наших народов. Дело в том, что общеевропейское пространство, как евросоюзовское, так и евразийское, можно уподобить сообщающимся сосудам и дестабилизация в одной части этого пространства согласно закону о сообщающихся сосудах неизбежно перебрасывается на другую часть общеевропейского пространства. Наивно полагать, что можно укрепить безопасность и благополучие в Европейском союзе, не укрепляя безопасность и благополучие на евразийском пространстве.

Вот почему выработка сознания общей ответственности за стабильность и безопасность нашего Европейского континента закладывает фундамент для подлинной общеевропейской интеграции, для формирования новой системы международных отношений на основе баланса национальных, региональных и мировых интересов в современном многополярном мире. В этом и заключается смысл Евразийского союза.

Сегодня наступает время больших смыслов. Необходимо понять, что Евразийский экономический союз – это не альтернатива независимости Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, не потеря их суверенитета, а наоборот, такое экономическое и политическое образование, благодаря которому будет укрепляться самостоятельность наших государств, осуществляться реализация совместных национальных интересов в современном мире.

Лев Криштапович (Минск)

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