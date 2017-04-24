Казахстан: а может сразу перейдём на иероглифы?

13.04.2017 12:44:17

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Очередное заявление президента Казахстана Н.Назарбаева о очередном переводе казахского алфавита с кириллической на латинскую графику привлекло неоправданно много внимания. На этот раз президент Казахстана предложил правительству страны разработать график перехода к использованию для записи казахского языка латиницы вместо кириллицы — документ должен быть готов до конца года. С 2018 года нужно начать подготовку специалистов по обучению новому алфавиту и приступить к разработке учебников для средних школ. Объявлено, что к 2025 году вся литература и документация в республике будет переведена.

Этот сигнал адресован и гражданам Казахстана и внешнеполитическим партнерам государства. Назарбаев традиционно пытается одним выстрелом убить несколько зайцев.

Казахские «национал-патриоты» (наподобие политолога Айдоса Сарыма/Саримова) и близкие им эксперты давно говорят о том, что переход на латиницу даст Казахстану возможность выйти на более тесное «партнерство с тюркскими народами» (под ними понимается исключительно Турция), снижая зависимость от России.

Если этот шаг будет принят на самом деле, это будет способствовать расколу общества внутри казахского этноса, ведь старшее поколение не готово к таким переменам и не будет этому радо. Кириллица все равно сохранится

Вероятно, сыграл определенную роль и сугубо геополитический контекст. После недавнего весьма успешного визита нового президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в Москву появились возможности для складывания кардинально новой системы российской политики в Центральной Азии. Узбекистан «после Каримова» может быстро превратиться в одного из приоритетнейших партнеров Москвы в регионе. Что-то подсказывает, что в Астане, четверть века монопольно и безальтернативно занимавшей эту позицию такому повороту событий не очень рады. А как наши стратегические союзники напоминают России о своей «безальтернативной дружбе» всем известно. Нурсултан Абишевич, конечно, гораздо более искусный игрок, чем, например, Александр Григорьевич, но принцип использования широкого набора методов воздействия на партнеров в мировой политике никто не отменял.

Разговоры же о том, что латинизация казахского алфавита даст новые возможности для развития – ерунда. В Туркмении, Узбекистане и Азербайджане много лет назад проведенный перевод алфавита на латинскую графику не привел ни к каким новым культурным или внешнеполитическим «прорывам» или повальному знанию английского. Шаг, позиционировавшийся как «ответ на вызов глобализации» и «углубление этнизации» не дал постсоветским латинизаторам ничего, кроме образования внутри общества новых разделительных линий (теперь, между поколениями коренного населения) и резкого сужения доступного массива знаний. Денег на то, чтобы полноценно перевести хотя бы часть ранее накопленного векового культурного наследия на национальных языках не нашлось ни у кого. Ясно, что и Казахстан в смысле обозначенных тенденций никаким исключением не станет.

Есть сомнения по поводу реального перехода на латиницу, это не очень эффективный шаг и ощутимых последствий (если до него. Вообще, дойдет дело) не принесет.

Интересно и то, что само общество в РК никто ни разу не спрашивал по данному поводу. Нет ни одного репрезентативного исследования по теме отношения населения к столь значимому вопросу. В данной связи мы имеем дело с волюнтаризмом в самом чистом, незамутненном виде. Мнение мелкой, прикормленной «идеологическими работниками» Администрации президента РК, но очень шумной «национально-ориентированной интеллигенции» в РК много лет при любом необходимом для власти случае выдается за мнение «казахского народа».

Н.Назарбаев уже несколько лет живет в самоощущении «величайшего политического деятеля современности», а потому, нет ничего необычного в очередной демонстрации «лидером нации» способности принимать решения исторического масштаба, меняющие судьбу страны и общества и достойные занесения в будущие учебники истории. Президент РК решает и сугубо утилитарные задачи: общий рост тревожных настроений и в элите, и в обществе республики имеется. И тут как раз социология четко фиксирует данную тенденцию. В условиях нарастающего во всех слоях казахстанского общества обостренного ожидания транзита высшей власти в стране, президенту категорически противопоказано отмалчиваться – можно быстро превратиться в «хромую утку». Следовательно Н.Назарбаеву периодически нужно показывать, что у него сильная рука, «рукопожатие крепкое»…

В целом, России не должно быть особого дела до «мучений Казахстана с переводом» и вестись на такие простые разводки вряд ли стоит.

В связи с прогрессирующей апатией общества и тревожным ожиданием смены лидера может оживиться только небольшая часть интернет-активных «нациков», уже четверть века мечтающих «уйти от имперской России», но ведь от географии никуда не уйти.

А вместо перевода казахского алфавита на латиницу, как отражения глобальных процессов стоит посоветовать партнерам из Астаны сразу переводить алфавит на иероглифическую основу.

Чтобы два раза не вставать.

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