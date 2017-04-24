Исключительно внутреннее дело Казахстана?

13.04.2017 12:34:00

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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До конца 2017 года в Казахстане должен быть разработан стандарт казахского алфавита на основе латинской графики. Такое распоряжение отдал президент республики Нурсултан Назарбаев.

Свое решение он пояснил в статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан» («Независимый Казахстан») на казахском языке. «Есть глубокая логика перехода на латинскую письменность. Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», - говорится в тексте.

«С 2018 года нужно начать подготовку специалистов по обучению новому алфавиту и приступить к разработке учебников для средних школ», - отметил Назарбаев, пообещав, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица. Полностью перейти на латиницу в Казахстане планируют к 2025 году.

Накануне в интервью телеканалу «МИР 24» Назарбаев заявил, что казахстанское общество отличается от всех других своей толерантностью. В стране, по его словам, проводится политика равенства по этническому, по религиозному, по языковому и культурному принципам.

Перевод на латиницу письменности всех тюркоязычных народов, живших на пространстве Российской Империи, является давней пантюркистской идеей. В частности, в Татарстане в начале 1990-х татарские национал-сепаратисты при поддержке турецких кураторов стали яростно лоббировать идею «возврата к латинице». В результате Государственный Совет Татарстана в 1999 году принял закон «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики», по которому в течение 10 лет латиница должна была функционировать наравне с кириллицей для ее постепенной замены. Однако в 2002 году Госдума России запретила это, законодательно закрепив кириллицу для всех государственных языков народов России.

Руководство Татарстана попыталось обжаловать этот запрет в Конституционном Суде России, однако в 2004 году он вынес постановление, считающее обоснованным запрет перевода государственных языков народов России на иную письменность, кроме кириллицы.

За последние четверть века пространство использования кириллицы в мире значительно сузилось. После распада СССР на латиницу перешло большинство тюркоязычных республик бывшего Союза - Азербайджан, Узбекистан, Турменистан. Одновременно процесс сокращения использования кириллицы происходил на Балканах, где после распада Югославии она фактически больше не используется официально в Черногории, а в Сербии в СМИ и деловом обороте постепенно вытесняется латиницей. Столпом кириллицы на Балканах остается Македония, где этот алфавит и был изобретен, но растущая албанская часть населения этой страны пользуется латиницей, так что и в Македонии кириллица находится под определенной угрозой. В Азии кириллическую письменность сохраняют Киргизия и Таджикистан, а также Монголия, где параллельно используется латиница.

Распоряжение Назарбаева прокомментировал в интервью «Русской народной линии» заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Андрей Грозин:

Намерение перейти на латиницу - сугубо внутреннее дело Казахстана, касающееся только носителей казахского языка, в какой транскрипции казахи будут писать - кириллической или латинской. Русских в Казахстане нововведение никак не колышет. По всем социологическим опросам русские в республике владеют казахским языком в очень незначительной степени - только 1-2% русских разговаривают на бытовом уровне. Русские люди не читают, а только могут худо-бедно разъясняться на очень низком уровне местного языка. Им нет дело до того, на каком языке казахи будут писать и читать.

Если в Казахстане есть лишние несколько миллиардов долларов для реализации достаточно спорного предприятия, то Бог им в помощь! На здоровье! Быть может, таким образом Нурсултан Абишевич еще раз хочет запечатлеть себя в истории, кроме переноса столицы и выступлений с кучей различных глобальных инициатив. Может быть, Назарбаев решает текущие задачи и работает на свой имидж. В Казахстане царит сложная социально-экономическая ситуация - экономическая рецессия, постепенно нарастает критическая масса протестных настроений, особенно среди казахов. Для того чтобы бросить кость нацпатам, периодически делаются подобные заявления. На моей памяти за последние пять лет три раза вспыхивали разговоры о необходимости перехода с кириллицы на латиницу. Это не первое подобное заявление Назарбаева. Нынешнее заявление отличает только практический уклон и поручение правительству разработать механизм переходного процесса. Предлагаю дождаться программ правительства, практических параметров и стоимости проекта.

Кроме того, нет ни одного нормального открытого социологического исследования, которое раскрывало бы отношение казахского общества к идее Назарбаева. Нацпаты голосуют обеими руками, чтобы хоть на миллиметр, на символическом уровне, удалиться от «северного мордора».

Никто не знает, как реагирует большинство населения на распоряжение Назарбаева в разрезе по возрастным категориям, по месту проживания и профессиональной деятельности. Нет ни государственных санкционированных исследований, ни частных опросов. Все идет, как с хрущёвской кукурузой, - принимается волевое решение. На самом деле, отношение казахского общества к этой идее неизвестно. Люди судят по бурлению разной субстанции в блогах, где активны национал-патриоты и люди, которые считают, что за латинской графикой стоит прогресс, а за кириллицей - регресс, Русский мир и прочие «ужасы». Но по интернету, по активной деятельности особенно писучих товарищей вовсе не скрывается массовая поддержка перехода на латиницу. Необходимо провести более-менее корректные исследования общественного мнения.

Возникает вопрос: а русских Казахстана это касается или нет?! Переход на латиницу прямо касается только носителей казахского языка, а русские в большинстве своем таковыми не являются в республике, как впрочем и иные этнические группы. Было бы странно проводить референдум только для казахов. В этом году должна стартовать масштабная реформа образования с переходом на трехязычную систему - преподавание будет вестись на казахском, русском и английском языках. Но ничего не получится. Это совершенно нереалистичный сценарий, не подкрепленный ни методологически, ни кадрами, ни финансово. Но раз движение обозначено в сторону латиницы, то соответственно часть предметов рано или поздно будет преподаваться на казахском языке. И сейчас преподают на казахском языке, но и как его учить не только казахам?! В этом смысле переход на латиницу потенциально затронет всех граждан республики, поскольку чиновники постоянно говорят о том, что все должны владеть государственным языком. Иное дело, что об этом говорят уже 25 лет, периодически вспоминая по особо круглым датам или в связи с очередной девальвацией национальной валюты. В перспективе будет один государственный казахский язык. Если он будет преподаваться не на кириллице, а на латинице, то это создаст новые сложности для изучения, потому что до сегодняшнего дня вся учебная, художественная, специальная литература издавалась на казахском языке в кириллической транскрипции. Хватит ли у Казахстана сил и возможностей перевести все книги, учебники и документы? Я сомневаюсь, что этот проект можно хоть как-то корректно реализовать. Во всяком случае, опыт Узбекистана и Туркмении, где уже давно национальные алфавиты переведены на латинскую графику, свидетельствует о том, что никто ничего не переводит. Поэтому всё начинается с чистого листа. Конечно, у Казахстана больше денег, чем у Туркмении, и он может выделить средства на переводческую деятельность, но потребуются многие годы и мощные ресурсы, в первую очередь финансовые, интеллектуальные и организационные, чтобы перевести все, что было накоплено за век. Если получится Казахстану выполнить эту задачу, то на здоровье. Казахстан является самостоятельной страной, которая вправе выбирать графику, на которой будет отображаться ее государственный язык.

Для чего вообще задуман этот проект? До последнего времени эти разговоры велись для отвлечения народа от неприятных мыслей. Очевидно, что теперь дело немного в другом, и судя по тональности выступления Нурсултана Абишевича, от многочисленных разговоров решили перейти к практике. Посмотрим. Может быть, таким образом, Назарбаев воздвигает себе памятник нерукотворный. А может, эта чисто утилитарная затея. Надо дождаться официальных программ, утвержденных правительством - тем же министерством образования.

Нурсултан Абишевич, поясняя свое распоряжение, отметил, что молодежи ближе латиница, поэтому она быстро привыкнет к нововведению. Но это отговорка звучала и десять-двадцать лет тому назад. Когда я жил в Казахстане, постоянно слышал эти доводы: видите ли, клавиатура на английском языке, поэтому государство сэкономит масштабные суммы денег при их закупке без русскоязычной транскрипции. Нацпаты весьма серьезно обсуждали эту грядущую экономию. Не надо преувеличивать степень владения населением английским языком. Преувеличенные мнения об англоязычной молодежи Казахстана как раз привели к этой реформе, которая обязательно провалится, потому что нет ни кадров, ни учебников, особенно в регионах. Хорошо сидеть на левом берегу Ишима где-нибудь в Акорде и строить планы, как замечательная казахская молодежь погружена в интернет и английский язык. А другое дело столкнуться лицом к лицу с молодежью, отъехав на пятьдесят километров от Астаны, где всё выглядит иначе.

Нурсултан Абишевич уже одной ногой в истории, небожитель, который определяет глобальные исторические вещи. Но простой народ живет в более приземленной и практической плоскости. Рядовому казахстанскому обывателю будет сложно объяснить, зачем тратить миллионы тенге на переписывание транскрипций уличных указателей. Еще сложнее казахским чиновникам будет объяснить, когда с простого человека потребуют деньги для переоформления документов. Помните, что было в прошлом году, когда в Казахстане попытались ввести поправки в закон о земле, расширяющие возможности покупки и владения иностранными гражданами? Ничем. А чем закончилась реализация не сильно продуманного закона об обязательной регистрации граждан по месту проживания? Образовались гигантские очереди, в которых кто-то умер, а кто-то и родился. Люди с ненавистью говорили о конкретных исполнителях этого закона и о вышестоящих начальниках. В результате тему свернули, поняв, что не доработали закон и надо тщательнее подходить к организации процесса. Точно также может выйти с переходом на латиницу, реформой образования, если перейдут из стадии теоретических рассуждений к реализации. Но повторю, претворение в жизнь этой идеи требует денег и еще раз денег. Конечно, республика состоятельнее своих южных соседей, но объяснить населению необходимость затягивать пояса и одновременно тратить астрономические суммы будет не просто, тем более в условиях перманентно существующего транзита власти. Я сильно сомневаюсь, что даже при современных возможностях медицины Назарбаев увидит окончание запускаемого процесса. Не факт, что после его смерти прекратится латинизация. К власти может прийти какой-нибудь упоротый товарищ и процесс пойдет еще веселее. На самом деле Нурсултан Абишевич является здравомыслящим человеком и гораздо более умным, чем некоторые так называемые союзники России или президенты стран-союзников России.

Кстати, с кем чаще всего встречается Владимир Путин? С Назарбаевым. Так было все последние годы.

С одной стороны, распоряжение Назарбаева - послание западному миру, дескать, мы не полностью с Россией и не надо Казахстан отождествлять с «кровавым Кремлевским режимом», но, с другой стороны, ситуация напоминает причту о том, как Хаджа Насреддин принялся научить за 25 лет ишака читать Коран. Переход на латиницу - из той же оперы. Как в циничной присказке: Нурсултан Абишевич - дедушка старенький, ему все равно. И сам он, если я не ошибаюсь, не владеет английским языком. Между нами говоря, он и казахский язык выучил в зрелом возрасте, как говорят злые языки, после распада СССР. Но на то они и злые языки! Повторю, переход на латиницу - внутреннее дело Казахстана.

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