Казахи забудут Кирилла и Мефодия

13.04.2017 12:28:48

Президент Казахстана дал указание правительству до конца года разработать план перехода к использованию латинской версии написания казахского алфавита. К 2025 году вся литература и документация будет переведена. Эксперты сходятся во мнении, что причины у этого решения политические. Кому адресован этот сигнал — гражданам Казахстана или внешнеполитическим партнерам государства, пока непонятно.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству страны разработать график перехода к использованию для записи казахского языка латиницы вместо кириллицы — документ должен быть готов до конца года. При этом президент отметил, что к 2025 году необходимо перевести печать всех книг, периодических изданий и деловой документации на латинский алфавит. По словам Назарбаева, это решение связано с объективными причинами: казахский алфавит имеет тюркские корни, а турецкий стал языком межнационального общения уже на большой части материка.

Глава Казахстана вспомнил, что с Х по ХХ век, со времени принятия ислама, использовался арабский алфавит, а в 1929 году ЦИК Казахской ССР принял постановление «О внедрении единого тюркского алфавита» на основе латиницы. И только в 1940 году произошел переход к алфавиту на основе кириллицы, подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько выражает определенные сомнения по поводу решения президента Казахстана. «Очень долго казахский алфавит был на кириллице, а если переход все-таки состоится, то кириллица все равно останется. У меня есть сомнения по поводу реального перехода на латиницу, это не очень эффективный шаг и ощутимых последствий не принесет», — прокомментировал «Газете.Ru» эксперт.

Разговоры о переходе казахского алфавита на латиницу ходят довольно продолжительное время начиная с обретения Казахстаном независимости, а сама письменность казахского народа неоднократно менялась за все время советского режима под воздействием политических и исторических факторов. Казахский политолог Айдос Сарым считает решение главы государства подтверждением стремления страны выйти на путь налаживания отношений с тюркскими народами, снижая зависимость от России.

Впрочем, официальные лица такую связь с геополитикой всегда опровергали.

В начале 90-х годов ученый-языковед и академик Абдуали Кайдар написал письмо президенту, в котором указывалось, что многие тюркоязычные страны после развала СССР перешли на латинский алфавит и Казахстан должен последовать их примеру. Однако тогда эксперты посчитали это резкой переменой, к которой казахский народ не готов.

Позже, в 2006 году, Нурсултан Назарбаев, выступая на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана, предложил специалистам вернуться к обсуждению вопроса, ссылаясь на то, что латинская графика доминирует в мировом коммуникационном пространстве.

«Думаю, что нужно вернуться к вопросу перехода на латиницу казахского алфавита», — заявил тогда президент Казахстана. В тот момент эксперты посчитали, что переход на латиницу всех казахских книг, научной и художественной литературы и документации займет 15 лет.

Предложение главы Казахстана было принято неоднозначно, как признак того, что русский язык будет сознательно вытесняться. Но сам президент опроверг данный слух, указав, что хочет видеть свой народ «трехъязычным», а к русскому языку нужно бережно относиться.

«Казахам необходимо бережно относиться и к русскому языку, через который они вышли на мировую культуру, на мировую науку и которым до сих пор повсеместно пользуются» — так отдал должное русскому Назарбаев.

В январе 2013 года главе МВД Казахстана Ерлану Идрисову пришлось давать объяснения в Москве, так как на фоне интеграции с Россией смена алфавита могла быть воспринята Россией как недружественный жест. «Это плановая работа, — прокомментировал тогда Идрисов. — Президент об этом говорил пять-десять лет назад. Здесь абсолютно нормальный процесс, и хочу вас попросить помочь нам развеять мифы о якобы имеющихся геополитических сдвигах. Такого близко даже нет».

Напомним, что от русской графики алфавита уже отказались Молдавия, а также страны с тюркскими языками — Азербайджан, Туркмения и Узбекистан. Первой окончательно на латинскую графику алфавита перешла в 1920-х годах Турция по решению отца-основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, стремившегося построить светское государство. Процесс перехода к латинскому алфавиту у турков прошел довольно быстро, за восемь месяцев, и без возмущений со стороны народа.

Позже алфавиты на латиницу перевели бывшие советские страны, воспринимавшие этот шаг как способ избавления от наследия тоталитарного прошлого. В Азербайджане процесс перехода завершился успешно благодаря крупным финансовым вложениям и продуманной постепенной стратегии. Одновременно с делопроизводством переводились учебные пособия в детских садах, затем в школах и университетах, после чего вышел указ президента о переводе всех СМИ на латинскую графику.

Сравнительно неудачным был опыт Узбекистана, в котором уровень образования населения значительно упал, поскольку переход на новую письменность разделил поколения узбекского общества.

Старшее поколение не умело читать и писать на латинице, а младшее оказалось отрезанным от книг, выходивших на протяжении последних 60 лет. В итоге в Узбекистане по-прежнему преимущественно используют кириллицу.

Аналогичная история, по мнению заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, может произойти и в Казахстане. «Если этот шаг будет принят на самом деле, это будет способствовать расколу общества внутри казахского этноса, ведь старшее поколение не готово к таким переменам и не будет этому радо, — отмечает эксперт. — Кириллица все равно сохранится».

Несмотря на споры между лингвистами, какая графика лучше передает специфику того или иного языка и более удобна в применении, выбор алфавита всегда носил политические предпосылки, а не лингвистические. С таким мнением соглашается и директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. «Руководство Казахстана будет это отрицать, но это политический шаг, репрезентация которого вовсе непонятна», — прокомментировал собеседник «Газеты.Ru».

При этом Андрей Грозин считает, что президент Казахстана принял это решение, только чтобы показать свою власть.

«Тревожные настроения есть и в элите, и в обществе, вспомним, сколько недавно было протестов в Казахстане. Когда эксперты говорят о транзите власти, Назарбаеву нужно показать, что у него сильная рука», — уверен эксперт.

Грозин не видит в этом особенную внешнеполитическую направленность, уверяя, что России нет дела до «мучений Казахстана с переводом». «Отчасти это внешнеполитическая демонстрация, но не думаю, что нам есть до этого дело. Может оживиться только политически неспокойная часть общества Казахстана, которая пытается уйти от имперской России, но ведь от географии никуда не уйти», — резюмирует собеседник «Газеты.Ru».

Алена Малик

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