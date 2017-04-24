Идея о латинизации письменности в Казахстане: «Пожалуйста, не наступайте на «узбекские грабли»

13.04.2017 12:00:38

Иногда алфавит меняют для красоты, иногда для практической пользы. Но чаще всего - лишь в угоду политике или по прихоти правителя, под «гениальную идею» которого подсовывают красивую идеологическую базу. И почему никто не задумывается о трагических последствиях таких попыток для качества чтения и - в конечном счёте - образования?

Политическая и идеологическая суть очередной «латинизации от Назарбаева» приведена в комментариях к статье Елбасы, которые сегодня сделал казахстанский политолог Ерлан Карин. Главная цель изменения письменности - «качественная трансформация общественного массового сознания». И вот поподробнее: «Переход на латиницу - это не просто смена алфавита, это цивилизационный выбор для нас, ...наше стремление быть частью открытого мира, нацеленность на прогресс, ...модернизацию системы образования в Казахстане».

Если учесть, что впервые идею латинизации языка Назарбаев высказал в начале 2000-х годов, то, получается, что этот «цивилизационный выбор» все вызревает и вызревает. Однако, что же означает это словосочетание?

Сторонники перехода заявляют, что латиница:

- поможет сблизиться с другими тюркскими народами,

- даст толчок к приобретению мировых знаний на английском языке,

- защитит казахский язык от «русской ассимиляции».

Ни один из пунктов не выдерживает серьезной критики. Российские тюрки и киргизы (в общем, самые близкие к казахам тюрки) пишут кириллицей. Об узбеках разговор особый (см. ниже). Турки, туркмены и азербайджанцы пользуются видоизмененной латиницей, которая существенно отличается от классической латиницы, поскольку буквы с диакритическими (добавочными подстрочными или надстрочными) знаками читаются совсем по-другому. То есть, никакого «общего алфавита для тюркских народов» не существует.

Ссылки на большую «понятность» латинизированных мировых языков наивны. Кто вообще решил, что знание того, как слово «хлеб» пишется латиницей по-казахски, поможет выучить английское «bread»?..

Что касается «русской ассимиляции», то если таковая и происходит, то на уровне устной речи, но не письменной. Более того, после введения латиницы количество казахстанских русских, желающих изучать государственный язык, может существенно снизиться.

Скан казахской советской газеты 1937 года. На кириллицу казахский язык был переведён в 1940 году. В короткий период с 1929-1940 казахи применяли латиницу, до 1929 года арабскую вязь.

В самом казахстанском обществе сегодня даже среди носителей государственного языка пока что, возможно, больше противников перехода на латиницу, чем сторонников. И аргументы противников гораздо весомее.

Есть, считают они, опасность лишиться грандиозного культурного пласта кириллического периода казахского языка, так как нет гарантии, что все произведения мировой и национальной литературы, учебники, технические, научные пособия, а также пресса будут переведены на новую графику достойно и в срок.

Еще аргумент - возможные ошибки при переносе специфических звуков казахского языка на латинский алфавит. Вон в Туркмении в 90- годы уже латинизированный алфавит меняли дважды, пытаясь откорректировать. Попытки создать органичное «фонетическое письмо» для казахского почти так же наивны и утопичны, как стремление некоторых российских «филологов» писать «молоко» так, как оно произносится («мылако»).

Наконец, многие обращают внимание на огромные и неподсчитанные затраты из государственного бюджета, которые вряд ли сможет потянуть страна.

Печальный пример неудачного решения о переходе на латиницу географически для Казахстана находится совсем рядом - в Узбекистане.

Начавшийся в 1993 году переход на латиницу планировалось в Узбекистане завершить к 2000 году, затем срок был передвинут на 2005 год, а затем на 2010. Но и к 2017 году на латиницу переведена лишь сфера образования и частично делопроизводство, но газеты и журналы продолжают выходить на кириллице, на ней печатается около 70% всей литературы. В рекламе, на телевидении и в интернете используются как кириллица, так и латиница.

В результате молодые узбеки, обучавшиеся на латинице в школе, не понимают книг, которые читают старики, привыкшие к кириллице и столкнувшиеся с трудностями в постижении латинского алфавита.

Оказался разобщенным трансграничный узбекофонный мир Центральной Азии. Узбеки, выросшие в новом Узбекистане, не понимают письменности этнических узбеков из Казахстана и Кыргызстана, поскольку те продолжали учиться по кириллическим учебникам.

Подчеркну: латинизация в Казахстане не имеет прямого отношения ни к русскому языку, ни к политическому союзу России и Казахстана в целом. Мы имеем дело с вероятной интеллектуальной и культурной проблемой самого казахского этноса. Посмотрите на то, как в результате латинизации изменился узбекский публичный язык. Из-за деградации общеобразовательного уровня теперь там пишут с ошибками даже рекламные вывески.

Отказаться от кириллицы, конечно же, можно. Но какие потери и какие обретения ждут нацию? Первые грандиозны, вторые - далеко не очевидны.

Процесс перехода - долгий, дорогой и болезненный - займет так много средств, моральных и интеллектуальных сил общества, что исторический и культурный эффект от введения латинской графики может оказаться нулевым, а то и отрицательным.

Нужно потратить огромные деньги, чтобы перевести на латиницу не только все таблички на улицах, но и все государственные документы, всю литературу, весь казахский интернет, все библиотеки, титры всех кинофильмов и мозги всего населения. И это никакой не цивилизационный выбор: это - тупик, это расходование огромного количества сил и энергии ради результата, грозящего интеллектуальным регрессом для всей нации.

Особенно в цифровую информационную эпоху, когда количество текстов, публикуемых как в Сети, так и на бумаге, растёт в геометрической прогрессии.

Остается только надеяться, что инициатива Назарбаева, с которой он выступает с начала 2000 годов, в очередной раз будет похоронена бесследно. И с пользой для самих казахов.

Даниил Кислов

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