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Рубрика / Религия

Казахстанцев штрафуют за слово «аминь» в мечети


13.04.2017 11:43:07

Четыре жителя Жанаозена оштрафованы на 50 МРП (113 450 тенге) за произнесенное в мечети слово «аминь».

Согласно принятым в ноябре 2016 года правилам ДУМК вслух это слово в мечетях ханафитского мазхаба произносить воспрещается. Нарушение запрета трактуется как воспрепятствование законной религиозной деятельности. Об этом сообщает sputniknews.kz со ссылкой на адвоката Галыма Нурпеисова.

«Как утверждают в ДУМКе, запрещается говорить слово «аминь» вслух. Пытаясь следовать этим моментам, в мечетях начали вылавливать людей в Актау, Атырау, которые говорили это слово после намаза.

Имамы писали на них заявления в УВД с формулировкой «препятствование исполнению их религиозной деятельности». Так как когда слышат «аминь», они путаются, забывают исполнение намаза и так далее», — рассказывает защитник.

Нурпеисов намерен обжаловать решения суда в отношении жанаозенских верующих.

На портале для мусульман, исповедующих ислам ханафитского мазхаба, islam-today.ru указано, что слово «аминь» не должно произноситься вслух.

«Слово «Аминь» не является текстом священного Корана. Присоединять это слово к тексту Корана, например, «Амина бисмилляхиррахманиррахим», является грубейшей ошибкой. Согласно Ханафитскому мазхабу, слово «Аминь» должно произноситься скрытно», — сказано в одной из статей на портале (стилистика и орфография сохранены).

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