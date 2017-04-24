США: большие маневры.

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Визит госсекретаря США Тиллерсона в Москву проходит на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном в результате удара США по авиабазе правительственных войск Сирии. В результате политики, проводимой США, в соседней Украине военный конфликт тянется уже три года, а из Сирии в Казахстан стекаются радикально настроенные исламисты. Обстановка вокруг России продолжает накаляться. Несколько дней назад в район Корейского полуострова был направлен атомный авианосец ВМФ США.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.