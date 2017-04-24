В режиме повышенной готовности.

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Глава ФСБ Александр Бортников призвал ввести дополнительные меры пограничного режима на госгранице. По его словам, «основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции». В студии пытаются понять, как должна измениться миграционная политика государства, чтобы снизить опасность террористической угрозы на территории нашей страны.

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