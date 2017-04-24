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Рубрика / Общество
Переход с кириллицы на латиницу в Казахстане негативно повлияет на русских, проживающих на территории этой страны
|12.04.2017 18:30:53
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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В целом такая инициатива представителя власти – явный политический жест, из которого следует делать выводы. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Это безусловно отрицательно. Не могу не отметить последствия этого решения для мироощущения русских, живущих в Казахстане, которые от этого, безусловно, пострадают», — сказал он.
При этом К.Затулин подчеркнул, что этот вопрос, тем не менее, – целиком и полностью внутреннее дело Казахстана, и является «решением, которое принимается для казахского народа».
«Дискуссия, надо ли писать на кириллице или латинице уже некоторое время назад поднималась в связи с намеками, что это возможно. Это жест политического свойства, который должен продемонстрировать, что кроме приоритетов евразийской интеграции у Казахстана есть другие приоритеты, которые с евразийской интеграцией не связаны, и мы из этого должны делать определенные выводы», — заключил он.
Ранее стало известно об инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о разработке стандарта казахского алфавита на основе латинской графики до конца 2017 года. В рамках этого предложения с 2018 года необходимо начать подготовку специалистов по обучению новому алфавиту и приступить к разработке учебников для средних школ. При этом Н.Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.
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