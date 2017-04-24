Акбарджон Джалилов: загадка питерского теракта

12.04.2017 17:21:42

Предполагаемый «смертник» Акбарджон Джалилов, останки которого найдены на месте трагедии в питерском метро, мог не знать о том, что взорвется. Такие выводы делают сегодня некоторые аналитики и СМИ, сопоставив ряд фактов и изучив биографию «преступника».

Акбарджон Джалилов – третий подозреваемый в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Первые двое – Андрей (Ильяс) Никитин и Максим Арышев, чьи имена озвучила пресса, оказались непричастны к преступлению. Ошибка журналистов чуть не стоила Андрею Никитину карьеры, а 22-летний студент Максим Арышев сам стал жертвой теракта: его тело обнаружено на месте взрыва.

В течение нескольких часов после произошедшего сотрудники правоохранительных органов заявили, что взрыв произведен «не смертником». «Такой вывод сделан на основании того, что на месте попросту не найден смертник, - цитировал РЕН ТВ «информированный источник». - Понимаете, когда человек подрывает на себе взрывное устройство, он получает, скажем так, специфические телесные повреждения. Перепутать их попросту невозможно». Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах также сообщил, что взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Позднее следствие представило официальную версию, что теракт был произведен террористом-смертником, личность которого установлена. Это 22-летний уроженец Киргизии, гражданин России, этнический узбек Акбарджон Джалилов. Согласно этой версии, он пронес в питерскую подземку сразу две бомбы: одну оставил на станции «Площадь Восстания» - она была обезврежена, на ней найдены его «генетические следы», а другую, замаскированную под огнетушитель, взорвал в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Сразу после этого сообщения журналисты агентства «Росбалт» позвонили по номеру, опубликованному на странице Джалилова в социальной сети «ВКонтакте». «Нет, здесь произошла какая-то ошибка», - ответил Акбарджон корреспонденту издания. Спустя сутки, родители Акбарджона Джалилова прилетели в Санкт-Петербург, где опознали голову сына.

На странице, которая предположительно принадлежала Акбаржону Джалилову из Санкт-Петербурга, были размещены фотографии молодого парня с друзьями на фоне города, в друзьях у него было 12 человек, а последняя запись на стене сделана почти два года назад. Он любил машины и селфи, был подписан на несколько разных групп, в числе которых – музыкальные и спортивные, а также две мусульманские группы – «Я люблю ислам» и «IslamHouse».

Часть СМИ цитировала источники в правоохранительных органах, что Джалилов «был связан с запрещенными исламистскими группировками», а сайт Лайф.Ру прямо назвал группу «IslamHouse» «пропагандистским проектом околоваххабитского толка», через который «фанатики завлекают сторонников».

Позже спецслужбы сообщили, что у Джалилова было как минимум семь разных страниц во «ВКонтакте», с одной из которых якобы постоянно поступали «угрозы кяфирам». Сейчас к одной из страниц открыт доступ всем желающим, в связи с чем все фотографии Джалилова удалены, а записи стерты.

Акбарджон родился в обычной нерелигиозной семье в киргизском городе Ош. Учителя школы, где он учился, характеризуют его как тихого, спокойного ребенка, который любил стихи, а по физике и химии имел «двойки» - мол, бомбу собрать сам не смог бы.

Работать он начал после 8 класса, а в 2011 году уже был в Санкт-Петербурге, где получил паспорт гражданина РФ. Начинал с автослесаря в мастерской, затем освоил профессию повара и трудился в суши-баре. Как многие мигранты из Средней Азии, Джалилов исправно отсылал деньги на родину и каждый год старался навестить семью.

Последний раз он побывал дома в феврале. По словам его младшего брата, Акбарджон играл за компьютером и делился планами на 2017 год: достроить дом – пристройку к отцовскому жилищу, переехать в Ош и найти себе жену. Он не встречался с другими родственниками в городе, так что эта поездка мало похожа на «прощальную».

По словам родственников и земляков Джалилова, религия его не интересовала, местные имамы его не помнят. Намаз он не читал, в мечеть не ходил, никакой религиозной литературы с собой не привозил. Литературы также не обнаружено на квартире Акбарджона в Санкт-Петербурге.

В 2015 и 2016 году Джалилов не навещал родных. Дома считают, что в эти годы он служил в российской армии. Бывшие коллеги Джалилова вспоминают, что он мог отдыхать в Турции, другие предполагают, что он ездил в Корею.

По сообщению Reuters, Акбарджон проводил это время в Турции. Из неназванных источников известно, что он приезжал в Турцию в 2016 году и был депортирован в декабре в связи с превышением сроков пребывания в стране. Отмечается, что примерно в этот период Джалилов «начал отращивать бороду» и заинтересовался исламом.

Турецким властям и журналистам ничего не известно о возможных связях Джалилова с «исламистским подпольем». У милиции также нет никакой информации о том, пытался ли Акбарджон попасть в Сирию на территорию, контролируемую ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России).

После проведенного в квартире Джалилова обыска в Следственном комитете пришли к выводу, что у Джалилова были помощники. Сообщалось, что следователи обнаружили там «материалы, которые предположительно использовались для изготовления бомбы» - скотч, фольгу и др.

«Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить ее провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта», - сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах «одну из рабочих версий».

Близкие Джалилова уверены, что Акбарджона «подставили»: заставили взять сумку и рюкзак с бомбой, не сообщив о содержимом, а детонацию произвели дистанционно. Телеканал «Вести» в воскресной итоговой программе с Дмитрием Киселевым также озвучил эту версию: Джалилов исполнял чье-то курьерское поручение.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге.

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