«Это печальное известие для Русского мира»

12.04.2017 16:50:24

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Нурсултан Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу. Об этом он написал в своей статье "Ориентация: духовное возрождение будущего", опубликованной на сайте правительства Казахстана. Назарбаев также описал там историю изменений казахского алфавита – от тюркского и арабского алфавита до кириллицы, что было вызвано, по его словам, "явно политическими причинами". Теперь же глава государства распорядился, чтобы к 2025 году на латинский алфавит была переведена печать книг, деловой документации, периодических изданий, учебников и прочего.

"Школьники учат английский язык, они уже привыкли к латинским буквам. Поэтому никаких проблем с этим не будет для молодого поколения", – считает Назарбаев.

Таким образом Казахстан демонстрирует свой обособленный путь, который формально говорит о независимости государства, а на деле – это попытка усидеть на нескольких стульях, но двигаться в сторону Запада, уверен директор Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин:

– Тема перевода на латиницу в прежние времена поднималась, может быть, в том числе для зондажа общественного мнения, и, в общем-то, точка зрения по этому поводу была высказана – конечно, это отдаляет, а не сближает между собой казахов и русских, живущих в Казахстане. Сложно судить, чем вызвана сейчас такая инициатива, но, как мне кажется, это делается в рамках той игры, которая давно началась и вряд ли в ближайшее время будет закончена, по выстраиванию отношений между Россией и Казахстаном.

Казахстан, как известно, считается одним из сторонников Евразийской интеграции, и само название во многом навязано благодаря руководству этой страны. При этом само же руководство и лично президент Назарбаев не упускают случая, чтобы продемонстрировать самостоятельность республики в вопросах принятия решений, уходят от политического оформления Евразийского экономического союза. Например, Казахстан препятствует созданию межпарламентской ассамблеи ЕАЭС, хотя такая ассамблея существует в СНГ, в ОДКБ, но вот в ЕАЭС – не дай бог, чтоб он превратился в аналог Европейского союза – чтобы не делиться даже толикой суверенитета, Казахстан выступает против.

Нужно отметить, что с самого начала независимости Казахстан избрал свой путь – вроде бы не конфликтует с Россией, но при этом очень зорко следит, чтобы Россия не приобрела какой-то "контрольный пакет", который может оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику республики. Например, охотно придаваясь риторике о евразийстве, о необходимости союза, руководство Казахстана сделало все от него зависящее в 90-е, чтобы никакие природные богатства Казахстана не попали в руки не то что России, но и в руки российских предпринимателей.

Потому что они считали, что это создает угрозу независимости Казахстана – поэтому с охотой передали все это западным, международным компаниям, но не пустили в экономику российских инвесторов. Эта политика, в общем, продолжается. Поэтому надо различать тосты за российско-казахскую дружбу и реальную политику.

Много раз Назарбаев обещал сделать русский язык государственным – это было в 90-е годы. Потом ушел от этих обещаний. Создавал Фонд развития русского языка, чтобы прекраснодушная интеллигенция в России его любила и восхваляла, что она и делает бесконечно. И при этом он не скрывает желания сидеть на нескольких стульях – занимаясь евразийской интеграцией, говорит о единстве тюркских народов.

При этом он говорит, что смены алфавита в Казахстане происходили по "политическим причинам". Если исходить из этой логики, то "политическая причина" в данном случае налицо, Казахстан – наследник Римской империи или ближайший родственник римлян, поэтому переходит на латинскую транскрипцию? Это как раз и есть политическое решение, которое призвано продемонстрировать, что при всем том, что Астана играет с Россией в какие-то "союзные" игры, она не хочет дальше использовать принятую в России кириллицу, а будет демонстративно равняться на "передовой Запад".

В целом, это очень тревожный звонок, потому что все эти темы остро переживаются и казахами, и особенно русскими в Казахстане, которые очень настороженно следят за маневрами вокруг статуса русского языка. Это, безусловно, добавит настороженности русской части населения, что высказывалось несколько лет назад, когда впервые появились мысли о переходе на латиницу.

И это, безусловно, печальное известие с точки зрения интересов Русского мира.

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