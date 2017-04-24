В Москве прошел круглый стол "Эсхатология, метафизика и футурология последних событий в Сирии"

12.04.2017 16:37:30

11 апреля 2017 года на Патриаршем подворье Хама Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках состоялся экспертный круглый стол на тему - "Эсхатология, метафизика и футурология последних событий в Сирии".

Инициаторами проведения мероприятия выступили такие известные общественные организации, как Ассоциация Православных Экспертов, Союз Православных Граждан, Общероссийское общественное движение «Народный Собор», Отдел по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Фонд поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», Международная Ассоциация «Христианство и Ислам», Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий имени Хомякова и Татарская Православная Община города Москвы.

В своем приветственном слове к участникам круглого стола, настоятель Патриаршего Подворья игумен Иоанн (Ермаков) особо отметил необходимость дальнейшей консолидации православной патриотической общественности перед лицом надвигающихся на Россию и весь мир глобальных угроз.

Председатель Союза Православных граждан Валентин Лебедев в своем выступлении выразил обеспокоенность за судьбы братьев христиан проживающих в Сирии, он убежден в том, что последние действия США могут привести к еще большей гуманитарной катастрофе.

Заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в своем тезисном выступлении отметил следующее:

«Православные должны видеть метафизическую и эсхатологическую суть происходящего. Ключевым моментом является то, что инициаторами бомбардировки Сирии являются такие персоны, как Кушнер и другие потомки фарисеев, преследующие ясную цель разгрома Сирии, Ирана и России как последние препятствия к строительству "Третьего Храма" в Иерусалиме. Но наш эсхатологизм носит не дезертирский, а миссионерско-мобилизационный характер - необходима цивилизационная встреча двух религиозных лидеров - Патриарха Кирилла и Аль-Хоменени против "большого Шайтана" и Антихриста-Даджала. Необходимо крещение Китая и гонимой Северной Кореи - первый православный храм в Пхеньяне построен волей нынешнего духовного лидера "Третьего Рима" - Святейшего Патриарха Кирилла. Ассоциация православных экспертов объявляет миссионерско-патриотическую мобилизацию. Мы будем обмениваться опытом борьбы с прозападной элитой с иранским "Комитетом стражей исламской революции". Мы - комитет стражей православной миссии и контрреволюции! Будут создаваться списки адептов "партии измены" из ВШЭ, "кредо" и так далее. Миссия выполнима!»

Руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий имени Хомякова, известный миссионер Протоиерей Олег Стеняев отметил, что эсхатология последних сирийских событий ярчайшим образом отражена на страницах Священного Писания, а именно в 38 и 39 главах книги Пророка Иезекииля, где повествуется о войне на Ближнем Востоке в преддверии прихода Антихриста.

Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Олег Кассин особо подчеркнул необходимость доносить до властей Российской Федерации, ответственных за внешнюю политику, консолидированную позицию православного общественного мнения по широкому спектру вопросов, в том числе и по сирийской проблематике.

Представитель Татарской Православная Общины города Москвы Сергей Сидоров рассказал о попытках российских «либеральных компрадорских кругов» диктовать свои ультиматумы высшему политическому руководству страны. В частности он подверг тщательному критическому анализу недавно опубликованную на портале информационного агентства РБК статью преподавателя Высшей Школы Экономики Леонида Исаева под кричащим заголовком - «Сигнальные ракеты: как продолжить переговоры в Сирии после удара США».

По мнению Сергея Сидорова: «в обозначенном псевдо аналитическом опусе Леонид Маркович недвусмысленно оправдывает нанесенный США в ночь на минувшую пятницу ракетный удар по позициям правительственных войск Сирии, ведущих совместно с ВКС России непримиримую борьбу против международной террористической организации «Исламское Государство». Подобный комментарий преподавателя одного из российских вузов идет в разрез с официально озвученной позицией Президента Российской Федерации Владимира Путина, который однозначно классифицировал последние действия Вашингтона, как агрессию против суверенного государства».

Директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», Сопредседатель Международной Ассоциации «Христианство и Ислам» Дмитрий Пахомов особо отметил тот факт, что «Чума 21 века – Международный Терроризм» представляющий сегодня реальную угрозу для всего человечества, во многом является порождением самих Соединённых Штатов Америки и их союзников по блоку НАТО.

По мнению Дмитрия Пахомова, любые попытки США раскачать и так непростую ситуацию в Макрорегионе «Большой Ближний Восток» создав там зону еще большей турбулентности – чреваты неизбежными негативными последствиями и для других регионов мира. Россия же, в свою очередь, поддерживая законного Президента Сирии Башара Хафеза аль-Асада, в его непримиримой борьбе с Международной террористкой группировкой «Исламское Государство» (Запрещена на территории РФ), пытается купировать дальнейшее распространение «бациллы терроризма по лицу планеты Земля».

По итогам круглого стола "Эсхатология, метафизика и футурология последних событий в Сирии" все его участники единогласно поддержали официальный курс внешней политики Российской Федерации по сирийскому направлению, призвав всех, от кого это зависит, сделать все возможное, для скорейшего разрешения сирийского кризиса мирным путем.





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