Грузия отказалась от российского газа до конца года

12.04.2017 16:25:38

Грузия до конца 2017 года не будет закупать газ у «Газпрома». Об этом сообщил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, пойти на такой шаг Тбилиси позволяет заключенный с российской стороной договор.

«Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», - приводит РИА Новости слова Каладзе.

Как заявил министр, к концу срока соглашения с Москвой Грузия построит новое газовое хранилище и «не будет зависеть от российских поставок».

В середине января Тбилиси заключил новое соглашение с «Газпромом». Согласно документу, в 2017 году Москва оплатит поставку частично деньгами и частично топливом, а в 2018 - только деньгами.

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