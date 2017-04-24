Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Детали
Грузия отказалась от российского газа до конца года
|12.04.2017 16:25:38
Грузия до конца 2017 года не будет закупать газ у «Газпрома». Об этом сообщил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.
По его словам, пойти на такой шаг Тбилиси позволяет заключенный с российской стороной договор.
«Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом», - приводит РИА Новости слова Каладзе.
Как заявил министр, к концу срока соглашения с Москвой Грузия построит новое газовое хранилище и «не будет зависеть от российских поставок».
В середине января Тбилиси заключил новое соглашение с «Газпромом». Согласно документу, в 2017 году Москва оплатит поставку частично деньгами и частично топливом, а в 2018 - только деньгами.