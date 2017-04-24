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Рубрика / Культура
Назарбаев поручил перейти с казахского алфавита на латиницу
|12.04.2017 15:14:31
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству разработать график перехода казахского алфавита на латинский шрифт до конца 2017 года. Об этом говорится в статье главы государства, опубликованной в газете «Егемен Казахстан».
Назарбаев отметил, что это связано с современной технологической средой, коммуникациями, а также особенностями научного и образовательного процесса XXI века.
«Школьники учат английский язык и уже привыкли к латинским буквам. Поэтому никаких проблем для молодого поколения не будет», — отметил он. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», — говорится в статье Назарбаева.
Организация и методическая работа по переходу должна начаться в ближайшие два года. В 2018–2019 годах должно начаться обучение студентов по новым учебникам.
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