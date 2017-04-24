Готовится расправа над протоиереем Дмитрием Сидором

12.04.2017 15:01:08

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





Готовится расправа над новым апостолом Карпатской Руси, духовным лидером подкарпатских русинов протоиереем Дмитрием Сидором

Пронацистский телеканал "24 часа в Украине" опубликовал клеветнический материал против настоятеля Христорождественского Собора города Ужгорода, духовного лидера подкарпатских русинов протоиерея Димитрия Сидора.

О.Димитрию инкриминируется русофильство, публикации в российских СМИ, где он открывает правду о карпаторусском православном народе, который много раз пытались уничтожить и пытаются уничтожить сейчас. Чтобы уничтожение было эффективным, уничтожают духовных лидеров.100 лет назад с помощью сфабрикованного дела по обвинению в "шпионаже в пользу России" был брошен духовный лидер карпатороссов святой Алексий (Кабалюк). Теперь готовится расправа над великим современным миссионером и карпаторусским просветителем о.Дмитрием Сидором. Его ненавидит "укрорейх", его ненавидел и осудил по сфабрикованному делу "пророссийский" Янукович, его ненавидят могильщики Русской Православной Церкви за то, что он, как и св.Алексий (Кабалюк),"свернул горы и изменил ход истории". Когда униаты захватили ужгородский кеафедральный собор, о.Дмитрий заложил свой дом и на вырученные средства развернул строительство огромного Христорождественского Собора в Ужгороде. Он его достроил, на Пасху там собирается 60 тысяч человек, карпаторусский духовник основал многочисленные просветительские общества, газету "Христианская семья", православное радио, музыкальный центр. Если бы не о.Димитрий, Ужгород стал бы не православным карпаторусским городом, а униато-бандеровским. Символично, что атака на о.Димитрия началась в Страстную неделю, когда Церковь вспоминает страдания, предательство и Крест Христов. Карпаторусский просветитель протоиерей Димитрий Сидор идет ,вслед за Спасителем, на свой Крест.

Ключевая ложь нацистов, приговоривших о.Димитрия в том, что ему помогает Россия, к сожалению, не помогла карпатороссам, в России еще приходится объяснять отличие карпатороссов и галицийских бандеровцев. Объясню и я.

Апостол Карпатской Руси.

1. Подкарпатская Русь - история и современность.

В июне 1999 года в селе Иза Хустского района Закарпатской области, в Свято-Никольском монастыре были обретены нетленные мощи архимандрита Алексия (Кабалюка). Прежде чем перейти к описанию жития этого апостола Карпат 20-го века, необходимо вкратце обрисовать историю Подкарпатской Руси - уникального острова Православия на земле св. Кирилла и Мефодия. Историческое имя карпатской ветви русского народа - угро-руссы. Угры (мадьяры), будучи еще язычниками, пришли на Тиссо-Дунайскую равнину ок. 896 г., где попали под культурное влияние православного прарусского народа, поселившегося на южных склонах Карпат по меньшей мере с VI века и являющегося старейшим, "материнским" субэтносом. Первые угорские короли полностью признавали за угро-руссами их религиозные, национальные и политические права до тех пор, пока в Угрии преобладало православное (византийское и русское) влияние над латино-немецким. Оказав важные услуги мадьярам при завоевании Угрии, угро-руссы занимали ключевые должности в венгерском королевстве. Угро-руссы были крещены в течении IX века, раньше, чем остальная Русь, и после отпадения от Православия Римского Патриархата в 1054 году оставались верны Православной Церкви. Первое давление на православных угро-руссов было осуществлено мадьярским королем Стефаном. В ответ на притязания католиков, отнимавших у православных храмы и насильно перекрещивающих угро-руссов в латинство, разгорелось первое угро-русское восстание под предводительством Купы Стренчаника, Уйки и Киамы, которое было жестоко подавлено. После татарского нашествия в 1241 году Угорская Русь долго находилась в запустении.(Ф. Ф, Аристов "Карпато-русские писатели" Москва,1916 год.). В 1526 г. (после битвы при Могаче) Западная Угрия вместе с Угорской Русью отошла под власть Австрии. С 1614 года и по 1649 год продолжается отчаянная борьба угро-руссов против попыток унии. Первое время униаты просто изгонялись ими, однако в 1649 году 63 русских священника подписали документ об унии с Римом, после чего подтвердились обструкции со стороны народа. На какое-то время православный народ остался без епископов и внешне подчинился униатам, но при первом же всплеске карпаторусского нацинального движения вновь стал возвращаться к отеческой вере. Карпаторусское национальное движение сразу же активизировалось при малейших послаблениях австрийской политики. Так, как только императрица Мария-Терезия разрешила преподавать в униатских семинариях на русском языке и произносить проповеди по-русски, сразу же начали свою просветительскую деятельность знаменитые угро-русские "будители" - Иван Орлай (1770-1829), Михаил Балудянский (1764-1847), Петр Лодий (1764-1829), Юрий Венелин (1802-1839). Эти карпаторусские интеллигенты вследствии австрийских репрессий при императоре Леопольде II переселяются в Россию. Лодий стал ректором С-Петербургского университета, Балудянский - воспитателем великого князя (будущего императора Александра I). Орлай - доктор философии Кенигсбергского университета, почетный член Российской Академии наук, действительный член общества Истории и Древностей Российских - важен для нас как первый карпаторусский историк. Угро-русским национальным катехизисом стала его статья "История о карпато-россах или о переселении россиян в Карпатские горы и о приключениях с ними случившихся" ("Северный вестник", 1804 г.). А Венелин сделался одним из основоположников русского славянофильства, воспитав притом виднейших русских общественных деятелей Ивана и Константина Сергеевичей Аксаковых. Важнейшей фигурой карпаторусского возрождения является Александр Духнович (1803-1865) - литератор, просветитель и историк. Наиболее известное его произведение - "Истинная история карпато-россов" (рукопись помечена 1853 г., напечатана в Москве в 1914 г.). Национально-политическим credo всех карпато-русских интеллегентов была идея национально-культурного единства с остальными русскими. В целях просвещения карпатороссов Духнович пишет "Сокращенную грамматику русского языка". К разработкам "украинского" литературного языка Духнович относился резко критически, по поводу украинофильского литературного и политического сепаратизма, культивируемого тогда австрийскими властями, Духнович писал: "Простите братья, не оскорбляю никого, но сказати должен я правду, что в тех наших украинских повестях нет доброго вкуса". Относительно "украинской" орфографии, насильственно веденной в Австрийской Галичине, Духнович указывал, чтобы книги не были писаны "по новой немецко-галицко-русской ортографии, бо у нас тую ортографию и мужик не терпит". Духнович является автором народного гимна Угорской Руси. За свои убеждения Духнович преследовался мадьярами, до конца своих дней находясь под постоянным полицейским надзором. Следует отметить двух других карпаторусских "патриархов" - Адольфа Добрянского (1817-1901) и Ивана Раковского (1815-1885). Добрянский был крупнейшим историком, богословом и политическим лидером угро-руссов. Им созданы знаменитые манифесты: "Проект политической программы для Руси Австрийской" (1817 г.), "О современном религиозно-политическом положении австро-угорской Руси" (1885 г.). "Наименование австро-угорских русских" (1885 г.) "Материалы для памятной записки галицких русских" (1885 г.). "программа для проведения национальной автономии в Австрии" (1885 г.). Как богослов Добрянский, формально оставаясь греко-католиком, был апологетом православия и единомышленником А.Хомякова, вместе с ним полемизировал с российскими либералами. Проф. А.Будилович (друг и зять Добрянского) написал работу "Об основных воззрениях А. И. Добрянского". Представляется уместным привести небольшой отрывок из нее: "Добрянский был непримиримым врагом язычного раскола в среде ветвей русского народа. Возникновение и распространение у малорусов и червонорусов особого образованного языка, как бы плеонастического дублета для языка Пушкина и Гоголя, он считал предательской изменой и вековым преданиям русского народа, и кровным интересам как этого народа, так и всего греко-славянского мира". Иван Раковский более других угро-русских писателей и народных деятелей потрудился над распростанением в Угорской Руси общерусского литературного языка. По этому вопросу он высказался следующим образом: "Наша Угорская Русь никогда ни на минуту не колебалась заявить свое сочувствие к литературному соединению с прочей Русью. У нас- никогда и вопроса не было по части образования какого-нибудь отдельного литературного языка" (газета "Свет". Ужгород, 1868). Другая великая заслуга Раковского - это возрождение православия. Сам он, будучи священником-униатом, не решился открыто порвать с Ватиканом, однако воспитал свой приход в преданности восточному христианству и русскому национальному самосознанию. После его смерти жители села Иза, где служил Раковский, в открытую перешли в православие, вслед за чем, собственно, и начался крестный путь Подкарпатской Руси. Против крестьян Изы было возбуждено два политических процесса (так называемые Мармош-Сигетские процессы). А впереди подкарпатских патриотов России ждали бессудные убийства, тюрьмы, ссылки и концлагеря - такие, как Талергоф и Терезин. Угорская Русь первой половины XX века породила такого духовного лидера, как иеромонах Алексий (Кабалюк), ставший во главе массового движения карпатороссов за возвращение в православие, охватившего всю Подкарпатскую Русь. Когда Австрия распалась, а Россия была повержена революцией т гражданской войной, карпатороссы самоопределились как государство-субъект чехословацкой федерации, принципиально отказавшись войти в состав новосозданной Западно-Украинской Народной республики (Галичины). Провозглашая ЗУНР, ее вожди провозгласили и вхождение в ее состав Подкарпатской Руси, не будучи никем уполномоченными и не имея но то ни морального, ни юридического права. Никакого волеизъявления на этот счет народа Подкарпатской Руси не было. Больше того: связать свою судьбу с правительством ЗУНР, состоящей из "мазепинцев"-русоненавистников, у карпатороссов не было и не могло быть никакого желания. Подкарпатская Русь была присоединена к Чехословацкой республике согласно международному договору, подписанному 10 сентября 1919 г. в Сен-Жермене Великой Антантой и присоединившимися к ней державами, с одной стороны, и представителями Чехословацкой республики - с другой. От имени Чехословакии договор был подписан д-ром Бенешем, ставшим потом президентом страны. Сен-Жерменским договором Подкарпатской Руси была гарантирована "полнейшая степень самоуправления, совместимая с понятием единства Чехословакии" (ст. 10). Подкарпатской Руси должен был быть предоставлен свой собственный законодательный сейм (в ведении которого должны были входить все вопросы, касающиеся языка, школы и вероисповеданий, местной администрации, и все другие вопросы, определенные законами чехословацкого осударства) и автономное правительство, отвественное перед сеймом (ст. 11). во главе администрации должен был быть губернатор, назначенный президентом республики и ответственный перед карпторосским сеймом (ст. 11). чиновники в Подкарпатской Руси должны назначаться, по возможности, из местного населения (ст. 12). Сен-Жерменский договор гарантировал Подкарпатской Руси право быть соответствующе представленной в чехословацком парламенте (ст. 14). Контроль за выполнением Договора вменялся Лиге Наций (ст. 14).Однако,все эти установления были проигнорированы Чехословакией. Вопреки договору Подкарпатская Русь была разделена между субъектами федерации: ее часть (так называемая Пряшевская Русь с 250 тысячами карпатороссами) была присоединена к Словакии. Никакого сейма создано не было. На основные должности в администрации назначались чехи. Чехословацкое правительство начало проводить искусственную украинизацию Карпатской Руси, видя в этом средство для отсрочки предоставления автономии и ослабления движения карпатороссов. Правительство специально выписывало и командировало в Закарпатье галицийских "самостийников". Вплоть до 1937 r было запрещено преподавание в школах на русском языке "Самостийники" имели в Чехословакии три учебных заведения, финансируемые правительством. Карпатороссы - ни одного. Галицийские самостийнические издательства, культурные общества также финансировались за счет государства, в то время как проф. Геровский, крупнейший карпаторусский лингвист находился в 1936 г под домашним арестом. Невзирая на систематическую двадцатилетнюю политику насильственной украинизации, осуществлявшейся силами чешского правительства, римско-католической церкви, социал-демократов и коммунистов, результаты украинизации к 1938 г. оказались ничтожными. Из 8 депутатов и сенаторов, представлявших русский народ в чехословацком парламенте, семеро были русские патриоты, и только один. избранный чешскими и мадьярскими избирателями, считал себя украинцем. На Пряшевской Руси, переданной Словакии, все население голосовало за русских депутатов "Украинцы" даже не осмеливались выдвигать своих кандидатов. А на референдуме, проведенном на Подкарпатской Руси в 1938 г , 76 % опрошенных высказались за русский язык как язык официальный, язык преподавания и т. д. В политической жизни только те партии могли существовать на Подкарпатской Руси, которые поддерживали русскую идею. 8 мая 1919 г была создана Русская Народная рада. Количественно самой сильной русской партией был автономный Земледельческий Союз, вождем которого был Андрей Бродий. Интересы карпатороссов отстаивала также Аграрная партия. В 1938 г. АЗС и Аграрная партия объединились в Русский блок. В 38-39 гг. перед лицом гитлеровского нашествия Чехословакия пошла на уступки - в мае 1938 г была провозглашена автономия Подкарпатской Руси. Было создано первое автономное правительство Карпатской Руси (октябрь 1938 г.), в котором А. Бродий стал председателем Совета Министров и министром народного просвещения. К сожалению, впервые созданное, русское правительство совершило серьезную ошибку, включив в свой состав проукраинского политика Августина Волошина, ставленника гитлеровской Германии. Менее чем через три недели после образования карпаторосского правительства премьер-министр Бродий был арестован, а премьером назначен униатский священник Августин Волошин,фактический ставленник Рейха. Волошин переименовал Подкарпатскую Русь в "Карпатскую Украину" и возмечтал сделать из нее "Пьемонт" для создания ''Великой Украины" Однако в 1938-39 гг. нацисты отдали Подкарпатскую Русь Венгрии. Для русинов был создан концентрационный лагерь в Рахове, где охранниками и палачами были галицийские "сичевые стрельцы". В 1939 г. Подкарпатскую Русь оккупирует Венгрия. Приведем свидетельство, карпаторусского общественно-политического деятеля Михаила Прокопа: "Венгерские власти желали ликвидировать в самый короткий срок не только русский литературный язык, но и весь русский народ, живущий на южных склонах Карпатских гор, превратив его в мадьярский. И при этом они совершенно чистосердечно удивлялись тому сопротивлению, какое оказывал их планам русский народ... Разрушались памятники Пушкину, Добрянскому, Митраку, сжигались русские городские, сельские и общественные библиотеки, уничтожали русскую кооперацию. Русская молодежь протестовала. Мадьярские жандармы и полицаи брали учеников гимназий с уроков и избивали их... В конце 1939 г Польша была разделена между Германией и СССР. На Руси началось брожение. Особенно молодежь начала вести себя по отношению к мадьярским властям вызывающе. Все были уверены, что в скором времени Россия освободит и наш народ от векового мадьярского ига. Слова "Советский Союз" у нас никто не употреблял, для нас СССР был Россией. Теперь все еще более смело качали вести себя, а если кому угрожало преследование, арест, тот убегал в Россию. Так постепенно, незаметно началось бегство нашего населения в СССР." Тысячи карпатороссов, перейдя Советскую границу, попадали в ГУЛАГ. Единственным избавлением от концлагеря по время Великой Отечественной войны для карпаторосса было вступить в чешскую армию генерала Свободы, формировавшуюся на территории СССР и состоявшую в значительной степени из карпатороссов. По окончанию Великой Отечественной войны Подкарпатская Русь, без всякого собственного волеизъявления была расчленена между Чехословакией и СССР (ныне Пряшевская Русь находится на территории Словакии). В СССР карпатороссы были насильственно украинизированы, в паспортах в обязательном порядке ставилось "украинец". Теперь уже большевиками был создан концентрационный лагерь в Сваляве, где заключенные должны были проходить украинизаторские "курсы повышения квалификации". Было украинизировано около 500 русинских школ, в ГУЛАГ отправлено 187 тыс. русинов. Готовилась полная депортация этого абсолютно прорусски настроенного народа, который в отличие от галичан, практически не дал пронацистских формирований, но, наоборот, молодежь которого тысячами бежала в СССР, чтобы бить Гитлера... Подкарпатская Русь юридически и фактически вышла из состава Чехословакии в ноябре 1944 г. как суверенное государство. Первый съезд народных комитетов суверенной республики Закарпатская Украина избрал высший законодательно-исполнительный орган государства - Народную Раду республики Закарпатская Украина, которая и была обязана осуществить решения съезда о воссоединении с Советской Украиной. Народная Рада конституировала государственность, создавая необходимые институты - например, ее постановлением от 18.11.44 г. был создан Суд Закарпатской Украины, декретом ¦ 27 от 12.01.45 г. утверждена присяга госслужащего Закарпатской Украины и т. д. Однако 25 июня 1945 г СССР и Чехословакия подписали Договор "О Закарпатской Украине" (без какого-либо участия присоединяемого государства), согласно которому Закарпатская Украина присоединялась к СССР. Не успели стороны обменяться грамотами, как 22 января 1946 г. Президиум Верховного Совета Украины принял постановление "Об образовании Закарпатской области в составе УССР". Таким образом, суверенная русинская республика с президентом и органом законодательной власти - Народной Радой - без всякого волеизъявления народа была ликвидирована и присоединена к Советской Украине как обыкновенная область. После распада СССР в "независимой Украине" судьба древнего православного карпаторусского народа, более, тысячи лет имевшего свою культуру и государственность, сложилась трагически. Русинство жестко подавляется, карпаторусский народ лишен всех национальных прав. даже права на свое национальное имя. На Подкарпатской Руси 1 декабря 1991 г. был проведен референдум, на котором 78% населения высказалось за автономию в рамках Украины. Естественно, Украина проигнорировала результаты этого референдума. В 1992 г Закарпатский областной Совет вынес решение о признании русинской национальности и обратился в Верховную Раду Украины с просьбой решить этот вопрос на государственном уровне. Но ВР, вопреки собственным законам и международному праву, до сих пор не восстановила русинскую национальность, имя которой было ликвидировано украинскими коммунистами. Какой показательный пример советской национальной политики - на территории Великороссии была создана масса "автономных республик" и "автономных районов", а Украине передавались великорусские и карпаторусские земли без всяких прав не только на административную, но даже на национально-культурную автономию.

2.Житие священномученика Алексия (Кабалюка) и других исповедников Подкарпатской Руси.

Одним из зачинателей Православного движения в Угорской (Карпатской) Руси был униатской священник Иван Раковский, настоятель прихода села Изы (1885). выдающийся литератор, русский патриот, воспитавший свой приход в любви к Православию, однако сам порвать с Ватиканом не решился. После смерти Раковского, воспитанное им поколение стало думать об открытом переходе в Православие. Хотя в Венгрии по конституции была обеспечена религиозная свобода, на практике либеральное законодательство "просвещенной Австро-Венгерской монархии" не распространялось на православных. Так, можно было переходить из римо-католичества в какую угодно религию, но только не в Православие. Поэтому, когда жители села Изы заявили властям о своем возвращении из унии в Православную веру, начался их крестный путь. В 1903 году крестьяне села Изы в одно из воскресений пропели в церкви Символ Веры, исключив из восьмого члена слова "и от Сына". Этим прихожане фактически заявили о своем переходе в Православие. Тотчас село было наводнено венгерскими жандармами. Начались поголовные обыски, конфисковали все богослужебные книги и даже иконы. Жандармы простояли в Изах несколько месяцев, бесплатно отбирая у крестьян провизию, всячески притесняя их и глумясь над женщинами. Долго терпело беззащитное население всевозможные обиды. Наконец, доведенные до отчаяния, некоторые стали поговаривать: "Пора придти к русским и выгнать мадьяр!" Этого стало достаточно, чтобы возбудить дело о государственной измене. Многих крестьян арестовали, а 22 человека были привлечены к суду. Дело, названное "Первый Мармарош-Сиготский процесс", слушалось в 1904 году, при этом обвинение в "государственной измене" было заменено на неопределенное обвинение в "подстрекательстве против мадьярской национальности". Крестьян Иоакима Вакарова, Василия Лазаря и Василия Каменя приговорили к 14 месяцам тюрьмы и, сверх того, к уплате огромного денежного штрафа. . Крестьяне вышли из тюрьмы нищими, их семьи ютились у односельчан и жили на средства православной общины села Изы. Но Иоаким Вакаров и его товарищи не пали духом и занялись поденным трудом. Несмотря на то, что село Изы находилось всего в пяти верстах от города, правительство распорядилось на средства крестьян построить в селе жандармскую казарму. Вскоре Иоаким Вакаров был схвачен жандармами и умер под пытками. Крестьяне погребли его без священника, с пением "Святый Боже". Смерть Вакарова только усилила православное движение. В Православие перешли многие села - Лучки, Теребля и другие. Крестьяне занялись поиском священника, и с этой целью обратились к сербскому епископу Богдановичу в Будапешт. Богданович испугался конфликта с властями, и не принял делегацию. Тогда крестьяне отправились в Карловцы к сербскому патриарху Бранковичу (тогда все православные венгерской части империи находились в юрисдикции Сербской Церкви). О русских священниках нельзя даже было и думать. Построенный крестьянами молитвенный дом был разрушен жандармами, а самим верующим запретили собираться на общие молитвы. Однако вслед за Изами целые села стали переходить в Православие. В 1910 году Угорская Русь получила, наконец, своего религиозного вождя в лице иеромонаха Алексия (Кабалюка).До сих пор существует предание, которое передается из поколения в поколение, как весной 1910 года по приглашению местных жителей в село тайком, в телеге, накрытой сеном, прибыл о. Алексий Кабалюк. Этот подлинный исповедник Православия родился 12сентября 1877 года в карпато-русской деревне Ясенье, в семье лесоруба Ивана Кабалюка . Семья была русофильски настроенная и мальчика назвали в честь свю Александра Невского. В детстве поступил послушником в униатский монастырь Кишь-Баранья, но его чуткая душа не могла примириться с ложью унии; он бросил униатский монастырь, перешел в Православие и бежал на Афон, где нашел пристанище в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где и принял Православие. Оттуда его направляют в Россию, где он становится послушником Яблочинского монастыря на Холмщине.Тамошний архимандрит Сергий рукополагает его в иеромонахи 15 августа 1910 года. Слух о нем дошел до крестьян Изы, и они обратились к о. Алексию с просьбой стать у них священником. Никакие гонения, не могли остановить о. Алексия перед тем, куда звала его горячая вера и желание дать своему народу духовную опору во дни нового гонения. Он приехал в Угорскую Русь простым точильщиком, потому что не хотел жить на средства прихожан. Отец Алексий обходил все села, перешедшие в Православие, совершал требы и таинства, наставлял и укреплял в вере. В селе Иза он в один день крестил 200 детей и причастил более тысячи верующих, а в течении двух дней крестил 400 крестьян из соседних сел.По данным венгерской газеты"Оз ешт"("Вечер"),за это время только в одной Мараморощине перешло в Православие более 14 тыс. человек. Эти цифры наглядно свидетельствуют о размахе Православно-русского возрождения в Угорской Руси. В ответ усилились гонения. Жандармы окружали церкви, обыскивали дома, отбирали книги, образа, крестики и молитвенники. На крестьян налагали непосильные денежные штрафы, во все села были введены жандармы, закрывались молитвенные дома. Всех, перешедших в Православие, сажали в тюрьмы. Но в ответ все новые села переходили в Православие. На о. Алексия началась настоящая охота, и он был вынужден бежать в Америку, где находилась большая карпато-русская колония. Там он, вместе с священномучеником Александром Хотовицким, продолжал свой миссионерский подвиг, и сотни тысяч карпатороссов вернулись к вере отцов. Отец Алексий вел обширную переписку со своей карпато-русской паствой, и австро-венгерские власти стали арестовывать каждого, кто получал письма с американской маркой. В тюрьму были брошены несколько сот человек, в том числе все родственники отца Алексия. Жандармы прибегали к пыткам. Православных подвешивали к дереву так, чтобы ноги не доставали до земли. Через час такого висения из носа, горла, ушей текла кровь. Если несчастный начинал терять сознание, его поливали водой и продолжали истязания. В селе Лежие под пыткой умерла женщина. Многие прошли "мучилищное дерево", но от Православия не отреклись. Другие искали спасения в лесах и горах. Так, одиннадцать девушек, которых наставляла сестра о. Алексия, Василиса, тайно приняли постриг, удалились в горы, построили в лесу дом, и жили там по монашескому уставу. Жандармы, узнав об этом, нашли их, сорвали одежды, и в одних рубашках загнали в реку, продержав в ледяной воде два часа, а затем бросили в тюрьму. Вот имена этих святых исповедниц: Мария Вакарова, Пелагея Смолик, Анна Вакарова, Мария Мадор, Пелагея Тусть, Пелагея Щербань, Параскева Щербань, Юлианна Азай, Мария Прокун, Мария Довганич, Анна Камень. В 1910 году православные люди, оставшиеся без священника, обратились за содействием к России. В русский Яблочинский монастырь Холмской епархии были отправлены кандидаты для рукоположения: Василий Камень, Василий Вакаров и другие. Архиепископ Евлогий (Георгиевский) и граф В.. Бобринский с любовью их приняли и устроили в монастыре. Жители села Изы собирались на молитву у крестьянина Максима Прокопа, а его племянница, Иулиания Прокоп, в 1913 году пострадала за Христа, и стала святой иповедницей. Совсем юной девушкой, она организовала в селе православную женскую общину, которая жила по монашескому уставу. Это было в 1913 году. 23 июля 1913 года начался второй Мармарош- Сигетский процесс- венгерский королевский прокурор Андор Иллеш в Мараморошском- Сигете передал суду акт за¦5919/1913 , в котором говорилось: "Мною обвиняются: Александр Кабалюк( в иночестве Алексей), 36 лет, униатского вероисповедания, лесной рабочий( русский монах), родившийся и живущий в Ясинях. Далее перечислялись еще 94 обвиняемых, в том числе православные священники о. Григорий Грицак и о. Николай Сабов, остальные-крестьяне Изы.Отец Алексий (Кабалюк), добровольно вернулся из США. "Означенные лица,_ писал прокурор,- находятся в сношениях с графом Владимиром Бобринским , русским подданным, председателем "Русского Национального Союза", членом Думы и Синода, с Евлогием Холмским, Антонием Житомиро- Волынским, православными русскими епископами, с афонскими, холмскими, киевскими, почаевскими и яблочинскими монахами и получают от них денежную поддержку.С этими лицами , кроме того, с врачом Романом Геровским, адвокатом Алексеем Геровским и инженером Георгием Геровским в Черновцах( Буковина), они вошли в соглашение с целью обратить униатских жителей государства, живущих в Марамороше, Угоче и Переи, в православную русскую веру- Все это делалось с целью присоединения означенных территорий к русскому государству и подчинения их скипетру русского царя. Руководствовались они отчасти соображением материальной выгоды, отчасти же любовью к православной русской вере, которая служит национальной русской идее." Специально прибывший на прцесс граф Бобринский дал достойный ответ, подловив обвинителей на элементарной нелепости обвинений: "- Указывается, что в двух корчмах православные предъявляли " копейки и рубли", это свидетельствует, что движение поддерживается из-за границы, Какая наивность!Неужели бы мы не сумели разменять рубли на кроны ранее, чем раздавать их угро- россам?.. Пркурору хорошо известно, что не материальной выгоды ищут православные, не богатеют они. Они разорены штрафами, постоем войск и тюремным заключением.Но прав,вполне прав прокурор, когда он говорит, что его жертвы"руководствовались любовью к православной русской вере. За это, конечно, их и держали в тюрьме, за это их ныне и судят-" Последнее слово взял о. Алексий Кабалюк.Он торжественно заявил:""де правду ищут, то место святое, как Церковь, Это место особенно свято, ибо в нем ищется правда и весь религиозный прцесс. Здесь предстоят верующие ия ,как священник. Я в этом храме присягаю, что я- невинный и ничего не делал против отечества. Все то, что мы совершали, делали во имя религии, а потому в этом деле последнее слово скажет Христос.""Обвиненные зарыдали, тронутые этими словами. Председатель сената нетерпеливо закричал на о. Алексия.Кабалюк прдолжил свою речь: " " Какой ни будет приговор, мы мы его примем, Если нам придется страдать, мы будем страдать за святое дело. Я пршел три части земного шара, был в Америке, когда узнал об обвинении, и немедленно поспешил домой, тянула меня любовь к отечеству. Если стадо страдает, место пастыря- среди страдающих.. Там, горе( он поднял руки к небесам), там знают, что нами руководит только религиозная правда, а не противогосударственная деятельность-"(" Руский народный голос". Ужгород.29 декабря 1933 года.) Разбирательство длилось два месяца, 3 марта 1914 года был оглашен приговор -о. Алексий Кабалюк был осужден к 4 годам и 6 месяцам и штрафу в 100 крон от шести месяцев, отец Николай Сабов-к 3 годам, остальные-от2,5 лет до 6 месяцев Сразу же после окончания суда Царь- мученик Николай Второй демонстративно даровал . Алексию Кабалюку золотой наперстный крест за его исповедные подвиги., а вправославных храмах России были прведены молебны во славу его подвига. Во время процесса, ночью жандармы ворвались в село Изы и схватили Иулианию Прокоп с сестрами. Их отправили в казармы, где долго пытали, заставляя отречься от Православия. Затем, облив на морозе водой, жандармы вывели девушек на улицу для устрашения селян. Здесь их обнажили и долго нещадно били. Они выводили исповедниц босыми, с неприкрытой грудью, долго водили их по селу, издевались, надеясь на отречение от Православия. Однако улицы села были пусты, а жители с негодованием отнеслись к беззаконию, хотя помочь ничем не могли. Униатский священник Андрей Азарий, который вызвал полицию, велел привести к себе Иулианию. Он снова пытался убедить ее отречься от Православия, обещал заступничество, если она, хотя бы притворно, отречется от "московской веры", говорил: "Мне жаль тебя, зачем ты, такая юная, обрекла себя на истязания". Однако Иулиания осталась неколебимой, и пытки продолжались еще три месяца. Никто из сестер Иулиании также не отрекся от Православия. В 1917 году - снова домашний арест всех сестер, на этот раз строжайший. Они должны были являться по три раза в день в жандармерию для допросов и истязаний. В 1918 году жандармы избили Иулианию до полусмерти. Все тело ее было покрыто ранами, разбита голова, сломан нос. Все эти пытки сопровождались уговорами отказаться, хотя бы внешне, от исповедания православной веры и монашеского образа жизни. Но Иулиания не отреклась. Ее, окровавленную и обезображенную, жандармы отнесли в подвал и засыпали песком. К подвалу поставили служанку, чтобы никто не мог туда проникнуть. На четвертый день Иулиания очнулась. Жандармы, не ожидавшие, что Иулиания выживет, отнесли ее к отцу и вызвали врача. Однако Иулиания отказалась от врачебной помощи и была исцелена чудом Божиим. Иулиания- Прокоп была в 1924 году пострижена в монахини с именем Параскева и стала игуменьей женского монастыря города Мармарош. Похоронена она в Св. Никольском монастыре в Мукачево. Вернувшись из заключения, отец Алексий (Кабалюк) до конца жизни оставался в основанном им Св. Никольском монастыре села Изы., созданный возле храма, в котором служил отец Иоанн Раковский. И прдолжил свою миссионерскую деятельность. Уже в 1920 -м году в Марморошском округе в селах Иза, Быстрый, Горинчево,Уйбарово, Липча, Селище, Теребля, Кошелево в православие перешло все население.В 1921 году,19 августа, отец Алексий открывает собор Карпаторусской Православной Церкви. На него съехались делегаты( более400 человек) со всех православных сел края. Делегаты приняли Устав и официальное название"Карпаторусская Восточная Православная Церковь". Еще со времен Австро- Венгрии Подкарпатская Русь находилась в юрисдикции Сербской Церкви, Из-за гонений на Православие в России съезд решил остаться в сербской юрисдикции,к тому же Сербская Церковь наиболее близка Русской, ее тогдашнее руководство-выпускники российских духовных школ, в Сербии также располагалася центр русской церковной эмиграции. Ее лидер митрополит Антоний (Храповицкий) серьезно помогал карпатороссам- на Пряшевскую Русь был отправлен знаменитый миссионер архимандрит Виталий ( Максименко), бывший до революции наместником Почаевской лавры.Он основал монастырь св. Иова Почаевского на Пряшевщине, пригласил туда старцев с Валаамского монастыря, начал имздавать газету" Православная Карпатская Русь", ставшую потом официальным изданием Русской Зарубежной Церкви" Православная Русь".Также Подкарпатской Руси помогала знаменитая Битольская духовная семиария в Сербии, в частность такие ее выдающиеся представители,как святитель Иоанн Максимович преподобный Иустин Попович,который некоторое время миссионерствовал на Пряшевщине.Подкарпатская Русь приняла у себя ок.11 тыс.русских белых эмигрантов. Естественно, возрождение Православия вызвало недовольство врагов Церкви и ими был инспирирован раскол, Константинопольский патриарх - Мелетий ( Метаксакис),сторонник реформации и экуменизма, прославившийся поддержкой советских обновленцев ижестокими гонениями на Валаамских монахов, державшися старого стиля и не признававштих обновленчества, в противовес Сербской Церкви назначает на Карпатскую Русь епископа Савватия (Врабеца). Все это делается при поддержке чехословацкого правительства, И вновь отец Алексий Кабалюк на страже церковных канонов.Карпаторусскую Церковь удалось отстоять от претензий Константинополя, однако окончательно эта прблема была решена только в 1946 году, когда отец Кабалюк возглавил движение за присоединение обеих юрисдикций к Русской Православной Церкви, которое увенчалось успехом иразделение было рпеодолено именно таким способо Схиархимандрит Алексий ( Кабалюк) был убежденным привержецем идеи национального единства карпатороссов с русским народом и присоединения Подкарпатской Руси к России. В 1944 году он становится инициатором и вдохновителем Православного съезда, который состоялся 18 ноября 1944 года в Мукачево.Его делегатами были 23 православных священника, известные ученые иобщественные деятели Георгий Геровский и Петр Линтур.Съезд принял обращение к Сталину, которое пдписали: игумен Феофан Сабов,заместительепископа и администратор Мукачевско- Пряшевской епархии; архимандрит Алексий Кабалюк, настоятель Свято- Никольского монастыря; пртоиерей Димитрий Беляков, член Высшего Духовного суда епархии; священник Иоанн Кополович, секретарь епархиального управления ; прфессор Петр Васильевич Линтур. В этом послании говорилось: " Мы, нижеподписавшиеся представители православных общин Карпатской Руси, выражая волю всего православного русского народа, прсим включить Карпатскую Украину (Карпатскую Русь) в состав СССР в форме: Карпаторусская Советская Республика. Желания и мечты наших предков были всегда, чтобы наша область за Карпатами, заселенная русинами, т. е. Руси сынами, возвратилась в лоно Великой Руси. Но наши поработители всегда тому препятствовали. Таким образом, мы целые столетия оставались в германо- венгерском рабстве вплоть до1919 года В 1919 году на мирной конференции наша область, именуемая Карпатская Русь, согласно Сен-Жерменскому договору, на автономных правах, была присоединена к Чехословацкой республике. Уже тогда нашу область признали Карпатской Русью, ибо здесь живет искони русское племя. Сам народ именует себя "карпаторусс", "русин", т. е. Руси-сын, вера "русска", жена "русска", мама "русска" и т. д. С названием "Украина" наш народ был познакомлен только под чешским владычеством, после "Первой мировой войны, и то интеллигенцией, пришедшей из Галичины. Этих галичан само чешское правительство призвало в Карпатскую Русь и их идеологию, за все время существования Чешской Республики, серьезно финансировало- Очень интересно, что галицкие шовинисты избивали карпаторусское население и его интеллигенцию и говорили: "Кацапи, маскали, вам мисто у Москви, у вашего Сталина". Мадъяре при избиении нас тоже говорили: "Муско, комуништо, иди в Москву к твоему Сталину". Карпаторусский народ с великим терпением и болью сердца переносил все это, ожидая своего спасения именно от Москвы... Наш народ-русин - Руси-сын. . Наша русскость не моложе Карпат... Только тем и можно объяснить эту неска-занную радость при встрече русской Красной армии- Наученные горьким опытом, мы решительно за-являем, что политическая, экономическая, культурная и социальная жизнь нашего народа может успешно развиваться только в пределах великого, родного нам Советского Союза, и ни в коем случае не в каком-либо чужом государстве. Чаша нашего терпения переполнена: довольно игрались нами наши недруги, бросая нас из рук в руки. ВОЛЯ КАРПАТОРУССКОГО НАШЕГО НАРОДА: ХОТИМ РАЗ И НАВСЕГДА СВЯЗАТЬ СВОЮ СУДЬБУ С СУДЬБОЮ НАШИХ СОПЛЕМЕННИКОВ В СССР и то определить нам Карпаторусскую Советскую Республику от Ясиня до Попрала и от Ужка до Доброчина (Дебрецена). Выражая великую радость и глубокую благодарность по поводу осво-бождения Великому вождю и освободителю всего сла-вянства и Европы товарищу Маршалу Сталину и Красной Армии, мы просим принять Карпатскую Русь в состав Советского Союза. В Мукачеве дня 18 ноября 1944 года". (Валерий Разгулов. "Подвиг архимандрита Алексея Кабалюка". "Карпатская панорама", 18 августа 1996 года.). . Участвующие в работе этого съезда 23 православных священника подписали петицию, в которой просили Синод русской Православной церкви вступить в кон-такт с синодом Сербской православной церкви и каноническим путем оформить переход Мукачевско-Пряшевской епархии в юрисдикцию Московской патриархии (Там же). Православный съезд принял решение направить свою представительную делегацию в Москву для решения всех вопросов, в нее вошли все подписанты письма к Сталину. Днем раньше в Мукачеве состоялось общее собрание делегатов местных комитетов - о воссоединении Закарпат-ской Руси с великим братским русским народом. В его работе в полном составе приняли участие делегаты Православного съезда. А внук А. Добрянского, Георгий Юлиа-нович Геровский (1806-1959), был председателем этого собрания. Он же, по решению собрания, как руководитель делегации местных комитетов, должен был совместно с православной делегацией отправиться в Москву и донести правительству СССР решение представительного собрания о вхождении Подкарпатской Руси как автономной единицы в состав Российской Федерации (Там же). Однако, у интернациональной коммунистической власти были другие планы насчет Подкарпатской Руси.. Есть все основания утверждать, что Право-славный съезд, собрание делегатов местных Комитетов в Мукачеве подтолкнули политуправление фронта и местных коммунистов, во главе с И. И. Туряницей, естественно, с ведома Сталина, срочно начать подготовку по присоединению нашего края к Советской Украине. Уже на следующий день после Православного съезда, 19 ноября, в том же Мукачеве состоялась первая конференция коммунистов Закарпатья. 294 делегата проголосовали за резолюцию: "Про возз'еднання Закарпатськой Украини з Радянською Украиною в складе Радянського Союзу". Началась усиленная подготовка к съезду Народных комитетов, который состоялся 26 ноября 1944 года. О его работе и "судьбоносном решении" написано сотни статей, десятки книг, но будет ли когда-то написана правда о тех событиях? Ибо полуправда - хуже лжи: Православная делегация смогла добраться в Москву уже после съезда Народных комитетов, только 7 декабря 1944 года. Профессор П. В. Линтур был делегатом этого съезда, но в Москве занимал четкую позицию, принятую на Православном съезде и общем собрании делегатов местных Комитетов. И вот тут, в Москве, начинаются интересные дела. Православной делегации оказан пышный прием, размещалась она в гостинице "Интурист" с шикарным, по тем временам, столом. Посещение музеев и Большого театра было предусмотрено культурной программой. Не было только одного - возможности донести истинную волю своего русинского народа высшему руководству СССР. Более того, председатель Совета по делам в Русской православной церкви при СНК СССР Карпов (полковник КГБ) информировал Киев о ходе пребывания православной делегации в Москве. 8 декабря в секрет-ном послании лидеру украинских коммунистов Н. С. Хрущеву он доносил: "В 14 часов (7 декабря) делегация была принята в Московской патриархии патриаршим местоблюстителем митрополитом Алексеем, управля-ющим Московской епархией митрополитом Никола-ем, экзархом Украины митрополитом Иоанном и архиепископом Ярославским Алексеем. После взаим-ного знакомства руководитель делегации игумен Фео-фан передал митрополиту Алексею петицию... Планом Предусмотрено, что все свои вопросы делегация поста-вит перед митрополитом Алексеем во время своей деловой беседы, которая состоится 8 декабря... В своей телеграмме... Мехлис высказывал мнение, что опубликование в печати о приеме делегации в Московской патриархии произведет большое впечатление в Закарпатской Украине" (Там же.). Статья под названием "Встреча с отцом Феофаном" была опубликована в "Закарпатской правде" 26 декабря 1944 года. В ней говорилось: "До настоящего времени мы подчинялись Сербскому Священному Синоду, который нас серьезно поддерживал, от всей души, и с развитием Русской Православной Церкви в Закарпатской Украине принято решение о присоединении к Советской Украине, что подразумевает, что Церковь тоже должна перейти к Московскому Священному Синоду". О том, что православная делегация нашего края на встрече с Патриархом Алексеем еще раз напомнила о том, что "Мы решительно против присоединения нашей территории к Украинской ССР. Мы не хотим быть чехами, ни украинцами, мы хотим быть русскими (русинами) и свою землю желаем видеть автономной, но в пределах Советской России", в статье даже не упоминалось. (Там же). Сравнительное благополучие в жизни православных было недолгим. Последовавшие после запрета греко-католической церкви и преследования русинского униатского духовенства в равной мере коснулись и православных русинов. Многие храмы, скиты и монастыри в нашем крае стали закрываться, а их имущество разграблено, как это было в России после революции. Среди разграблен-ного оказались уникальные архивные документы Мукачевского монастыря, среди них - и уникальные древние манускрипты. Пожалуй, этот период жизни стал самым трагическим для архимандрита А. Кабалюка. 2 декабря 1949 г. остановилось его доброе и щедрое сердце, на 70 году жизни, видя жестокость и нечестность новой безбожной власти и то, что все русины Подкарпатья поголовно были переименованы в украинцев, ему уже не судилось видеть разразившееся гонение на Церковь Православную.. Первым был репрессирован архимандрит Феофан Сабов-,,убежденный русофил и главный кандидат в епископы Подкарпатской Руси.После Второй мировой войны в 1946 году отец Алексий, как духовный лидер, во главе делегации подкарпатских русинов отправился в Москву, к Сталину с просьбой принять Подкарпатскую Русь в состав России. Делегация была принята ответсвенным в правительстве СССР за связи с Русской Православной Церковью Геннадием Карповым. Итак, национальная политика большевиков была Советской, а не русской и Подкарпатская Русь была включена в состав УССР.., большинство русских патриотов было репрессировано. В 1998 году Сербской Православной Церковью в лике святых был прославлен владыка Досифей, столь много сделавший для Православия в Подкарпатской Руси в 20-е годы двадцатого века. В начале 1999 г.в Св. Никольском монастыре с. Иза были обретены мощи отца Алексия (Кабалюка). Практически полостью сохранилось тело и мантия, истлел и только стопы и кисти рук . Из могилы была извлечена пролежавшая в более чем влажном грунте вместе со святыми мощами духовного отца Подкарпатской Руси положенная при погребении во гроб икона Иверской Божией Матери, которую отец Кабалюк привез с Афона, На ней даже не потускнели краски.Архимандрит Алексий (Кабалюк) и сонмкарпаторусских святых были прославлены УПЦ МП и пора их прославить всей Русской Церковь., Св. Никольский монастырь в Изе стал русинской Лаврой.

По молитвам св.Алексия ( Кабалюка) на рубеже 20-21го веков приступил к апостольскому служению его духовный наследник прот.Димитрий Сидор,над которым антиправославная киевская хунта готовит расправу.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.