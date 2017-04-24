Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

12.04.2017 14:27:38

Власти Беларуси подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С таким заявлением выступил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Дмитрий Некрасов на конференции в среду, 12 апреля, в Москве.

По его словам, Беларусь подписала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС вчера, 11 апреля. Документ уже поступил в комиссию и в скором времени будет опубликован, пишет РИА "Новости".

Дмитрий Некрасов не исключает, что срок вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС может быть перенесен с 1 июля 2017 года на 1 января 2018-го. Он отметил, что ратификация документа идет медленнее, чем планировалось ранее. Основные решения по завершению ратификационного процесса и гармонизации законодательства будут приняты во время встреч глав государств в следующем месяце. Членами ЕАЭС являются Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Киргизия.

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