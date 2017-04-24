Эксперты: Угольные конфискации приведут Украину к энергетическому коллапсу

12.04.2017 14:22:11

Из-за нехватки антрацита во вторник на Украине отключилась пятая по счету ТЭС – Криворожская. Теперь в стране работают только 10 тепловых станций. Несмотря на это, президент республики Петр Порошенко собирается конфисковать весь уголь, который поступает в страну из России и может добываться в ДНР и ЛНР. О чем думают украинские власти и к чему это приведет, «МК» выяснил у экспертов.

О решительных мерах главы государства в эфире украинского телевидения сообщила его представитель в Верховной раде Ирина Луценко. Официально Порошенко должен заявить об этом на ближайшем заседании СНБО. Президент Украины считает, что Москва будет поставлять им уголь из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По версии «президента мира», это является достаточным основанием для того, чтобы не платить за поставленный товар. Вопрос, кто будет поставлять в страну уголь, за который потом не будут платить, риторический...

Между тем 11 апреля свою работу остановил последний блок Криворожской ТЭС. На ее складах еще лежат 30 тонн антрацита, но они будут использованы только в крайнем случае. Ранее украинские власти предложили энергетикам покупать уголь в США, Австралии, ЮАР и других уголках мира, но глава отключившейся во вторник ТЭС Виталий Питько сказал, что их товар в два раза дороже донбасского и у предприятия просто нет таких денег.

Ранее по той же причине отключились Славянская, Змиевская, Трипольская и Приднепровская ТЭС. Вместе с Криворожской они вырабатывали 8323 МВт, что составляет 29,94% от всей мощности украинских тепловых станций. Как в Киеве будут отличать украинский уголь от российского и что будет, если Москва не согласится поставлять свои энергоресурсы для конфискации, «МК» выяснил у экспертов:

Юрий КОРОЛЬЧУК, член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий:

– Если вопрос о конфискации угля рассмотрят в СНБО, решение получит юридическую силу, но как они собираются это оформлять, непонятно. В конце концов уголь из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может поставляться не только через Россию, но и через другие страны. Теоретически отличить донбасский уголь от какого-нибудь другого возможно, так как у него есть определенные характеристики. Но только на основании этого правоохранительные органы не смогут доказать свое право на конфискацию в суде, так как у поставщика будут при себе все необходимые документы, подтверждающие, что товар добыли в другом регионе и продавец вообще никакого отношения к ДНР и ЛНР не имеет. Если же изъятия будут производиться вне суда, то после первой же такой операции не только российские компании, но и вообще все задумаются о целесообразности сотрудничества с Украиной.

С другой стороны, заявление об угле из ДНР и ЛНР может быть только предлогом, чтобы прекратить поставки из России. Ранее этого требовал министр энергетики Украины Игорь Насалик, который считает, что нельзя торговать с «агрессором». Зачем они все это делают и понимают ли, какими тяжелыми могут быть последствия, – никто не знает.

Пока Украину спасает таяние снега, благодаря чему гидроэлектростанции могут вырабатывать больше энергии, чем в обычном режиме. Но уже в мае их показатели придут в норму – и тогда увеличится нагрузка на те ТЭС, которые расположены на западе страны. Любой сбой будет приводить к веерным отключениям электроэнергии по всей Украине. Это может закончиться энергетическим коллапсом.

Владимир ЖАРИХИН, заместитель директора Института стран СНГ:

– Порошенко выглянул в окошко, увидел, что на улице тепло, и решил больше не закупать у России уголь для отопления. Сейчас в Киеве действительно теплее, чем в Москве, но с приближением зимы украинский президент взмолится о возобновлении поставок. До тех пор украинцы будут отапливаться при помощи добываемых у них 20 миллиардов кубометров газа, а их политики – наперебой делать красивые заявления о независимости от России. На месте Москвы я бы уже перестал идти навстречу Киеву в такой ситуации, но наверху, видимо, придерживаются иного мнения. В результате Украина не чувствует последствий своих действий.

Денис ДЕНИСОВ, политолог:

– Украинские власти не в первый раз идут против здравого смысла, отказываясь от сотрудничества с Россией, поэтому нельзя исключать, что Порошенко решил всерьез и надолго отказаться от российского угля. Расплачиваться за это в очередной раз придется рядовым украинцам, которые вновь столкнутся с повышением цен на услуги ЖКХ, поскольку африканские или австралийские энергоресурсы будут гораздо дороже. В то же время, учитывая характер правящей элиты Украины, вполне возможно, что у Порошенко и его окружения уже готова схема закупки угля из ДНР и ЛНР, но конечному потребителю ее будут выдавать за продукцию из ЮАР.

Артур Аваков

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