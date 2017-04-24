25 лет СНГ. Визави с миром от 11.04.2017

11.04.2017

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О том, что такое СНГ, и о 25-летнем существовании этой организации, о встрече президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге, о визите Президента Узбекистана в Москву, о ситуации на Украине и о сотрудничестве Украины со многими странами СНГ, о политическом конфликте в Молдове рассказывает Владимир Жарихин – Заместитель руководителя Института Стран СНГ.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.