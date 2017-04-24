«Тотальный диктант» по-казахстански

12.04.2017 13:52:34

«Тотальный диктант» появился на свет в стенах Новосибирского государственного университета в 2004 году и с тех пор гордо шагает по планете под лозунгом «Писать грамотно – модно». За 13 лет весь мир успел узнать об этой замечательной акции, цель которой – проверить и улучшить свой уровень знания русского языка. Как? Ежегодно в заранее выбранный день любой желающий на базе специально подготовленной площадки или в режиме онлайн может написать диктант и оценить собственную грамотность.

Радует, что в Казахстане находится немало таких смельчаков, и, начиная с 2013 года, их количество только растёт. В 2016 году диктант в 9 городах страны написало более 1200 человек, и только 32 участника получили «отлично». А 8 апреля 2017 года площадки были открыты уже в 11 городах: Аксу, Актобе, Алматы, селе Акмол (около Астаны), Караганде, Костанае, Павлодаре, Риддере, Семее, Темиртау и Шымкенте. Шымкент присоединился к участию в акции самым последним, буквально накануне мероприятия.

Поскольку справиться со всеми хитростями орфографии и пунктуации человеку неподготовленному и никак не связанному с текстами и языками бывает сложно, организаторы заранее открыли специальные курсы для подготовки и отработки необходимых правил. Очные занятия можно было посещать в Актобе, Алматы, Костанае и Семее, а к онлайн-курсам на сайте totaldict.ru допускались все желающие.

Увы, в моём родном Петропавловске «Тотальный диктант» не проводился. Но именно для таких случаев в 2014 году на сайте проекта создали онлайн-площадку. Прямая трансляция велась для трех временных зон и начиналась в 8:00, 11:00 и 14:00 по Москве (или в 11:00, 14:00 и 17:00 по Астане, соответственно).

В 2017 году автором «Тотального диктанта» стал российский писатель и историк Леонид Юзефович. Каждая временная зона писала свой отрывок из его «Города и реки»: о Санкт-Петербурге и Неве, о Перми и Каме или об Улан-Удэ и Селенге. Читали текст участникам волонтёры, среди которых было немало и лингвистов, и известных личностей. По традиции, сам Юзефович тоже стал Диктатором (так в рамках проекта называют чтецов).

В теории каждый зарегистрировавшийся на сайте онлайн-участник имел право написать все три части текста по очереди, но лично я выбрала центральную площадку конкурса – Новосибирский государственный университет.

Однако не обошлось без неприятных сюрпризов – какое-то время после начала трансляции система попросту… Не работала! Возникло подозрение, что сайт попросту не выдержал наплыва посетителей – так оно позже и оказалось. Неудивительно. Количество желающих написать диктант как по старинке, от руки, так и онлайн, продолжает расти, а расчёт был сделан на прошлогоднюю нагрузку.

К счастью, организаторы сумели всё починить ровно к тому моменту, как руководитель проекта Ольга Ребковец произнесла вступительное слово, сидящие в аудитории подписали бланки, а Леонид Юзефович приготовился читать.

Принцип написания диктанта онлайн очень прост. Справа на странице находится окно видеотрансляции, а слева – специальное поле для набора текста. Да, тебе легче потом вернуться назад и исправить ошибку, чем тем, кто держит в руках ручку, но в остальном создаётся полный эффект присутствия.

Вот ты вместе со всеми слушаешь рассказ Леонида Юзефовича о «Городе и реке» и о том, как ему по-своему дороги и родная Пермь, и Улан-Удэ, где он провёл много лет, и Санкт-Петербург, где он живёт сейчас. Вот кто-то задал вопрос, сколько мягких знаков в слове «Пермь» — и Юзефович объясняет разницу между пермяцким и общероссийским произношением названия (у пермяков «р» звучит мягко). А вот уже звучит последняя строчка: «В любом случае, Кама - та река, которая течёт через моё сердце»…

Как правило, комментарии филологов к «Тотальному диктанту» в разы длиннее самих текстов. Мест, где требовалось подумать, в отрывке про Пермь и Каму было немало. Как пишется «осклизлые»? А «Соликамская»? Выделять ли запятыми слово «например»? И если да, то по какому правилу? Для точности оценки разбирается каждый знак пунктуации и каждая орфограмма. По правилам, пятёрку ставят только работе с одной пунктуационной ошибкой – или без ошибок вообще. Не зря в самом конце диктанта Леониду Юзефовичу подарили полный анализ его текста на более чем ста страницах!

Уже к вечеру субботы появились первые отчёты о проведении мероприятия как в городах России, так и по всему миру. Оказывается, в Алматы диктант проходил и на базе Алматинской астрофизической обсерватории, расположенной на высоте 1450 метров над уровнем моря, и в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих людей. Кроме этого, здесь, впервые в Казахстане, одновременно с «Тотальным диктантом» был проведён и тест TruD, созданный в прошлом году специально для иностранных участников. В его основе – адаптированный текст диктанта и задания на знание лексики и грамматики.

Ещё через пару дней организаторы подвели первые итоги. Радует, что Казахстан оказался в числе лидеров по количеству написавших диктант – в Павлодаре их было 827, а в целом по стране - 2403.

Итак, работы давно сданы, оценки появятся 12 апреля, а на сайте уже вовсю разбирают особенности текста…

Что остаётся сказать?

«Тотальный диктант» — не скучный экзамен. Это, в первую очередь, самопроверка и стимул к развитию, а организация процесса – огромный труд, поэтому спасибо всей команде проекта. Хочется, чтобы число любителей и ценителей русского языка как в Казахстане, так и в мире только увеличивалось, а сам он смог остаться символом культуры и просвещения, невзирая на любые политические дрязги.

Светлана Дубровина г. Петропавловск, Казахстан

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