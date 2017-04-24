«Иноверные армяне Турции: вчера, сегодня, завтра, и современные проблемы амшенских армян»

12.04.2017 12:56:32

Тема иноверных армян, особенно криптоармян и исламизированных армян сложна и глубока, и уходит корнями, по меньшей мере к началу XIX века, к страницам трагической истории армянского народа, и намерения османского, младотурецкого и кемалевского правительств полного истребления армян – как физически, так и духовно.

Перманентное обращение к данному вопросу отнюдь не решит задачу, но привлечет к данной теме мировое сообщество и цивилизованный мир.

Убийство Гранта Динка стало своего рода ключом, открывшим «ящик Пандоры» турецкого общества и тщательно охраняемых государством на протяжении последних веков секретов.

Несколько лет назад в Босфорском университете состоялась конференция «Исламизированные армяне», которая пробила стену молчания и табу по данной проблеме в Турции. Тема армян, насильственно обращённых в ислам, до сих пор была скрыта от глаз турецкой и мировой общественности, была тайной, известной лишь не многим.

В период Геноцида армян турецкое правительство осуществляло политику насильственной исламизации армянских женщин и детей, что также нужно рассматривать в контексте Геноцида армянского народа и считать одним из структурных его элементов, поскольку насильно исламизированные армянские женщины и дети спаслись чисто физически, но при этом потеряли свою армянскую идентичность.

Десятки тысяч армянских девушек и молодых женщин были похищены турками и курдами, стали их рабынями, при этом тысячи и десятки тысяч приняли ислам лишь для того, чтобы избежать депортаций и резни, что многие тысячи спасались бегством, ища укрытия в курдских и алавитских деревнях.

Что произошло дальше с этими уцелевшими жертвами геноцида?

Абсолютно прав был Грант Динк, когда повторял: «Мы говорим о тех, кто был уничтожен в 1915 году, давайте же лучше вспомним о тех, кто выжил?».

А недавно опубликованные в «Akunq.net» османские документы, (обнаруженные в архивах американцем Геворгом Акопяном), где министр внутренних дел Турции Талаат-паша дает указания по претворению в жизнь политики исламизации в отношении армян, что в очередной раз подтверждает преступную политику турецкого правительства. За последние годы, таких документов и свидетельских показаний потомков жертв геноцида армян, обнаружены и опубликованы тысячи.Это при том, что еще не открыты секретные архивы турецкого государства по данному вопросу.

Истерзанные душой и телом, оставшиеся в живых люди, пережили ад. Достойны упоминания их дети и внуки, которые более не хотят скрывать свои армянские корни.

Они могут лишиться работы, или средств к существованию, даже жизни, просто за смену своей идентичности. В качестве примера масштабов расизма и дискриминации в Турции, можно упомянуть, что член Парламента от ультранационалистической оппозиции, несколько лет назад обвинил турецкого Президента Абдуллу Гюля в том, что его семья имеет армянские корни.

Тайна армянских корней в третьем или четвёртом поколении после геноцида может громко заявить о себе в новой тождественности. По результатам неофициальных опросов, проведенных в Западной Армении, каждый третий назвал одну из своих бабушек армянкой. Этот факт, скрываемый до недавнего времени, теперь ясно показывает, что новое поколение пытается обрести свою армянскую идентичность.

Криптоармяне, скрывая свою идентичность, не только продолжают втайне придерживаться некоторых национальных и религиозных обычаев, но и стремятся брать в жены или выходить замуж за таких же, как они. Причем, при заключении таких браков на второй план отодвигаются возрастные, классовые, социальные и другие различия. Эту традицию они стараются сохранить также в Европе, куда мигрировали их многочисленные семьи.

Не случайно, что распространенный среди криптоармян обычай заключения внутриобщинных браков заинтересовал также турецких ученых. Они изучили этот вопрос, имея под рукой множество возможностей и фактов. Детально изучив родословные верообращенных армян, они выявляют факты, доказывающие, что зачастую, и разумеется, не случайно заключаются браки между поколениями криптоармян.

Таким образом, можно сказать, что традиция заключения внутриобщинных браков является еще одним свидетельством национального самосознания турецких криптоармян.

Как правильно отмечает историк Мартик Гаспарян в своей книге «Тучи не могут долго скрывать солнечный свет» армяне скрывающие свое происхождение стали головной болью турецких националистов. Им кажется, что в «нужный момент» криптоармяне способны чуть ли не парализовать Турцию.

В преддверии 2015 года истерия придворных историков достигла апогея, что вызвало большой резонанс в турецких СМИ, в политических и научных кругах. В частности, по словам одного из них, историка Юсуфа Галачоглу, курды-алеви являются сменившими веру армянами, которые приняли ислам и сменили свои имена, дабы спастись от «переселения 1915 г.». Как утверждает вышеназванный фальсификатор истории он имеет сведения о 100 тысячах армян: их прежние армянские имена, турецкие имена, место жительства и т.д.

Защищая точку зрения Галачоглу, историк Абдурахман Кутюк, подтверждая, что факты смены вероисповедания действительно имели место, добавил: «В Киликии случаи смены веры армянами были зафиксированы в 1909 и 1915 годах». Только лишь эти даты уже свидетельствуют, что случаи смены веры непосредственно связаны с погромами киликийских армян в 1909 году. и геноцидом армян в 1915 году.

Против Галачоглу выступили множество историков, характеризуя его как расиста, необъективного «ученого». Например, журналист газеты «Хюрриет» в лоб спросил его, почему эти армяне должны были поменять свои имена и представляться мусульманами? А известный писатель и журналист Мурат Белге отметил, что подобный шаг этих 100 тысяч армян, спасшихся посредством принятия ислама, дает представление о том, что стало с теми, кто не сделал этого.

Возвращаясь же к вопросу существования сменивших веру армян в среде курдов-алеви и зазов, отметим, что есть подтверждающие это факты, и во времена геноцида множество армян действительно нашли убежище у дерсимских алеви. У дерсимских алеви до сих пор распространено выражение «Армянин нашего дома», что можно воспринять, как прямое свидетельство и память о том, что в своих домах они дали приют армянам.

Известно, что турецкое правительство регистрировало исламизированных армян определённой системой нумерации для того, чтобы упростить их тайную идентификацию. В списках они отмечали каждую деревню и армянский клан, которые были насильно исламизированы с начала XIX века, и которым удалось пережить геноцид.

Сбор государством подробных данных об армянах имел конкретную цель. Известно, что в 1938 г. в Дерсиме турецкое государство организовало погромы, и, рассказывая о них, многие свидетели из дерсимских алеви, ссылались на рассказы старших - очевидцев этих погромов, согласно которым главной мишенью турецкой армии тогда были армяне, спасшиеся там после 1915 года. Как отметил один пожилой собеседник, «незавершенное в 1915 году. они продолжили в 1938 году, и тогда погибло очень много сменивших веру армян». Резюмируя все это, можно прийти к выводу, что, фактически, турецкое государство, собрав в 1936-1937 годах. подробные данные о сменивших веру армянах, в 1938 году в Дерсиме истребило часть из них.

Тюрколог из ЕГУ Рубен Мелконян оценивает вопрос криптоармян и исламизированных армян в Турции как неоднозначный. Эксперт разделяет армян Турции на 4 группы. Первая из них – армяне, проживающие в самом Амшене и исламизированные еще в XVII-XVIII веках, но сохранившие идентичность: язык, диалект, привычки, обычаи. Вторая группа – это криптоармяне, сохранившие идентичность посредством браков исключительно между собой. Третьей группой являются не сохранившие идентичность исламизированные армяне, сочетавшиеся браками с мусульманами и т.д. Четвертая группа состоит из людей, имеющих армянское происхождение, но себя армянами не считающих.

Отдельной группой являются константинопольские армяне-христиане, и большое значение имеет то, как они сами относятся к исламизированным армянам. Похоже, что армянская община в Стамбуле и, что ещё более критично, сам викарий Константинопольского патриархата ААЦ архиепископ Арам Атещян, не могут или не хотят, считаться с фактом их существования.

Оппонентом к такому подходу выступила амшенская армянка из округа Хопа провинции Ардвин, писательница и исследователь Хюррие Шахин. В своей книге «Как политика ассимиляции ликвидирует языки: история армян и армяне Амшена» она пишет: «В мире есть и другие общества, которые объединились вокруг языка, а не религии. Религию не должны путать с этническим происхождением. Утверждение «армянин не должен быть мусульманином» - неверный и не научный подход. Мы должны преодолеть эту позицию. Необходимо, чтобы армяне и амшенцы, выдвигали на первый план не религию, а язык и самобытность».

По мнению Рубена Мелконяна, наши соотечественники еще со времен Российской империи представляют собой интерес для центров силы, имеющих интересы в Турции. В 20-30-е годы прошлого века эта тема изучалась американцами и британцами. В конце XX века в связи с резким ростом миграции турок, данной темой активно заинтересовались и власти Германии.

В контексте всего вышеизложенного более подробно рассмотрим вопрос об исламизированных амшенских армянах и хемшилах.

Армяне, проживающие в Западной Армении, традиционно исповедовали христианство и начали подвергаться исламизации под острием турецкого ятагана еще в XV-XVI веках. Часть наших соотечественников, отвергнув исламизацию, в конце XIX и начала XX века бежала в Восточную Армению, Россию, Абхазию и страны христианского мира.

Вышеназванная группа амшенских армян является потомками неисламизированной части амшенцев, которые вынужденно покинули родной Амшен в период обращения в ислам остального населения и насильственного отуречивания, а также потомки жертв геноцида армян.

Являясь христианами, они сохранили самобытную культуру и особое амшенское самосознание. Как и другие амшенские этногруппы, они говорят на амшенском диалекте армянского языка, который принадлежит к числу наиболее отклонившихся от литературной нормы и по своему генезису восходит ограниченному ареалу, составлявшему часть территории средневековой Ани-Ширакской Армении, причем наиболее близкие к нему – это диалекты Киликии и Себастии. Они делятся на несколько субэтнических групп, названия которых происходят от областей Западной Армении, Амшене: трапезундцы, ордусцы, дженикцы и т. д.

Совсем иная ситуация в Турции.

Если в России и Абхазии амшенские армяне в своем абсолютном большинстве является христианами, потомками неисламизированной части амшенцев, то совсем противоположная ситуация в Амшене, где амшенские армяне были насильственно исламизированы.

До захвата Османской империей Трапизона и близлежащих территорий в 1461 году люди, населяющие Амшен, были последователями Армянской Апостольской Церкви, говорили по-армянски и считали себя армянами. Данные о населении Амшена показывают, что в XVIII - XIX веках часть амшенских армян-христиан эмигрировала на запад, а вторая половина насильственна была исламизирована.

Нужно отметить, что были и те, которые став мусульманами, все равно покинули эти места. Не будет также ошибкой отметить, что большинство оставшегося в Амшене населения – криптоамшенцы. Так как нет свидетельств, доказывающих, что население Амшена коренным образом поменялось.

Многие потеряли свои корни и национальную идентичность, не признают себя потомками армян, называют себя хемшилами.

Исламизированные амшенцы территориальных требований к Турции сегодня не предъявляют, однако понятно, что при появлении соответствующего запроса армяне-мусульмане через определенный промежуток времени могут превратиться для Турции в серьезную проблему.

Недавнее прошлое Османской империи – лучшее свидетельство того, как распадаются империи, построенные на крови. В ближайшие десятилетия вполне может распасться и тщетно пытающаяся предстать перед миром в качестве монолитной региональной державы Турция. И глобальные центры силы, безусловно, учитывают этот сценарий в прогнозах своих исследовательских центров. Таким образом, «армянский вопрос» не сводится только к потерянным территориям и погибшим и изгнанным миллионам армян. Отметим, что насильно исламизированные в XIX - XX веках люди являются доказательством факта геноцида армян в соответствии с Конвенцией ООН от 9 декабря 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

Серьезные исследования по проблемам амшенских армян провели Фонд сотрудничества «Евразия» и литературный клуб «Инкнагир» при поддержке Агентства международного развития США (USAID).

Их исследования показали, что даже те амшенцы, которые избегают считать себя армянами и называют себя хемшилами, не могут избежать пренебрежительного отношения со стороны других мусульманских народов, в особенности лазов, использующих слово «эрмени» как ругательство. «Не знаю, почему называют нас «армянским семенем»,- жаловалась амшенка из Чамурлу.

Официальные власти, желая отрезать амшенцев от их армянских корней, придумали им другую историю, но в то же время власти на местах, считая их армянами, грабя и подавляя их, не дают им забыть о своем армянском происхождении.

Подтверждением целенаправленной политики против армян Западной Армении (и так называемой «Восточной Анатолии»), как властей Османской империи, так и современной турецкой республики являются их архивные документы.

Первый документ - записка, направленная четвертым отделением руководства Генерального штаба Министерству внутренних дел. В записи от 1 июня 1913 года отмечено: «Население деревень Зурбиджи (Йолдере), Арвала (Эшмекая, Чименли), Хайки, Чавушлу, Заргина (Гюнешли), Гарджи (Хендек) в провинции Хопа Трапизонского вилайета известно под названием «Амшен» и состоит из армян, принявших ислам. Остальное население состоит из лазов-мусульман. Поскольку амшенцы наивные и необразованные, любой миссионер может там успешно развернуть свою деятельность. По этой причине, наши местные власти должны предупредить население, необходимость в этом очень важна».

В связи с этим документом МВД Турции 3-го июня 1913 года направило в губернаторство Трапизона записку под номером 388: «Армяне по происхождению, однако, принявшие другую религию жители села Зурбиджи (Йолдере), Арвала (Эшмекая, Чименли), Хайки, Заргина (Гюнешли), Гарчи (Хендек) у приграничного батальона Хопа, известного под названием Амшен, из-за наивности и безграмотности могут поддаться на обман миссионеров. Местные власти должны оповещать амшенцев и показывать им правильный путь. О необходимости этого нам сообщило Министерство обороны, основываясь на записке нашего комиссариата на границе России. В этом направлении нужно принять необходимые меры».

Вышеназванная политика Турции к исламизированным армянам не претерпела никаких изменений и спустя 100 лет.

Так ультранационалистическая турецкая организация «ASIMTER» (объединение борьбы против армян) обращаясь к МВД Турции требует предпринять жесткие меры по предотвращению деятельности армянских просветительских и иных организаций и лиц, которые пытаются наладить общения с исламизированными армянами Амшена.

Что означают эти документы?

Если мы даже оставим в стороне беспокойство, выраженное в этих документах, по поводу того, что амшенцы могут создать проблему с точки зрения безопасности в Турции, то здесь важен еще один пункт, согласно которому амшенцы «это исламизированные армяне, которые известны под названием амшенцы».

Амшенцы нашли два способа противостоять им: первый - сопротивление и идеология «проклятьем заклейменных», то есть марксизм, и второй - стать «большими католиками, чем Папа Римский», то есть превратиться в более ярых турок-националистов, чем даже лазы.

Турецкие националисты создали сплошную антиармянскую атмосферу, в которой армянское прошлое приравнивается, чуть ли не к преступлению. У многих амшенцев есть еще этот страх - чтобы его вдруг не сочли армянином.

В докладе 2017 года по правам человека, опубликованном Госдепом США, говорится, что армяне, алавиты и христиане регулярно становятся предметом ненависти и дискриминации в Турции, а термин «армянин» все еще является оскорблением. Также авторы доклада напоминают, что депутат турецкого парламента Каро Пайлян подал иск против Президента Турции Реджепа Эрдогана по поводу игнорирования им антиармянских высказываний во время его выступления в Трабзоне 15 октября 2016г.

К радости турецкого государства, некоторые наши недальновидные деятели от науки проводят исследования на территории Западной Армении, после публикуя якобы «научно» материалы, представляя автохтонный народ, как национальное меньшинство, сумевшее сохранить свою самобытность и культуру.

При этом, некоторые из них в своих материалах умудряются безапелляционно называть заниженные цифры, т.е. численность данного населения, не отдавая себе отчет в том, что создают почву бахвальства турецкого государства на правовых площадках Европы и США в том, что оно, дескать государство демократическое, давшее возможность развития национальным меньшинствам, которые благодаря им сохранили свою самобытность и культуру.

Конечно, в условиях информационного голода «на безрыбье и рак – рыба».

Прав священник армянской католической церкви района Джезире в Сирии Андраник Айвазян, который говорит, что: «Жаль, что армянский народ никогда не был дальнозорким, что и констатируют трагичные страницы нашей истории. Когда амшенский армянин говорит, что он – армянин, но останется мусульманином, мы его принимаем, как армянина, а когда исламизированный армянин говорит «я армянин, я готов креститься и принять христианство», хотя его жизни при этом угрожает опасность, мы от него отворачиваемся. Разве это справедливо? А мы можем помочь этим людям, сохранять их армянами, но государство ничего не делает. Что же Сирия должна подтвердить их армянское происхождение?».

Уместно тут вспомнить и слова Шагана Натали, что болезненная для всего армянского народа проблема, наконец, заставит задуматься и осознать политическую слепоту нашего народа, его иллюзии и дезориентацию на фоне холодного и расчетливого прагматизма мировых держав.

Слава Богу, что часть нашего народа несмотря ни на что выжило и умудрилось сохранить то не многое, что крепко связывает его с своими корнями.

Но не надо забывать какую цену пришлось заплатить народу Западной Армении за возможность говорить на своем языке, петь свои песни, сохранить свою идентичность.

Невзирая на то, что оставшиеся на своей исторической Родине большинство армян вынуждены были сменить своюверу, вести скрытый образ жизни, они крепко накрепко держатся за эту тоненькую нить Ариадны, которая рано или поздно выведет их из подземелья Кентавра.

Но далеко не все исламизированные армяне в Турции утеряли идентичность. Они продолжали тайно молиться на армянском языке, сохраняя связь и преемственность поколений.

Таким образом, на основе имеющихся данных можно прийти к выводу, что ассимиляция армян Западной Армении, в Амшене не только не завершена, но и наблюдаются реальная тенденции к возвращению к своим корням. Поэтому необходимо использовать все возможности для того, чтобы помочь нашим амшенским братьям и сестрам в этом вопросе.

Это работа через официальные структуры ООН, институты народной дипломатии (личное общение, прямые контакты между амшенскими армянами Абхазии и Сочи, и амшенскими армянами из Западной Армении, Амшена. живой интерес самих людей к своему прошлому), связь, интернет, создание очагов армянской культуры и образования, работа СМИ.

Например, за последние несколько лет в рамках комиссии ООН по вопросам коренных народов (экспертного механизма ООН), Национальным Советом армян Западной Армении готовились экспертные заключения по данной проблематике, поднимались актуальные вопросы, волнующие армян, и которые получали понимание у международного сообщества.

Очень и очень важна роль СМИ.

К сожалению, амшенские СМИ (как печатные, так и электронные) в Абхазии, России, Республике Армения, Турции и в Западной Армении – в Амшене, везде, представлены в малом количестве, особенно на армянском языке – результатом чего является слабая информированность амшенского населения о своих проблемах и текущих задачах. Исправление этой ситуации должно стать одним из главнейших задач повестки дня амшенских армян.

Стирая историческую память у своего народа, и введя его в заблуждение, «отцы» нации отнимают у своего же народа шанс на покаяние.

Фальсификацией истории занимались многие на протяжении истории человечества, но преступная турецкая верхушка довела её до совершенства.

Но это не значит, что им удалось стереть нашу память - память потомков жертв геноцида.

Слава Богу, ещё живы прямые потомки жертв геноцида, которые готовы нам предоставить и подтвердить этот материал.

Ведется работа по документированию фактов и свидетельских показаний, которые должны лечь в основу для предоставления в международные суды и трибуналы, которые, наконец, окончательно и бесповоротно осудят это чудовищное преступление против человечности и восстановят все попранные права нашего народа.

То, что совершили турки - планомерно уничтожая армян, со второй половины XIX века по 1923 год - это абсолютное зло. Они должны понести заслуженное наказание за содеянное, за то, что отняли у целого народа Родину и на костях наших предков упиваются процветанием кемалевского детища.

Замалчивание, игнорирование и даже отрицание самого исторического факта геноцида армян со стороны нечистоплотных политиков, журналистов и ангажированных структур фактически является соучастием последних в этом кровавом преступлении.

И самое главное…

Как в конце 1980-х и начале 1990-х гг. армянская общественно-политическая мысль по большому счету не была готова к свершившемуся факту независимости Республики Армения, так и сегодня не готова к неизбежному свершению факта независимости Республики Западной Армении, в том числе Амшена и Киликии.

Мы уверены, что недалёк тот день, когда вернём нашу историческую Родину, и огромное древо жизни армянского народа зацветёт вновь!

Саида Оганян, журналист-этнограф, Руководитель Международного женского объединения амшенских армян «Амшенка», Депутат Национального Собрания (Парламента) Западной Армении

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