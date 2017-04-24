Украина: чем хуже, тем лучше? Право голоса

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Украина – в шаге от безвизового режима с ЕС, получила транш от МВФ, а президент Порошенко, назвав Россию провинциальной страной, увидел единую Европу от Лиссабона до Харькова. Но обнародованный меморандум между Украиной и МВФ обострил политическое противостояние в Киеве. К чему приведёт отчёт украинского правительства перед Радой?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.