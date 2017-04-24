Носители русского языка: между молотом и наковальней

11.04.2017 17:45:36

К Константину Затулину обратился Иванченко А.Я., который получил статус Носителя русского языка, подал заявление о выходе из украинского гражданства и получил документ из Главного управления государственной миграционной службы Одесской области, о принятии заявления.

Он подал заявление на вид на жительство в сентябре 2016 г., и по закону должен был получить ответ через 2 месяца. Однако, несмотря на постоянные обращения в миграционные органы, решение было получено только через полгода, причем решение было отрицательным.

А.Я.Иванченко неоднократно обжаловал данное решение, но все время получал отрицательный ответ. Судя по всему, его жалобы были рассмотрены поверхностно, а приложенные документы не изучались.

К.Ф.Затулин направил запрос Начальнику Главного управления по вопросам миграции О.Е.Кирилловой, который размещен ниже.



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