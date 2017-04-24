В Общественной палате проведут экспертизу миграционных инициатив Затулина

11.04.2017 15:40:52

27 апреля в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) пройдет общественная экспертиза проектов федеральных законов № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации» и № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в отношении носителей русского языка».

«Нулевые чтения» законопроектов проводит Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Целью мероприятия является комплексная общественная экспертиза предлагаемых изменений в российское законодательство. Ее проведут представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и профильных экспертов.

Законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителями русского языка был внесен на рассмотрение Госдумы первым зампредом Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Законодатели предлагают отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

Как сообщал «Русский век», депутаты Государственной Думы намерены предложить Правительству провести полную миграционную амнистию для жителей Донбасса.

Ранее советник Президента России Сергей Глазьев призвал упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Украины.

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