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Рубрика / Общество
В Общественной палате проведут экспертизу миграционных инициатив Затулина
|11.04.2017 15:40:52
27 апреля в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) пройдет общественная экспертиза проектов федеральных законов № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации» и № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в отношении носителей русского языка».
«Нулевые чтения» законопроектов проводит Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Целью мероприятия является комплексная общественная экспертиза предлагаемых изменений в российское законодательство. Ее проведут представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и профильных экспертов.
Законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителями русского языка был внесен на рассмотрение Госдумы первым зампредом Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Законодатели предлагают отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».
Как сообщал «Русский век», депутаты Государственной Думы намерены предложить Правительству провести полную миграционную амнистию для жителей Донбасса.
Ранее советник Президента России Сергей Глазьев призвал упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Украины.
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В последние дни горячо обсуждался вопрос изменения порядка получения гражданства РФ, часто мелькали слова «по праву почвы». Высказывается много поверхностных оценок. А ведь получение гражданства – ответственная процедура. Автор законопроекта, депутат Госдумы РФ Константин Затулин разъясняет инициативы по внесению изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации» и в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в отношении носителей русского языка.
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Профильный экспертный совет фракции «Единая Россия» одобрил законопроект Затулина о политубежище
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Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенные им законопроекты по гражданству РФ для носителей русского языка, и по российскому гражданству детей, родители которых имеют разное гражданство.
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|Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенные им законопроекты по гражданству РФ для носителей русского языка, и по российскому гражданству детей, родители которых имеют разное гражданство.