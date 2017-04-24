«Их лозунги очень близки к гитлеровским»

11.04.2017 14:09:55

В Ростове разоблачена ячейка украинской неонацистской организации MD – арестовано, по некоторым данным, пять боевиков, готовивших теракты на 1 мая. Аресты боевиков MD ранее случались в Москве и Архангельске. Как известно, в нашей стране находится не менее 1,5 миллионов украинцев, часть из которых настроены в пользу Киева. Готовы ли они устраивать тут диверсии во имя своей национальной идеи?

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против главы филиала запрещенной в России украинской экстремистской организации Misanthropic division* (MD) Руслана Павлюка. Сам он задержан, сообщил в понедельник источник РИА Новости в правоохранительных органах. Павлюк, по версии сыщиков, участвовал в запрещенной организации и пропагандировал экстремистские идеи, добавил он. Как уточнил портал «Блокнот. Ростов», кроме Павлюка задержали еще четверых экстремистов.

«Здесь живет огромное количество – около трех миллионов – украинцев, среди которых достаточно тех, кто не приемлет политику России, приветствуют политику Киева»

Также возбуждено дело против основателя MD, известного неонациста, гражданина России Романа Железнова – по ч. 2 ст. 282.2 УК – участие в деятельности запрещенной организации. Правда, сам Железнов пока недоступен для следствия. По словам источника, рассматривается вопрос о задержании других членов организации.

Напомним, полгода назад MD в видеообращении взяла на себя ответственность за убийство полевого командира ДНР Арсена Павлова («Моторолы»). Позднее сообщалось, что министерство госбезопасности ДНР не исключает причастности MD к другим терактам в республике. Напомним, что ранее сам Железнов уже был объявлен в международный розыск за наемничество.

По версии правоохранителей, задержанные боевики MD с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и лично Железнова планировали в майские праздники «нанести ущерб» зданиям органов власти в Ростове-на-Дону. Кроме того, в январе они избили бывшего координатора движения «Левый блок», журналиста интернет-издания «Кавказский узел» Владислава Рязанцева. Позднее сам Железнов в Сети признался в организации этого нападения. Рязанцев на просьбу газеты ВЗГЛЯД не откликнулся, а главный редактор «Узла» Григорий Шведов сообщил, что до сих пор недоумевает, почему в качестве жертвы MD выбрала именно его коллегу.

«Группировка такая существует, но насколько многочисленная, сказать не могу, – заявил Шведов газете ВЗГЛЯД. – Хотя они и придерживаются крайне правых взглядов, все равно вызывает недоумение факт нападения на журналиста «Кавказского узла». Дело в том, что Рязанцев уже несколько лет не занимается оппозиционной деятельностью. В связи с этим возникает вопрос, не были ли они только исполнителями заказа по избиению Влада Рязанцева».

Шведов также не берется предположить, есть ли аналогичные ячейки в других городах Юга России. Зато их существование вполне допускает политолог из соседнего Донецка Андрей Пургин, бывший председатель парламента самопровозглашенной ДНР.

«Вполне возможно, ведь на Дону и на Кубани живет украинская диаспора, весьма националистически настроенная. Плюс в Ростове находится довольно агрессивное украинское консульство. Кроме того, людей с украинскими паспортами по России передвигается не менее 1,5 млн человек. А по другим данным, было до трех миллионов. Причем при входе и выходе по внутренним паспортам учесть все передвижения невозможно. Плюс есть пешие переходы, – это считается приграничным сотрудничеством. Если вы приезжаете из Харькова в Белгород, то считается, что вы дальше не поедете, поэтому вы не заполняете даже «миграционку». То есть это миллионы людей, отследить которых невозможно», – пояснил Пургин газете ВЗГЛЯД.

«Это могут действовать не обязательно спецслужбы, но и грантоеды – структуры. Гранты ведь достигали сотен тысяч долларов. В Киеве – проходной двор для структур Сороса и так далее. Они пропагандируют идею «контр-России», направленную на людей с украинскими корнями. Например, живет человек в Красноярске, родители – выходцы с Украины, он воспринимает себя украинцем, смотрит через спутник киевские телеканалы, накачивается пропагандой, начинает переписываться с «Правым сектором*». Вот вам и потенциальный боевик с российским паспортом», – пояснил донецкий эксперт.

«Я не располагаю данными следствия, поэтому могу только предположить. Здесь живет огромное количество – около трех миллионов – украинцев, среди которых достаточно тех, кто не приемлет политику России, приветствует политику Киева. Среди них есть люди и засланные, и легко вербуемые, – сказал газете ВЗГЛЯД бежавший с Украины в Россию бывший проректор Международного славянского университета, харьковчанин Алексей Самойлов, который просидел в тюрьме СБУ полгода. – Помните, недавно сиделки-нянечки в одной из российских больниц праздновали гибель Гиви? Бандеровские организации обладают хорошим опытом вербовки еще со времен Великой отечественной войны».

«Если Львов, Галичина – это оплот бандеровщины, то Харьков, будучи русским городом, превратился в последние годы в центр возрождения неонацизма на Украине, – отметил Самойлов. – Там были сформированы еще в начале нулевых две важнейшие структуры – группа Белецкого «Патриоты Украины» и MD. Их лозунги – расовая сегрегация, господство белой расы – очень близки к гитлеровским».

Как напоминает «Лента.ру», MD зародилась в конце 2013 года как политизированная группировка харьковских футбольных фанатов, сторонников крайних ультраправых взглядов. Приняла активное участие в столкновениях на Майдане в составе «Правого сектора». Печальную славу группировка заслужила еще в марте 2014 года, когда сама призналась в убийстве в Харькове двух сторонников Антимайдана. Вскоре основной ее костяк активистов вошел в состав добровольческого батальона «Азов». Несколько раз официально распускалась, собиралась заново, а также распадалась на конкурирующие группы.

MD никогда не скрывала, что ведет пропагандистскую и вербовочную работу в России и может похвастать тем, что обладает ячейками даже в русской глубинке – в Красноярске и Новосибирске. Людей, связанных с MD, обвиняли в 2014–16 годах, в частности, в осквернении Аллеи Славы в Красноярске, где памятники советским солдатам были разрисованы «вольфсангелем» (старый геральдический символ, активно используется неонацистами, включен в символику «Азова»), а также проукраинскими лозунгами. В то же время в Новосибирске были раскрашены в цвета украинского флага памятники Ленина и Победы.

В июле прошлого года Следственный комитет возбудил против лидера MD гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова дело по нескольким статьям, связанным с экстремизмом. «В рамках уголовного дела в Москве, Ростове-на-Дону и Архангельске задержаны двое участников и один из руководителей структурных ячеек сообщества», – сообщало ведомство.

Юрий Зайнашев

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* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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