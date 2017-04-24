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Рубрика / Безопасность
Путин 14 апреля отправится в Бишкек на встречу лидеров ОДКБ
|11.04.2017 13:22:26
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин ответит на вопросы журналистов телерадиокомпании «Мир» в связи с 25-летием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА «Новости».
Он также напомнил, что Путин 14 апреля в Бишкеке примет участие во встрече глав государств-членов ОДКБ
«Президент даст интервью телерадиокомпании «Мир». Главным поводом для этого интервью будет 25-летний юбилей ОДКБ. Вы знаете, что неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ состоится 14 апреля в Бишкеке. Отсюда ожидается, что какие-то актуальные вопросы тоже в интервью телерадиокомпании «Мир» будут затронуты», — рассказал Песков.
Ранее Путин заявил на заседании ОДКБ о беспокойстве из-за горячих точек.
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