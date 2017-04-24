Порошенко объявил новую угольную политику

11.04.2017 13:12:10

Блокада Донбасса со стороны так называемых ветеранов АТО привела к тому, что в украинской экономике возник дефицит целого ряда сортов каменного угля, что заставило официальный Киев увеличить объем закупок антрацита и других угольных марок в России.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО заявил, что украинское правительство будет конфисковать уголь ДНР и ЛНР в том случае, если он будет поставляться на украинский рынок под видом продукции из России или любого другого иностранного государства.

Таким образом, Порошенко прокомментировал информацию, согласно которой блокада привела только к тому, что уголь из ДНР и ЛНР поставляется на Украину под видом российского, а иногда и сырья из других стран – например, легендарный уголь из Южной Африки, по некоторым данным, являлся донецким углем, загруженным на баржи в российском порте Таганрог.

Ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что украинские власти не смогут отличить донецкий уголь от российского по той причине, что они происходят из одного угольного бассейна.

Достаточно вспомнить понятие «Донецкий бассейн», которое охватывает территорию нынешних Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей Украины и Ростовской области России, где всегда была серьезно развита добыча каменного угля. По этой причине не существует каких-либо сортовых отличий между углем из России и Украины.

Если уж говорить откровенно, то в этнокультурном плане эти регионы также между собой никак не отличаются и исторически являются частью Южной России. Просто они попали в состав Украины из-за политики большевиков по уравновешиванию советских республик «титульной нацией» для недопущения образования в них национальных государств.

«Главный вопрос в этом начинании Порошенко заключается в том, а будут ли украинские власти здесь проводить экспертизу и расследование. Ведь нельзя определить конкретный регион происхождения угля, можно определить только конкретную шахту, и это дорого стоит. Поэтому в этом своем заявлении Порошенко пытается показать, что он не выступает против людей, организовавших блокаду Донбасса, а напрямую поддерживает их», - констатирует Юшков.

Дело в том, как замечает Игорь Валерьевич, изначально Порошенко был против блокады Донбасса и начал поддерживать ее, исходя только из политической конъюнктуры.

«Порошенко здесь пытается реабилитироваться и показать, что он во главе всех этих процессов. Так что, здесь он просто хочет подтянуть свой имидж, хотя чисто теоретически в этом случае можно провести расследование и каким-то образом попытаться доказать происхождение конкретной партии угля, но для этого нужно провести анализ сырья, а также проследить в точности его экспортный маршрут, что на практике невозможно», - заключает Юшков.

Таким образом, можно сделать вывод, что на Украине никто не будет заниматься подобным доказыванием, а в случае возникновения прецедента Киеву будет достаточно голословных обвинений для конфискации конкретной партии угля из России.

«Здесь сложно что-либо доказать и поэтому украинцам будет важно только то, кто конкретно является собственником этого угля. Если какая-то компания окажется здесь неугодной киевским властям, то они просто конфискуют ее экспортное сырье. Поэтому подход, предложенный Порошенко, выльется в обычные рейдерские захваты», - резюмирует Юшков.

Соответственно, можно сделать вывод, что способ, который озвучил украинский президент, приведет только к обычному для этой страны криминальному способу отбора частной собственности.

Согласно данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко доля России в импорте Украине угля за первый квартал 2017 года составляет 62 процента, а в импорте коксующихся угольных сортов – 49 процентов. Естественно, это является прямым следствием так называемой блокады Донбасса, которая началась 26 декабря прошлого года и привела к тому, что общий объем импорта из России за 2017 года увеличился на 47 процентов.

Все это ведет к целому ряду последствий – во-первых, к тому, что Украина создала себе на ровном месте зависимость от российского угольного рынка, а, во-вторых, это говорит нам о том, что любые действия Киева против угля, чьим собственником является компания из России, может привести к разрыву таких торговых связей и к полному коллапсу украинской экономики.

Ведь Украина закупает у России уголь не от хорошей жизни, а потому, что аналогов на мировом рынке не существует, если не брать в расчет перевод части украинских угольных блоков на мазут, который производят предприятия олигарха Игоря Коломойского.

Только этот мазут не сможет полностью заместить потребности украинской энергетики, не говоря уже о том, что это сырье пятидесятых годов, поэтому такой вариант, в любом случае, является путем в никуда.

Также не стоит забывать про то обстоятельство, что закупка газа, нефти и угля являются главными украинскими валютными затратами после финансирования внешнего долга, из-за чего такие действия Киева поведут Украину в сторону физического развала государства.

Политолог Богдан Безпалько пришел к выводу, что в украинской политической элите присутствует значительное количество «геростратов», поэтому не надо относиться к этому заявлению Порошенко, как к очередному популизму – эти слова могут стать руководством к действию, несмотря на все возможные последствия.

«Действительно непонятно, как будет определяться принадлежность поставок угля из России к народным республикам Донбасса. Точно также можно изымать природный газ из «реверса», который Украина закупает в Европе и пытаться доказать его российское происхождение. Главная проблема здесь заключается не в угле и газе, а в том, что Украина по политическим причинам закупает все тот же ресурс, но с серьезной наценкой», - констатирует Безпалько.

Поэтому, как замечает Богдан Анатольевич, раз такая практика является на Украине трендом государственной политики, то нельзя исключать и аналогичные действия в отношении поставок угля из России, несмотря на все их негативные последствия для украинской экономики.

«Нельзя отказывать руководству Украины в безумности, поэтому оно вполне может пойти на такие шаги. В случае остановки поставок угля из России, украинцы будут пытаться закупать уголь в тридорога у США, Польши или любых других третьих стран, а в случае невозможности этого – дальше останавливать свою национальную экономику. Мы ведь прекрасно видим, что Киев действует в интересах не украинской экономики, а в каких-то других, не всегда даже доступных пониманию интересах», - заключает Безпалько.

Дмитрий Сикорский

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.