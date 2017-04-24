Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля с Донбасса

11.04.2017 12:58:00

Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля, добываемого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. С такой инициативой глава государства выступит на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщила его представитель в Верховной раде Ирина Луценко.

"Президент сказал, что следующий вопрос, который он будет выносить на СНБО, - это вопрос возможной конфискации угля, который сейчас с захваченных шахт на территориях (неподконтрольных Киеву) отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского или другого угля будет продаваться на Украине", - цитирует ТАСС заявление Луценко.

Напомним, в январе украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с ДНР и ЛНР. В итоге страна столкнулась с острым дефицитом угля, вводился режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Позднее блокада была официально закреплена - СНБО приостановил все транспортное сообщение с неподконтрольными территориями.

В конце февраля ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на всех украинских предприятиях и прекратили поставлять Киеву уголь.

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