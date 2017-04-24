В Молдавии по подозрению в коррупции задержаны 12 чиновников

11.04.2017 12:54:05

12 чиновников задержаны в Молдавии в ходе обысков, которые проводятся в правительстве и других государственных учреждениях. Об этом сообщила журналистами пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старински.

"Среди задержанных три мэра и четыре директора лицея из разных районов страны. Они подозреваются в коррупции и нарушениях при проведении тендеров", - сказала Старински.

По ее словам, обыски в здании правительства и государственных учреждениях разных районов страны продолжаются.

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