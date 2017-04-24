Геноцид христиан на Ближнем Востоке и «Катехоническая» миссия России

11.04.2017 12:25:26

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





Верно замечено, что атаки богоборческих против христиан их святынь, как правило, осуществляются перед большими христианскими праздниками. Вспомним «пасхальные» бомбардировки Сербии, «крещенский» «майданный беспредел» в Киеве 2014 г, и, затем, «церковно- праздничные» обстрелы Донбасса разрушителями Православной Церкви-нынешними киевскими властителями и, наконец, недавняя «благовещенская» бомбардировка США сирийского аэродрома, с которого осуществлялась борьба с антихристианским, богоборческим ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Эта самая ИГИЛ, вдохновленная неожиданной помощью США, под праздник Входа Господень в Иерусалим совершила прицельно антихристианские террористические акты в древней столице христианского богословия- Александрии, против коптов –восточных христиан, древнейшего народа Египта, хранящего его язык, самосознание и культуру.

После американской бомбардировки форпоста защиты христиан Ближнего Востока—Сирии, христиане Ближнего Востока еще раз убедятся в том, что у них нет земных защитников, кроме России. Наш духовный лидер Святейший Патриарх Кирилл, постоянно «бьет в набат» по поводу геноцида христиан Ближнего Востока: «"То, что сейчас переживает христианский мир, он никогда не переживал. По количеству убитых христиан гонение в России было более жестоким, более масштабным, но если в пропорциях смотреть, не в абсолютных, а в относительных цифрах, то происходящее на Ближнем Востоке можно назвать геноцидом христианского населения". Духовный наставник Патриарха Кирилла митрополит Никодим (Ротов) постоянно обращал внимание на важность поддержки миллионов восточных христиан, коптов и эфиопов.

Великий предшественник Патриарха Кирилла Московский, Великой, Малой и Белой России Патриарх Никон, оклеветанный за идейное и духовное обоснование «сборки» московской и киевской половин Русского мира на Переяславской Раде и за заботу о гонимых православных и восточных христианах мира и Ближнего Востока особенно, в знак солидарности с ними установил престол в честь св.Григория –просветителя Армении (армяне, египетские копты и эфиопские восточные христиане - это одна духовная семья) в созданном им Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой, кстати, одним из символов борьбы православной России за свободу христиан Ближнего Востока. Особенно близки русско-сирийские православные духовные связи. Их символом является фундаментальный труд протодиакона Павла из Алеппо (!) «Путешествие Патриарха Макария в России», в котором этот «антимаркиз де-Кюстин» опровергает индустрию русофобских мифов и констатирует, что запорожские казаки и жители Москвы - это один православный русский народ, а воссоединенная на Переяславской Раде Россия является, вопреки русофобским мифам, не отсталой окраиной, а развитым духовно и экономически процветающим государством. Выдающийся русский иерарх, ревнитель памяти Патриарха Никона, восстановления Московского Патриаршества и активной христианской православной политики на Ближнем Востоке, митрополит Антоний (Храповицкий) стоит у истоков приглашения Антиохийского Патриарха Григория Четвертого в Санкт-Петербург на празднование 300-летия Дома Романовых и пишет манифест активной православной христианской политики России на Ближнем Востоке, написанный словно сегодня, «Чей должен быть Константинополь? », где он призывает Россию и Сирию сблизится максимально, иначе не выстоять: « …Иное дело Сирия и Палестина. Здесь православных христиан в двух Патриархатах всего только девятьсот тысяч, почти все они арабы. Конечно, должно тоже оберегать и их язык, и их приходские общины, но не должно препятствовать поселению там русских земледельцев и ремесленников…. Народ наш так и ринется поселяться в страну, где жил наш Спаситель, Его Пречистая Матерь, апостолы, пророки и мученики. Там будет уже место для чисто русской культуры, для русской речи, для русской торговли и промышленности; в частности, две последние отрасли обильною лавою польются по Волге и Каспию чрез Кавказ к Средиземному морю и обратно. Пустынная местность вновь процветет, как «земля текучая медом и млеком», а всякий русский христианин сочтет долгом не раз в своей жизни отправиться на поклонение Живоносному Гробу; даже наши баре и барыни постепенно забудут о Карлсбадах и Парижах и будут знать Иерусалим, Вифлеем, Назарет. Вот тогда со всею силою проснется русское самосознание, наука и поэзия возвестят миру о чувствах и молитвах русской души и исполнятся чаяния последних Рюриковичей и первых Романовых о том, что Московскому царству суждено быть Третьим Римом, а четвертому Риму не бывать.». Итак, мысль митр.Антония предельно ясна: Запад, «просвещенная Европа» с их дехристианизированным сознанием и секулиризированной культурой, а теперь еще с их «политкорректностью» и «гей-парадами» русским вообще не нужны, «никогда мы не станем братьями», а там, где, как в Сирии, обратившись на пути в Дамаск и крестившись в нем , Савл стал Павлом, где все связано со Священной Историей, там место русского православного присутствия и ответственности. Ту же линию проводил в 17м вне патриарх Никон с его «Новым Иерусалимом», то же Владимир Путин делает в 21м, проводя сирийскую операцию, имеющее не только прагматические, но и православные метафизические и историософские смыслы.

Неслучайно великий русский иерарх говорит о Москве, как о «Третьем Риме» - это не блажь и даже не просто красивая историософская теория инока Филофея. Это - формула исторической миссии России как «Катехона» - государства, охраняющего истину и ценности Православия и борющегося с посягательствами на истину, ценности и подлинную христианскую свободу, как защитницы православных и инославных христиан и наших ценностей, в немалой степени - христиан Ближнего Востока. Эта миссия, эта эстафета передана падающей и павшей православной Византией России как своему преемнику и аксиома Москвы как «Третьего Рима» как обязанности, миссии для России была сформулирована Константинопольским Патриархом Иеремией Вторым в документах и выступлениях, устанавливающих «Московское, Великой, Малой и Белой России, Третьего Рима и всех Северных земель Патриаршество». И за верность своей исторической миссии, за защиту христиан Ближнего Востока от геноцида России ставят очередной ультиматум и грозят новыми санкциями именно в Страстную Неделю, дни оклеветания, поругания, страданий и Крестной Смерти Христа Святая Русь не отступит, помня, что за Его поруганием, страданием и Крестной смертью следует Воскресение!

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.