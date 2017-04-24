Запись пресс-конференции Константина Затулина

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

XX Юбилей Института стран СНГ

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Детали

"Постскриптум" с Алексеем Пушковым


08.04.2017 Источник: ТВ Центр

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института Стран СНГ, в аналитической программе "Постскриптум"
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