НАТО: нет худа без добра

10.04.2017 17:42:07

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

В последнее время блок НАТО открыто и демонстративно обостряет отношения с Россией. Ничего подобного он себе не позволял уже многие десятилетия. Хозяин НАТО – Соединенные Штаты, и вовсе агрессией против Сирии поставили наши страны на грань прямого военного столкновения. В таких условиях лишь отъявленный либерал станет отрицать антироссийскую природу Альянса и исходящую от него прямую военную угрозу нашей стране. Однако признание опасности НАТО вовсе не означает того, что от этого «худа» не может быть для России никакого «добра».

Мир никогда не был черно-белым. Из того, что НАТО – враг России, совершенно не следует, что у него нет других противников, а эти противники, в свою очередь, не являются врагами России. Конечно, как говорил Лев Гумилёв, «враг моего врага - необязательно мой друг». Но речь о «дружбе» и не идет. Всегда неплохо иметь врагов, готовых перерезать горло не только вам, но и друг другу. Еще лучше, если один из них считает вас менее опасным для себя - тогда открывается возможность совместных действий, причем, порой весьма эффективных и взаимовыгодных. Классический пример – антигитлеровская коалиция.

Поэтому существует, как минимум, три варианта, при которых откровенно антироссийский блок НАТО может быть полезен России: 1. если он в зародыше придушит своего врага, потенциально опасного и России (старый, проверенный враг, всегда лучше нового); 2. если он вступит в борьбу с врагом России, ослабляя его и себя; 3. если он пойдет на взаимодействие с Россией против общего врага, угрозу от которого Альянс поставит на первое место. Это все азбука геополитики. Остается только выяснить, существует ли у НАТО такой противник, способный запустить развитие событий по одному из трех вариантов? (Про запрещенную в России аниисламскую секту – ИГИЛ, даже нет смысла говорить).

Для ответа на данный вопрос следует вспомнить, какие цели США ставили перед Альянсом при его создании. Их по-военному лаконично сформулировал первый генсек НАТО лорд Гастингс Исмей: «Америка в Европе, Россия вне и Германия под». Как видим, борьба с Россией - лишь одна из трех целей и не самая главная.

Вторая мировая война была не только борьбой прогрессивного человечества с германским нацизмом и примкнувшим к нему японским милитаризмом, но и схваткой стран Запада за гегемонию, в которую оказался втянут практически весь мир. Соединенные Штаты сражались против Третьего рейха, но при этом ничуть не меньше, чем Германия желали лишить Великобританию полуторавекового лидерства в западном сообществе. В 1944 г. знаменитый английский экономист Джон Кейнс (основатель кейнсианства), самым непосредственным образом вовлеченный в американо-британские переговоры, имел все основания говорить: «Америка пытается выклевать Британской империи глаза». Современный английский историк Ниал Фергюсон утверждает, что «американцы были во многих отношениях враждебнее настроены к Британской империи, чем даже Гитлер». О том какие чувства к союзникам - Великобритании и Соединенным Штатам – испытывала Франция свидетельствуют слова Черчилля: «В одном я уверен: де Голль, получи он достаточно атомного оружия, не хотел бы ничего большего, чем наказать Англию».

Сам факт победы в войне совсем не гарантировал Америке торжество над Великобританией, покорность Франции и других освобождаемых от фашизма западноевропейских стран,. После Первой мировой американским войскам пришлось из Европы убраться не солоно хлебавши, прикрыв свое стратегическое поражение сказочкой о том, что «не очень-то и хотелось». Британия до конца боролась за повторение прежнего сценария. На Ялтинской конференции Рузвельт, ради установления контроля Америки над Западной Европой, был вынужден пойти на признание контроля Москвы над Европой Восточной. Без компромисса с Россией Америка не могла бы в полной мере обеспечить себе роль гегемон Запада.

Поэтому в период создания НАТО цель – обеспечить американское военное присутствие в Европе, в качестве инструмента господства над европейскими государствами, - действительно имела для США приоритетное значение. Другое дело, что в дальнейшем мощь и Америки и СССР достигли таких колоссальных масштабов, что на этом фоне былые великие европейские державы превратились в военно-политических карликов, даже теоретически неспособных бросить вызов гегемонии США. Противостояние с Россией неизбежно вышло на первый план и заслонило все остальное. Рональд Рейган имел все основания утверждать, что только в случае прилета инопланетян у Америки и СССР может появиться враг в равной мере опасный и Вашингтону и Москве. На планете Земля таких врагов на тот момент не предвиделось, соответственно, ни о каком конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве СССР и НАТО против общего противника речи идти не могло.

Однако все течет, все изменяется. Современная Россия по мощи совсем не СССР. Неэффективная социалистическая экономика обеспечивала 12-15% мирового ВВП, а эффективная рыночная – меньше 3%. С другой стороны, и мощь США уже не та. Однополярный мир, в котором никто не в состоянии бросить вызов Америке, Соединенные Штаты не потянули. К тому же бывшие европейские государства за время противостояния США–СССР, и благодаря ему, совершили огромный рывок в экономическом развитии. Если в разгар Холодной войны второе место по объему ВВП занимал Советский Союз, то теперь лидерство по этому показателю делят США и Евросоюз (одни экономисты отдают первое место Америке, другие ЕС).

Экономическая мощь Европы неизбежно входит в противоречие с положением «военно-политического» карлика, а будучи помножена на многовековые великодержавные традиции и амбиции, она делает вопрос об американской гегемонии в Западном сообществе совсем не столь однозначным как прежде. Поэтому есть все основания предполагать, что заявленная при создании НАТО первоочередная цель Альянса – обеспечить американское военное присутствие в Старом свете, в качестве инструмента господства над Европой - вновь начинает для Вашингтона выходить на первый план.

Конечно, пока говорить о полноценном и полноформатном противостоянии США и ЕС нет оснований. Это еще не гроза, а лишь первые всполохи. Но и рассосаться все, по принципу «милые бранятся, только тешатся», уже не сможет. Германский фактор не позволит. Третья цель НАТО – держать в узде Германию никуда не делась, и отказываться от нее Соединенные Штаты никогда не будут.

Нет нужды кому-либо доказывать неприемлемость для США восстановления российского контроля над постсоветским пространством. Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем, да и другие американские политики высказывались на сей счет не раз, и предельно откровенно. Однако мы как-то подзабыли, что для Соединенных Штатов не менее, если не более неприемлемо объединение континентальной Европы под германским лидерством.

Черчилль в 1940 г. очень точно сформулировал главный принцип британской политики на европейском направлении: «На протяжении 400 лет внешняя политика Англии состояла в том, чтобы противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте». Этот принцип возник не на пустом месте. От неуклонности и эффективности его воплощения в жизнь зависело быть или не быть Британии гегемоном Запада, со всеми вытекающими политическими и финансово-экономическими выгодами. Лишь объединенная Европа потенциально была способна бросить вызов британскому могуществу. В ХХ в. такую попытку дважды предприняла Германия, что и обернулось двумя мировыми войнами. Перехват у Великобритании Соединенными Штатами позиции гегемона не привел к отправке на свалку истории многовекового британского принципа европейской политики. Он стал общим англосаксонским.

Поэтому именно США и Англия упорно добивались и добились раздела Германии после Победы, несмотря на сопротивление таким планам со стороны Советского Союза. В том же ряду и поставленная Вашингтоном перед блоком НАТО задача – держать Германию под Европой, и инициированная Америкой европейская интеграция, призванная растворить немецкий элемент в аморфном европейском море. Предосторожности вовсе не излишние. Англосаксы прекрасно понимали, что кроме немцев в Европе им никто в обозримой исторической перспективе вызов бросить не сможет.

Опасения англосаксов были совсем не напрасными. Надо отдать должное энергии, воле и уму немецкого народа и немецкого правящего класса. Экономическое и политическое лидерство Германии в Европе – это уже данность, не подлежащая сомнению. Было бы более чем странно, если бы немцы не попытались подкрепить его и военным лидерством. В новых условиях идея отдельных от НАТО европейских вооруженных сил просто не могла не возникнуть.

Процесс пошел. И нет оснований полагать, что англосаксы этого не видят, и что они, в отличие от немцев, за последние десятилетия выродились и утратили способность беспощадно отстаивать свои интересы. Доказательство тому Брекзит. У нас его трактовали как противоестественный вывих и чуть ли не как восстание народа против британской элиты. Но трудно счесть случайным тот довод против Евросоюза, который в процессе подготовки к референдуму приводил Борис Джонсон, совсем не плебей и ныне министр иностранных дел Соединенного Королевства: «Наполеон, Гитлер, разные люди пытались это сделать, и это заканчивается трагически. ЕС - попытка сделать это другими методами». В унисон и заявление Дональда Трампа: «Посмотрите на Евросоюз — это Германия. По сути дела, это инструмент в руках Германии. Вот почему я думаю, что Британия поступила умно, выйдя из ЕС». Игнорировать столь ясные месседжи, в которых лидеры англосаксов фактически ставят политику современной Германии в один ряд с проектами Наполеона и Гитлера, мягко говоря, неразумно.

Евросоюз не смог нейтрализовать немецкие амбиции, не оправдала высокого доверия и внедренная в ЕС Великобритания. События пошли по потенциально опасному для англосаксов сценарию. Первый ответ - вывод Британии из Евросоюза. Тем самым расчищается поле для будущего противостояния. И НАТО сыграет в нем в нем не последнюю роль. В отличие от ЕС – эту структуру Германии на свою службу поставить не удалось и уже не удастся. Казалось бы, в начинающемся противостоянии у Берлина нет никаких шансов, все козыри у англосаксов, но у Германии в 45-м и вовсе карт не было, а ныне она правит бал в Европе.

Насколько противостояние между США и Германией будет интенсивным, в каких формах проявится и к каким результатам приведет можно только гадать. Но одно несомненно – это противостояние на наших глазах становится объективной реальностью. Что оно сулит России? Во-первых, и в этом надо отдавать себя ясный отчет, Альянс при любых раскладах останется нашим геополитическим противником, агрессивность которого сдерживается исключительно невозможностью безнаказанно расправится с Россией. Однако есть еще и «во-вторых» и «в-третьих». И их тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Россия на какое-то время перестанет быть единственным противником НАТО - уже неплохо. Еще лучше, если натовское «худо» не допустит появление Четвертого рейха. «Добро» получится и от реваншистского «худа» Германии, если она сможет надолго замкнуть на себя энергии США. Самое же лучшее, если и Америке и Германии придется учитывать интересы России в обмен на содействие или, в идеале, нейтралитет в их противостоянии. Самое главное – не оказаться втянутыми в очередную схватку гегемона Запада с претендентом на престол. Ни Александру I, ни Николаю II, ни даже Сталину это не удалось. Из чего не следует, что подобное невозможно.

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