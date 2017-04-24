Амнистия для трудовых мигрантов из Таджикистана – игра с тенью

10.04.2017 14:40:08

В течение 30 дней – с 25 марта по 24 апреля граждане Таджикистана смогут оформить разрешительные документы для работы в России, не рискуя быть выдворенными из страны. Почему Москва пошла на этот шаг и что он значит для Душанбе?

Амнистия коснется трех категорий граждан РТ. Первая – просрочившие разрешение на пребывание, но не выдворенные из страны решением суда. Вторая – те, кому уже закрыт въезд по двум нарушениям и за нарушение режима пребывания. Третья – те, кто в течение трех лет более двух раз привлекался к административной ответственности и/или после истечения срока пребывания не успел выехать за пределы России в течение 30 дней.

Амнистия не коснется лиц, которые имеют «серьезные проблемы с законом». К примеру, если человек имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РФ. Либо ранее уже попадал под депортацию, выдворение или в данный момент находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан.

Оценки числа граждан Таджикистана, которые воспользуются амнистией, разнятся. Нижний порог оценивается в 14 тысяч, верхний в 68 тысяч человек. Всего запрет на въезд в Россию касается около 200 тысяч граждан Таджикистана.

Решение об амнистии Москва озвучила по итогам визита Владимира Путина в Душанбе. В этом контексте шаги навстречу потенциальному партнеру по ЕАЭС, которым является Таджикистан, – небольшой подарок от Кремля.

Другой, менее очевидный, но все же более вероятный мотив – начало очередного этапа работы с нелегальной трудовой миграцией и всеми ее последствиями. За ними условно можно увидеть два ключевых аспекта.

Экономический. Нелегальная трудовая миграция – глобальный пласт российской теневой экономики. Когда денежные потоки не фиксируются, их объем и направление остаются вне зоны видимости компетентных органов. Это значит, что возрастает риск финансового участия в запрещенной законом деятельности.

Аспект безопасности. Москва пытается стимулировать выход некоторой части нелегальных мигрантов из тени и придать им официальный статус. Если амнистия – первый шаг в многоходовой стратегии, то следующим действием станет ужесточение правил пребывания и более жесткие наказания для нарушителей.

В какой форме будут реализовываться описанные действия, во многом зависит и от внешних, и от внутренних факторов. К первым можно отнести, например, гибкость Душанбе в ряде важных для Москвы вопросов. Ко вторым – изменение внутрироссийской политической повестки. Например, тема мигрантов может быть снова использована в предвыборной гонке.

На фоне последних трагических событий в Санкт-Петербурге усиление мер безопасности будет проходить по всем направлениям. Часть из них непосредственно коснется мигрантов, так как иностранные граждане, работающие на территории России, сами по себе относятся к «группе риска». А те, кто не имеет разрешительных документов, обеспечит себе еще более пристальное внимание. Теперь нелегалов будут проверять не только миграционные службы, но и силовики.

В этом контексте борьба с нелегальной миграцией под антитеррористическими лозунгами будет в какой-то мере способствовать снятию напряжения в российском обществе.

РТ – одна из тех стран в Центральной Азии, экономика которой держится за счет заработков трудовых мигрантов. По данным Всемирного банка, общая сумма денежных переводов составляет до 40% ВВП страны. Именно поэтому экономический кризис, ударивший по России, и увеличение потоков рабочей силы из Кыргызстана после 2015 года негативно сказался на Таджикистане.

По данным Центрального банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года объем денежных переводов из России в Таджикистан сократился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. А по сравнению с таким же периодом 2013 года, разрыв еще значительнее – 53%. Падение уровня доходов и возросшая конкуренция привели к снижению числа трудовых мигрантов из Таджикистана. По данным Миграционной службы страны за первое полугодие 2016 года желающих выехать на заработки на 8% меньше, чем за тот же период в 2015 году.

Действующая амнистия, по мнению профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина, «должна вызвать некоторое увеличение числа мигрантов из Таджикистана и, соответственно, объёма денежных переводов из России в Таджикистан». Эксперт уточняет, что увеличение не будет значительным, и этому есть несколько причин.

«Во-первых, многие из тех, кто получит право на амнистирование, уже находятся в России и работают, им просто предложено легализоваться. Во-вторых, многих из тех, кто получит право на амнистию, заменили в миграции их родственники, поэтому произойдёт частичная обратная ротация. В-третьих, продолжают действовать другие факторы: экономическая стагнация в России и достаточно репрессивные миграционные законы, которые по-прежнему сдерживают трудовую миграцию», – поясняет С. Абашин.

Амнистия и другие способы стимулирования роста трудовой миграции – хороший способ решения экономических и социальных проблем для Душанбе. Занятые граждане за рубежом – это прибыль, отсутствие необходимости в социальных программах, сдерживание роста безработицы на родине и, как следствие, низкий уровень недовольства населения. Слабые стороны этой тактики – зависимость от внешних факторов и усугубление проблемы из-за откладывания ее решения.

В стратегическом аспекте – рост трудовой миграции для Душанбе оборачивается, скорее, минусом, чем плюсом. «Распределяясь по домохозяйствам, деньги, по сути «проедаются». Эти средства не могут быть использованы в рамках бюджетного маневра для определения и поддержки макроэкономических приоритетов. Зависимость от денежных переводов пагубно воздействует на внутренний рынок труда… Стимулируя эмиграцию и снижая давление на рынке труда, государства несут значительные потери в человеческом капитале… Пример Средней Азии показывает, что [эти] государства лишили себя необходимого кадрового фундамента устойчивого развития», – подчеркивает эксперт в области трудовой миграции кандидат экономических наук Александр Гребенюк.

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