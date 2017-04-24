Жертвы гитлеровского террора

10.04.2017 12:46:14

10 апреля 2017 года исполняется 73 года со дня последней акции террора, совершенной гитлеровцами и их пособниками полицаями в Бахчисарае - массового уничтожения советских патриотов - узников, томившихся в застенках города под арестом. До освобождения Бахчисарая частями Красной армии и крымскими партизанами оставалось всего четыре дня, и оккупанты таким образом «зачищали» город от задержанных участников сопротивления гитлеровскому режиму.

Уже через неделю после освобождения Бахчисарая от фашистов (14 апреля 1944 года), была создана комиссия в составе председателя Бахчисарайского горсовета ЧАПЧАКЧИ, заведующей райздравом СКАЧКОВОЙ и доктора ВАРТАНЬЯНА, под руководством которой произведены раскопки расстрелянных граждан города Бахчисарая.

Место расстрела располагалось на окраине деревни Эски-Юрт в четырех километрах от г. Бахчисарая (ныне территория города – авт. публ.), в степи, в окопах, где раньше были установлены немецкие зенитные орудия, защищавшие в 1942 году боевую позицию немецкой сверхпушки «Дора», стрелявшей по осажденному Севастополю. Более точные сведения о размещении места расстрела сообщает в воспоминаниях жительница Бахчисарая РАДЧЕНКО Евдокия – «в лагере (сортировочном – авт. публ.) Эски-Юрте в скотном дворе». При этом она приводит достоверные факты эксгумации своих знакомых.

Скотный двор, находившийся там до Великой Отечественной войны, продолжал свое существование и после войны до середины 1960-х годов, под названием фермы крупного рогатого скота (КРС) Бахчисарайского эфиросовхоззавода. В настоящее время бОльшая часть территории бывшей фермы КРС находится под объездной дорогой города, ведущей из Симферополя в Севастополь…

Было известно, что расстрел в этом месте был произведен 29 февраля и 10 апреля 1944 года немцами совместно с полицией.

Эксгумация происходила с 21 апреля по 23 апреля 1944 года. Земляные работы по извлечению останков жертв выполняли в том числе и бывшие полицаи.

Согласно акта эксгумациииз имеющихся на участке четырех ям, раскрыто две, в которых обнаружено 92 трупа. Среди них: мужчин – 54, женщин – 34, детей 5, причем один из них грудной полуторамесячный ребенок, который лежал обнятый матерью.

Далее в акте подробно указываются вызывающие содрогание детали: «Руки мужчин были связаны ремнем и проволокой, у некоторых лица были закрыты косынками, связанными узлом на затылке. Граждане, расстрелянные 29 февраля 1944 года были раздетые, расстрелянные 10 апреля 1944 года были в одежде. В одежде у некоторых убитых были обнаружены документы и деньги(палачи, видимо, очень спешили – авт. публ.). У некоторых мужчин были переломаны кости предплечья.

На лице одного ребенка (Шварцмана Алексея(?) было обнаружено четыре штыковых раны с раздроблением черепной коробки. Трупы были навалены друг на друга, лицом вниз. Смерть всех расстрелянных наступила от выстрела в затылок с выходным отверстием на лице.

Раскопка двух остальных ям не произведена из-за сильного разложения трупов, вследствие чего является невозможным распознавания их родственниками.

В двух указанных ямах, по предположению комиссии, находится такое же количество расстрелянных. К акту прилагается список расстрелянных граждан, опознанных родственниками, трупы которых выданы им на руки для погребения».

Из опознанных жертв особо трагична судьба детей Шахова-Шварцмана Алексея(?) 11 лет и его сестры Шаховой-Шварцман Татьяны 7 лет. Судьба их родителей неизвестна. Скорее всего она сложилась так же трагично, как и судьба их детей, которые в последние минуты своей жизни испытали неописуемую душевную и физическую боль от звериной подлости и жестокости, которую трудно себе представить нормальным людям. По воспоминаниям жительницы Бахчисарая МАРТЫНОВОЙ Полины суда над одним из палачом-полицаем СВИЩЕВЫМ Олегом, «тот «детей Шварцмана сам стрелял, а ведь крестил их при немцах. Крестил отец Александр. Расстреливали трое – Олег, Сейт Джелиль и Керменчеклы; после расстрела пьют без памяти». Насколько звериной была сущность палача-«мясника» СВИЩЕВА О. говорит и следующий факт. После ареста матери комсомольца-подпольщика Леонида СУШКО, она просила СВИЩЕВА О., увидев его в гестапо, сохранить жизнь ее малым детям (Валерику (5 лет) и Виктору (13 лет). На что тот презрительно ответил: «Нет. Всю семью изведем»…

Потрясенная совершенным фашистскими палачами преступлением, комиссиссия в акте эксгумации предложила необходимым на месте расстрела

«создать братскую могилу и поставить памятник борцам за Родину, павшим от руки фашистских палачей и их наемных убийц – полиции. По поводу этого комиссия обращается к партийным и советским организациям и просит помочь».

Однако это предложение, видимо, не было принято «партийными и советскими функционерами», потерявшими совесть, и месторазмещение братской могилы было предано забвению «благодарными потомками». Вероятнее всего оно было уничтожено в результате застройки объектами фермы КРС и объездной автодорогой.

Тайны Бахчисарайского кладбища

Весной 2016 года инициативная группа бахчисарайцев, интересующихся историей города, в составе Валерия БОРИСОВА, Юрия ПУЗАНОВА, Кирилла ХАВТУРОВА обследовала старую, заброшенную часть (2-я половина XIX века – середина 1960-х годов) городского кладбища по ул. Севастопольская. Среди больщого числа разрушенных и полуразрушенных могил без мемориальных надписей, уничтоженных временем и кладбищенскими вандалами, обнаружены четыре заброшенных захоронения, относящиеся к перезахоронению жертв расстрела фашистами, которые были эксгумированы 21 – 23 апреля 1944 года. Три могилы имеют на памятниках мемориальные надписи, на четвертой, памятник которой возведен в монументальных формах, такая надпись отсутствует. Но с большой степенью вероятности можно преположить, что памятник и захоронение под ним относится к перезахоронению жерт указанных расстрелов.

Конкретно обнаружены следующие захоронения:

1.Двойное захоронение с одним надгробным памятником, под которым покоятся бахчисарайские комсомольцы-подпольщики:

А.М.ПРОКОПОВИЧ (1922 года рождения) и Е.И СЕРЕЖЕНКО (1924 года рождения), расстрелянные гитлеровцами 29 февраля 1944 года.

2.Захоронение советского партизана, связного с комсомольцами-подпольщиками – Б.А. ЭРГЛЕ (родился 27 сентября 1925 года). Расстрелян гитлеровцами 29 февраля 1944 года.

3.Двойное захоронение под одним надгробным памятником где покоится советская разведчица И.А. КОЗЛОВА (родилась 29 января 1925 года). Расстреляна фашистскими палачами 29 февраля 1944 года.

4.Захоронение под монументальным безымянным памятником.

К памятной дате освобождения Бахчисарая от немецко-румынских захватчиков (14 апреля 1944 года), весной 2016 года инициативной группой найденные захоронения были приведены в порядок: расчищена дикая растительность, заменена пришедшая в негодность мемориальная табличка на памятнике Б.А. ЭРГЛЕ, восстановлены навершия на двух памятниках, произведена их побелка известью, на памятнике А.М ПРОКОПОВИЧА и Е.И. СЕРЕЖЕНКО расчищена мраморная мемориальная табличка, выполнены обмерные чартежи всех памятников и их подробная фотофиксация и др.

Выявленные объекты имеют большую историко-культурную ценность и должны в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» взяты на учет в Бахчисарайском райвоенкомате, а администрация города Бахчисарая обязана взять их на баланс, обеспечив ремонт, охрану и достойное содержание.

Целью этой публикации является не только напомнить крымчанам о трагических страницах фашистской оккупации Бахчисарая в 1941 – 1944 годах, но также вернуть из небытия пофамильно жертв гитлеровского террора, чей гражданский долг перед Родиной был выполнен ими сполна. Возможно найдуться родственники активных участников советского подполья, погребенных на бахчисарайском городском кладбище по ул. Севастопольская, и они, наконец, через десятилетия смогут почтить их память у могил героев…

Заслуженный архитектор Республики Крым, почетный гражданин города Бахчисарая Валерий Борисов

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