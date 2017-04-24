"Военная тайна" с Игорем Прокопенко

В вашем браузере отключен JavaScript

Скачать медиафайл

Фрагмент программы "Военная тайна". В эфире телепрограммы эксперт, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин объясняет где, кто и как вербует террористов-смертников и боевиков в ряды Исламского Государства (деятельность организации запрещена на территории РФ)Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.