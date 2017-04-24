Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Детали
Беларусь получит от России новый кредит
|10.04.2017 11:25:33
Беларусь договорилась с Россией о предоставлении российской стороной нового кредита примерно в $1 млрд, заявил в эфире телканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, сообщает БЕЛТА.
Комментируя некоторые итоги переговоров белорусского и российского президентов в Санкт-Петербурге 3 апреля, Семашко сказал, что кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития будет вновь открыто.
«Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн – итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить», — добавил заместитель белорусского премьера.
Другие материалы по теме
Александр Лукашенко заявил, что не играет с Россией «в одни ворота»
Что ждать России от Минска и Варшавы
|Как реагировать на геополитические игры Белоруссии и Польши?
Минск уговорил Москву на скидку
|
Белоруссия получит российский газ по $129 за тысячу кубометров
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ
Лукашенко обвинил Кремль в неготовности к созданию Союзного государства
Итоги встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина: достигнуты договорённости по всем вопросам
|
Итоги встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина: достигнуты договорённости по всем вопросам
|
Как Россия и Белоруссия продолжают строить Союзное государство
Союз России и Белоруссии дал трещину?
|
Нефтегазовый спор между странами остается неразрешенным
Константин Затулин: Складывается впечатление, что Белоруссия стремится занять нишу Украины
|Что будут обсуждать президенты России и Украины, каков уровень отношений сегодня между ними, и есть ли критические моменты, требующие неотложного вмешательства?
Белоруссия и Россия: необходим договор о безопасности
|20 лет идет процесс реинтеграции двух братских восточнославянских государств и, похоже, конца ему не видно.