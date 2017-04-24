XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

Беларусь получит от России новый кредит


10.04.2017 11:25:33

Беларусь договорилась с Россией о предоставлении российской стороной нового кредита примерно в $1 млрд, заявил в эфире телканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, сообщает БЕЛТА.

Комментируя некоторые итоги переговоров белорусского и российского президентов в Санкт-Петербурге 3 апреля, Семашко сказал, что кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития будет вновь открыто.

«Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн – итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить», — добавил заместитель белорусского премьера.

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