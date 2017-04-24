XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
24.04.2017
17:01:32
Успешная стыковка на земле Байконура далее »
14:34:49
ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
13:55:58
В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
13:16:50
Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
11:36:13
Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
21.04.2017
14:23:52
Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
14:13:36
Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
12:46:32
Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
12:26:26
ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
12:17:54
Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »

Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »

Русский мир. Кто с нами? далее »

Ответ на угрозу. Время покажет далее »

Россия - Украина: история развода. далее »

Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »

Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »

Почему русским не дают российское гражданство далее »

Рубрика / Общество

Для неграждан из Латвии и Эстонии снят возрастной ценз для безвизового въезда в Россию


07.04.2017 22:59:57
5 апреля подписан Указ Президента России о поправках в Указ от17 июня 2008 г. N 977 о безвизовом въезде неграждан из Латвии и Эстонии, которые дают право на въезд без визы совершеннолетним негражданам, родившимся после распада СССР.

По Указу 2008 года право на безвизовый въезд было дано гражданам бывшего СССР и их несовершеннолетним детям. За прошедшие после распада СССР годы родились и достигли своего совершеннолетия дети, оставшиеся негражданами в этих республиках, и им уже требовалось оформление визы. На эту ситуацию обратили внимание после инцидента в московском аэропорту, когда 15 августа 2016 года через российскую границу не пропустили молодую негражданку Латвии, студентку российского вуза, которая до этого свободно в Россию приезжала.

Сейчас возрастной ценз снят – все неграждане смогут в безвизовом порядке въехать в Россию.

Всем, кто въезжает в Россию без визы, а значит – и негражданам, следует знать правила пребывания на территории РФ, установленные российскими законами. Во-первых, надо встать на миграционный учет в течение трех рабочих дней с момента въезда. Во-вторых, в случае въезда в безвизовом режиме на территории России можно находиться в не более 90 из каждых 180 дней. При необходимости более длительного пребывания (работа, учеба)– нужно получать визу, которая оформляется по соответствующему обращению работодателя или учебного заведения. Правила временного пребывания на территории РФ регламентирует статья 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».


«Неграждане» - определение для лиц без гражданства в Латвии и Эстонии, имеющих особый статус. Он распространяется на лиц, проживающих в этих государствах, состоявших в гражданстве СССР, которые после его распада не получили никакого признанного гражданства, а так же на их детей, не имеющих никакого гражданства. В качестве документа, удостоверяющего личность, им выдается особый «паспорт негражданина» (который выдается только им - «проездной документ лица без гражданства»).

В Эстонии и Латвии проживает большое число лиц без гражданства — бывших граждан СССР и их потомков, не имеющих гражданства страны проживания или какого-либо другого государства.

По данным, предоставленным самими странами, число таких людей на начало 2016 года составляло 252 017 в Латвии и 82 341 в Эстонии, причем все население Латвии составляет примерно 2 миллиона человек, а Эстонии — 1,3 миллиона человек.

А.Докучаева

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Константин Затулин о гражданстве для соотечественников

Стенограмма выступления Константина Затулина на Круглом столе «Гражданство Российской Федерации соотечественникам» в Институте стран СНГ.

Думские комитеты поддержали законопроект Затулина о гражданстве детей из смешанных семей

Профильный экспертный совет фракции «Единая Россия» одобрил законопроект Затулина о политубежище

Приехавшим из Украины бывшим бойцам «Беркута» предложили дать гражданство

Однако для этого сами они должны выразить готовность отказаться от украинского паспорта.

В Госдуме предлагают давать убежище в РФ беженцам из стран с развитой демократией

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий обращаться за политическим убежищем в Россию беженцам из стран с развитой демократией и имеющих безвизовый режим с РФ.

Депутат Затулин внёс в Думу законопроект о политическом убежище

В Общественной палате проведут экспертизу миграционных инициатив Затулина

Соотечественники поддерживают законопроекты К. Затулина

Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенные им законопроекты по гражданству РФ для носителей русского языка, и по российскому гражданству детей, родители которых имеют разное гражданство.

Состоялось первое в 2017 году заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

Отклики соотечественников на законопроекты К. Затулина

Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенные им законопроекты по гражданству РФ для носителей русского языка, и по российскому гражданству детей, родители которых имеют разное гражданство. 

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.