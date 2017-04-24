Для неграждан из Латвии и Эстонии снят возрастной ценз для безвизового въезда в Россию

07.04.2017 22:59:57

5 апреля подписан Указ Президента России о поправках в Указ от17 июня 2008 г. N 977 о безвизовом въезде неграждан из Латвии и Эстонии, которые дают право на въезд без визы совершеннолетним негражданам, родившимся после распада СССР.





По Указу 2008 года право на безвизовый въезд было дано гражданам бывшего СССР и их несовершеннолетним детям. За прошедшие после распада СССР годы родились и достигли своего совершеннолетия дети, оставшиеся негражданами в этих республиках, и им уже требовалось оформление визы. На эту ситуацию обратили внимание после инцидента в московском аэропорту, когда 15 августа 2016 года через российскую границу не пропустили молодую негражданку Латвии, студентку российского вуза, которая до этого свободно в Россию приезжала.





Сейчас возрастной ценз снят – все неграждане смогут в безвизовом порядке въехать в Россию.





Всем, кто въезжает в Россию без визы, а значит – и негражданам, следует знать правила пребывания на территории РФ, установленные российскими законами. Во-первых, надо встать на миграционный учет в течение трех рабочих дней с момента въезда. Во-вторых, в случае въезда в безвизовом режиме на территории России можно находиться в не более 90 из каждых 180 дней. При необходимости более длительного пребывания (работа, учеба)– нужно получать визу, которая оформляется по соответствующему обращению работодателя или учебного заведения. Правила временного пребывания на территории РФ регламентирует статья 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».









«Неграждане» - определение для лиц без гражданства в Латвии и Эстонии, имеющих особый статус. Он распространяется на лиц, проживающих в этих государствах, состоявших в гражданстве СССР, которые после его распада не получили никакого признанного гражданства, а так же на их детей, не имеющих никакого гражданства. В качестве документа, удостоверяющего личность, им выдается особый «паспорт негражданина» (который выдается только им - «проездной документ лица без гражданства»).





В Эстонии и Латвии проживает большое число лиц без гражданства — бывших граждан СССР и их потомков, не имеющих гражданства страны проживания или какого-либо другого государства.





По данным, предоставленным самими странами, число таких людей на начало 2016 года составляло 252 017 в Латвии и 82 341 в Эстонии, причем все население Латвии составляет примерно 2 миллиона человек, а Эстонии — 1,3 миллиона человек.





А.Докучаева





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