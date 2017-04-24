Константин Затулин в программе "Первая студия" на Первом канале

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Американские вооруженные силы нанесли удар по авиабазе правительственных войск в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о нанесении ракетного удара в Сирии отвечает «жизненно важным национальным интересам» американцев. Операция стала ответом США на химическую атаку в Идлибе, в которой Вашингтон обвиняет официальные власти Сирии. Министерство иностранных дел России осудило действия США и потребовало провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации. Также российская сторона заявила о приостановке действия заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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