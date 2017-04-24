Сбербанк официально объявил об уходе из Украины

07.04.2017 17:22:39

Российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба банка.

«События последнего месяца – введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны «Национального корпуса» активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, Сбербанк открыто заявил о своей готовности корректно выйти с украинского рынка, максимально защищая при этом интересы клиентов и сотрудников.

«После подписания Украиной меморандума с МВФ и принятия Сбербанком решения о добровольном выходе с рынка, любые последующие агрессивные действия в отношении ПАО «Сбербанк», банк расценивает как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина», – добавили в банке.

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что украинская «дочка» Сбербанка будет продана дешевле ее капитала.

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