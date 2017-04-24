На радость старьевщикам: как Латвия тратит свой военный бюджет

07.04.2017 15:41:51

НАТО планирует до 2021 года вложить в Вооруженные силы Латвии примерно 71 млн. евро. Эти деньги, как сообщили в Минобороны, предполагается потратить на развитие инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечение приёма в Латвии и размещения союзников по альянсу. Данное известие, несомненно, очень обрадовало некоторые государства НАТО: ведь теперь у Латвии появились деньги на то, чтобы приобретать заваль с их военных складов, которую в противном случае сдали бы в утиль.

Согласно изданному в конце февраля распоряжению Кабинета министров Латвии, «в 2017-2021 гг. Минобороны сможет брать на себя долгосрочные обязательства и заключать договоры, привлекая финансирование программы НАТО по инвестициям в безопасность в размере до 71 млн. евро». Сообщается, что финансирование натовской программы «по инвестициям в безопасность» планируется израсходовать на развитие инфраструктуры обучения и снабжения. Недавно утверждённый сеймом военный бюджет является одним из самых быстрорастущих в мире – в нынешнем году он запланирован в размере 1,7% от внутреннего валового продукта. Таким образом, на вооруженные силы предполагается потратить 449 млн. евро. В 2016 году армейский бюджет составил 367,86 млн. евро. (1,41% от ВВП). В нынешнем году Министерство обороны намерено продолжить начатые проекты, например механизацию пехотных бригад НВС, развитие разведки, усовершенствование систем ПВО.

В армейской сфере появились и два новых приоритета, на которые выделено дополнительное финансирование – повышение минимальной зарплаты военнослужащих и выравнивание низких зарплат (на что в целом отведено 126 тыс. евро). При этом, что интересно, в августе прошлого года Кабинет министров поддержал поправки к закону о государственном управлении, предусматривающие, что в дальнейшем зарплаты военнослужащих не будут публиковаться для всеобщего ознакомления. Как заявили в Кабмине, «поправки вводятся с учетом современной геополитической ситуации, которая требует ограничить обнародование информации о военнослужащих». В правительстве опасаются, что гласность в этом вопросе «облегчает работу иностранных спецслужб в Латвии, косвенно позволяя получить информацию о боеспособности армии, которая является объектом государственной тайны».

В 2015-м Кабмин установил, что в том году военный бюджет страны должен составлять 1,4%, в 2017 году – 1,7%, а начиная с 2018 года – 2% от ВВП. Впрочем, министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что «нигде не сказано, что на достигнутом нужно остановиться». Ранее новый министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил страны НАТО о том, что Вашингтон ограничит свои обязательства перед альянсом, если они не увеличат свои оборонные расходы. Комментируя заявление Мэттиса, Бергманис сказал, что «трактовать его можно по-разному, но в целом это призыв меняться». На вопрос, означает ли это, что в 2019 году Латвия должна выделить на армию больше 2% от ВВП, Бергманис ответил, что хотел бы этого. «В этом году уже есть примеры – Эстония на оборону выделяет уже 2,2 процента от ВВП, а ещё она создала специальный оборонный фонд. В Литве проходит дискуссия о том, что в 2020 году на оборону нужно выделять 2,5 процента от ВВП. Безопасность никогда не бывает дешевой», – подытожил Р. Бергманис.

Для того чтобы составить представление о том, как тратит деньги латвийская армия, желательно ознакомиться с примерами. Так, размещение вокруг Риги системы противовоздушной обороны обойдётся государству в сумму, примерно равную 150 млн. евро. С этой целью, в частности, Бергманис подписал контракт со шведским предприятием SAAB Dynamics AB о приобретении ракет ПВО ближнего радиуса RBS-70. Министр подчеркнул, что подписание данного контракта крайне важно для Латвии. «Мы сейчас активно создаём архитектуру противовоздушной обороны, включающую в себя систему оповещения, быстрое реагирование и радары. Закупка ракет – это шаг, позволяющий укрепить нашу боеспособность», – сказал министр.

А вот ещё одно из свежайших известий: Национальные вооруженные силы подписали с австрийским Министерством обороны договор о покупке подержанных гаубиц. Договор предусматривает приобретение самоходных 155-миллиметровых артиллерийских систем серии M109, центра управления огнем и платформы для обучения автоводителей. Планируется, что расходы на приобретение одной единицы техники в зависимости от модификации составят от 60 тыс. до 140 тыс. евро. Столь большую разницу в цене объясняют различием модификаций боевых машин. В целом у Австрии будет приобретено 47 единиц данной техники. Гаубицы, которые планирует закупить Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, после чего законсервированы. Первые орудия доставят осенью. Эти гаубицы Австрия в середине 90-х гг. сама купила у Великобритании.

А на исходе прошлого года НВС получили от Великобритании первую партию в 34 подержанные разведывательные гусеничные машины. Позже поступила ещё одна партия в 13 машин. Также у британцев закуплены 123 БТРа (боевые машины Scimitar, вооруженные 30-мм пушкой, бронетранспортеры Spartan, Sultan и Samson, оснащённые пулеметами калибра 7,62 мм, а также медицинские бронетранспортеры Samaritan). Перед доставкой из Великобритании техника проходит капитальный ремонт и модернизацию. Когда в конце июля прошлого года Министерство обороны обнародовало точные размеры суммы, на которую Рига закупает бронетранспортеры, возник скандал. Как проинформировали сотрудники военного ведомства, на приобретение, капитальный ремонт и модернизацию этих машин государству необходимо 249,5 млн. евро. Отмечается, что расходы на один только бронетранспортер составляют примерно 871 тыс. евро.

Депутаты сейма от оппозиционного блока «Согласие» проверили представленную бухгалтерию и принялись бить тревогу. Парламентарии обнаружили противоречия в информации об этой сделке, предоставляемой латвийской и британской сторонами. Ведь в официальных британских источниках указывается, что МО Великобритании продаёт Латвии бронетранспортеры примерно за 48 млн. евро, причём в эту сумму входит и ремонт техники. «Каким образом цена с 48 миллионов подпрыгнула почти до 250? В пять раз! Если капремонт и модернизация уже были включены в первоначальную цену? Ау, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, вам это неинтересно?» – взывал оппозиционный публицист Владимир Линдерман.

Для дачи разъяснений в парламент был вызван сам Р. Бергманис. Он выступал на закрытом заседании парламентской комиссии по запросам, однако, как рассказал глава комиссии Аугуст Бригманис, «большинство депутатов признали, что работа Минобороны по механизации армии позитивна, и это высоко ценят союзники». Госконтроль также не обнаружил никаких нарушений в закупках техники. Позже Бергманис рассказал на радио Baltkom: «Размер этой суммы очень легко объяснить. Если мы говорим только о закупке бронетранспортеров, то получится сумма около 40 миллионов евро. Однако если мы говорим об общем проекте механизации, то это – инфраструктура, школы, обучение, боеприпасы, обслуживание. Нужно построить классы, чтобы обучить людей ездить на бронетранспортере, стрелять. Если всё это сложить, то получится более 200 миллионов евро».

Когда год назад Министерство обороны объявило конкурс среди старшеклассников на «наиболее латышское название» для купленных бронетранспортеров, поучаствовать изъявили желание и многие взрослые. Бронемашины предлагали либо назвать именами современных латышских политиков – «Вейонис», «Аболтиня», «Ульманис», «Вике-Фрейберга», либо выдвигали куда более хлёсткие варианты: «Динозавр», «Паркинсон», «Пенсионер», «Параолимпиец», «Металлолом», «Утиль», «Гробик», «Мусорник», «Рухлядь», «Тазик», «Шпрот», «Незаводилкин», «Проржавелсис» и т. п. Естественно, военные в итоге предпочли для своих машин куда более пафосные названия – «Меч», «Перун» и т. д.

Также в прошлом году было объявлено, что НВС отремонтируют состоящий на их вооружении биплан Ан-2, которому исполнился тридцать один год. Государственный центр военных объектов и закупок объявил процедуру закупки, в ходе которой будет выбрана фирма, которая проведёт ремонт «кукурузника». Эту новость в ироническом ключе прокомментировал всё тот же В. Линдерман: «Напряжённые будни латвийской военной авиации. Государственный центр военных объектов и закупок объявил процедуру закупки, в ходе которой будет выбрана фирма, которая проведет капитальный ремонт двигателя, пропеллера и авионики биплана Ан-2. Министерство обороны сообщило, что в бюджете не запланированы средства на покупку нового самолета, поэтому принято решение о ремонте».

Ещё один забавный случай – в декабре было объявлено, что у 57 штурмовых винтовок, используемых солдатами латвийской армии, сломался пластиковый приклад. Штурмовые винтовки G36 Министерство обороны закупает у немецкой компании Heckler & Koch. В министерстве подчёркивают, что в данном случае нельзя говорить о браке, поскольку приклады сломались в результате использования винтовок в экстремальных условиях, а также из-за неправильного обращения. «Только у небольшой части штурмовых винтовок, используемых НВС, пластиковый приклад был сломан или поврежден, и это произошло не потому, что винтовки были сделаны некачественно. Причиной поломки стал человеческий фактор во время военных учений. Человеческий фактор в данном случае означает, что на оружие, к примеру, был брошен тяжелый предмет или на него наехал гусеницей танк. Поэтому мы не выдвигаем претензии к производителю и поставщику», – отметили в пресс-службе министерства. Однако у общественности этот случай вызвал подозрения в некачественности купленного латышами оружия.

Аппетит растёт во время еды. В январе директор департамента военно-публичных отношений Минобороны Каспар Галкин пожаловался, что в ближайшие десять лет из-за отсутствия средств не будет приобретаться бронетехника для гражданского ополчения «Земессардзе». По его словам, «оснащение бронетехникой всего этого формирования в составе вооружённых сил обошлось бы государству в миллиарды евро». К. Галкин сетует: «Министерство обороны планирует обеспечить бронетехникой лишь часть пехотной бригады сухопутных сил. В настоящее время бывшая в употреблении, но модернизированная бронетехника предназначена только для 1-го механизированного пехотного батальона. Этот батальон до 2020 года получит из Великобритании 123 боевые разведывательные гусеничные машины». А вот в распоряжении «Земессардзе» в настоящее время имеются легкие внедорожники, грузовики и гусеничная техника повышенной проходимости, которой несколько десятков лет. Дополнительно рассматривается возможность приобретения лёгких мобильных внедорожных транспортных средств, но Минобороны пока не уточняет, каких именно и сколько это может стоить.

«Несмотря на отсутствие бронетехники, развитие «Земессардзе» в ближайшие годы остается приоритетом Минобороны. Уже ранее начато оснащение «Земессардзе» индивидуальным вооружением, легким стрелковым оружием, минометами, артиллерией и гранатометами. Эти поставки планируется завершить в ближайшие годы», – отметил Галкин. Что ж, судя по его словам, со временем обзаведутся ополченцы и танками. Сейчас ведь главная задача государства – милитаризация. Медики, учителя и пенсионеры, жалующиеся на свои низкие доходы, могут и подождать.

Роман Холодов

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