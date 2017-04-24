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Детали
"НАТО плюс", Украина минус
|07.04.2017 12:03:49
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк выступил с предложением создать новый формат сотрудничества в рамках Североатлантического альянса, назвав его «НАТО плюс». Как считают эксперты, подобные проекты нереализуемы без средств Запада, но Киев под таким предлогом этих денег не получит.
К созданию «НАТО плюс» Яценюк призвал страны во время выступления на десятом киевском форуме по безопасности. Это формат, по его мнению, должен предусматривать полное соответствие армий стран-партнеров, не входящих в состав альянса, стандартам НАТО. По представлениям Яценюка, вооруженные силы Украины должны быть на одном уровне подготовки с солдатами НАТО, говорить с ним на одном языке и обороняться одним оружием.
Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов считает, что заявление Яценюка носит скорее политический характер, чем практический.
«Реально перевести украинскую армию на стандарты НАТО до заявленного им уровня невозможно. Сейчас Украина не просто бедная, а самая бедная страна в Европе, а также среди стран СНГ. Она опустилась на такой уровень, когда подобные вещи реализовать нельзя. Украина вся в долгах, и более того, в стране сейчас развиваются весьма разрушительные процессы, которые в перспективе приведут к потере территориальной целостности. Страна будет разделена.
Заявление Яценюка призывает внешние силы потратить деньги на усиление обороноспособности Украины. Естественно, что на самом деле деньги предполагается разделить между рядом заинтересованных лиц, но по моему представлению их нужно так много, что никто на такие траты в здравом уме не пойдет, хотя какие-то подачки Киев может и получить.
Самое главное, что темп развития событий заводит Украину в тупик. Сейчас начались протесты против действующей власти, в том числе с национал-патриотической позиции. Протесты способны привести к определенным последствиям. И на Западе также прекрасно оценивают сложившуюся ситуацию, поэтому не станут рисковать деньгами», - комментирует эксперт.
В экспертном сообществе уверены, что Украине не стоит рассчитывать на полноправное вступление в альянс на протяжении как минимум двух десятков лет. Как отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, никаких обязательств по отношению к Украине, страны НАТО на себя брать не собираются. Сотрудничество Западу интересно только в формате использования украинской территории в своих целях, и использовании солдат для совместных маневров.
В то же время, как отмечают эксперты, натовские инструкторы уже сегодня активно используют украинский конфликт как полигон для проверки боевых навыков своих специальных подразделений. Военнослужащие ДНР ранее неоднократно сообщали о присутствии в рядах ВСУ иностранцев. Таким образом, страна превращается в плацдарм для обкатки вооружений и военных технологий для специальных подразделений альянса, но не более того.
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По мнению Константина Затулина, проведение референдума в нынешних условиях выглядит довольно спорным решением.
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