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Рубрика / Безопасность
В ДНР рассказали, кто стоит за убийствами Гиви и Моторолы
|07.04.2017 11:43:37
По данным МГБ республики, лидеров донецкого ополчения «заказал» высокопоставленный сотрудник СБУ
Следователям Донецкой народной республики известно имя заказчика убийств Гиви и Моторолы – лидеров ополчения Михаила Толстых и Арсена Павлова. Как сообщила пресс-секретарь министерства госбезопасности ДНР, это глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
По данным МГБ, в структуре этого ведомства есть специальные отряды, которые ведут «террористическую войну» против Донбасса и создавались, как утверждают в ДНР, при финансовой поддержке США.
«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — цитирует заявление пресс-секретаря МГБ ДНР «Россия 24».
По её словам, вскоре после убийства Гиви, 14 февраля, президент Украины назначил Петрова начальником департамента контрразведки, и это «свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР».