Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Рубрика / Общество
Эстония ввела против Севастополя «пенсионные санкции»
|07.04.2017 11:12:17
Власти Эстонии отказываются установить пенсии за стаж работы, полученный на их территории, для граждан России из Севастополя. Теперь таким севастопольцам ежемесячно будут выплачивать деньги из местной казны. Такое решение приняли вчера в правительстве города.
Два местных жителя, ранее работавших в Эстонии, столкнулись с политическими мотивами при оформлении пенсии в стране своих бывших работодателей.
«Правительство Эстонии без рассмотрения вернуло документы, которые севастопольцы отправляли, чтобы подтвердить свой трудовой стаж в Эстонии. Это существенные потери для наших граждан», – сказал директор департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.
По его словам, возникшую ситуацию рассмотрели в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации и поручили местным властям ежемесячно выплачивать этим гражданам материальную помощь в размере 2/3 среднего размера иностранной пенсии (13 570 рублей – прим.) из регионального бюджета.
Для получения такой материальной помощи эти граждане должны предоставить в департамент труда и социальной защиты Севастополя свидетельства об отстаивании своих прав в суде Эстонии.
«Если они (граждане – прим.) получат отказ от судебных органов Эстонии, то они имеют право обращаться в Европейский суд. На этом уровне подключится Министерство иностранных дел Российской Федерации для оказания юридической помощи», – пояснил Борисенко.
Другие материалы по теме
Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 14 по 20 апреля 2017 г.
Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 8 по 13 апреля 2017 г.
Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 30 марта по 7 апреля 2017 г.
МИД Украины выразило протест в связи с призывом крымчан в российскую армию
Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю
|Обзор СМИ в период с 23 по 30 марта 2017 г.
В Крыму помнят о Донбассе. В Севастополе – чуть подзабыли
|В Крыму помнят о Донбассе. Более того, отрабатывают возможные пути сотрудничества. А вот Севастополь ведёт себя не столь однозначно — считает депутат Государственной думы России Константин Затулин.
Константин Затулин: Будапештский меморандум — не священная корова, Россия не обязана гарантировать целостность Украины
|
Россия не обязана выполнять условия Будапештского меморандума о гарантиях безопасности для Украины в современных условиях.
Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 17 по 23 марта 2017 г.
Константин Затулин: Политическая ангажированность не позволяет Турции быть объективным экспертом в вопросе Крыма
|
Комментарий к статье Желаемое за действительное: Парламентарии о заявлении Турции о татарском населении Крыма
Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 3 по 10 марта 2017 г.