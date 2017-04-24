Эстония ввела против Севастополя «пенсионные санкции»

07.04.2017 11:12:17

Власти Эстонии отказываются установить пенсии за стаж работы, полученный на их территории, для граждан России из Севастополя. Теперь таким севастопольцам ежемесячно будут выплачивать деньги из местной казны. Такое решение приняли вчера в правительстве города.

Два местных жителя, ранее работавших в Эстонии, столкнулись с политическими мотивами при оформлении пенсии в стране своих бывших работодателей.

«Правительство Эстонии без рассмотрения вернуло документы, которые севастопольцы отправляли, чтобы подтвердить свой трудовой стаж в Эстонии. Это существенные потери для наших граждан», – сказал директор департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

По его словам, возникшую ситуацию рассмотрели в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации и поручили местным властям ежемесячно выплачивать этим гражданам материальную помощь в размере 2/3 среднего размера иностранной пенсии (13 570 рублей – прим.) из регионального бюджета.

Для получения такой материальной помощи эти граждане должны предоставить в департамент труда и социальной защиты Севастополя свидетельства об отстаивании своих прав в суде Эстонии.

«Если они (граждане – прим.) получат отказ от судебных органов Эстонии, то они имеют право обращаться в Европейский суд. На этом уровне подключится Министерство иностранных дел Российской Федерации для оказания юридической помощи», – пояснил Борисенко.

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