Возможный исламистский след в ЧП в Петербурге

06.04.2017 16:19:44

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

перейти на страницу автора





В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Источник в правоохранительных органах РФ рассказал РИА Новости, что в возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны, однако называть его террористом-смертником преждевременно.

"Сейчас, пока нет серьезных данных следствия, нельзя говорить о каком-то следе. Нужно дождаться данных предварительного следствия, потому что очень разнится информация, которая поступает", — сказал завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

По словам эксперта, удобно маскировать любую террористическую активность под исламистов, особенно если одеться таким образом, "как среднестатистический россиянин представляет себе исламиста, засветиться перед камерами, чтобы потом исламистский след был особенно заметен".

"Это может быть кто угодно. Это может быть какой-нибудь сумасшедший-одиночка, это может быть представитель спецслужб страны, которая почему-то до сих пор считает, что воюет с РФ. Это могут быть наши так называемые "партнеры" с Востока и Запада, маскирующиеся под исламистов. На исламистов сейчас удобно сваливать любой теракт. Но это могут быть и исламисты. Это может быть то же самое "Исламское государство"*, которое таким образом мстит России за свои поражения в Сирии", — полагает Грозин.

Собеседник агентства отметил, что "Хизб ут-Тахрир"* находится "в глубоком подполье", ее представители "везде говорят, что они за мирное построение халифата и против насильственных мер".

"Эксперты спорят вообще, насколько эту структуру стоит считать именно террористической, потому что действительно бесспорных фактов того, что члены "Хизб ут-Тахрир"* каким-то образом причастны к террористическим актам, достоверно нет", — заявил Грозин.

При этом он добавил, что люди, которые придерживаются более радикальных взглядов, уходят из "Хизб ут-Тахрир"* — например, в "Джамаат Ансаруллах"* или ИДУ*.

"Безусловно, ИДУ* — это откровенно террористическая группа, которая отметилась в нескольких резонансных терактах. Несколько лет назад был крупный террористический акт в аэропорту Карачи с убийством мирных граждан, со взрывами, перестрелками. ИДУ официально признали, что это их "заслуга", — отметил Грозин.

Он подчеркнул, что часть ИДУ официально присягнула на верность ИГ* в 2014 году, когда исламисты были "на подъеме, когда это бренд особенно звучал, когда казалось, что Дамаск вот-вот падет". Эксперт отметил, однако, что это достаточно "неформальный момент", а сама группировка, которая присутствует на афганской территории, в сравнении с периодом 1990-2000 годов серьезно утратила свое влияние в силу множества причин.

"Сейчас ИДУ – сетевая террористическая структура, которая берет заказы на те или иные теракты, осуществляет их, а потом распиаривает себя, чтобы получить новые заказы и так далее. То есть это уже бизнес во многом", — заключил Грозин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.