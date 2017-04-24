Россия – Белоруссия: день единения

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Споры между Россией и Белоруссией стали уже практически нормой политического пейзажа. На этот раз затянувшийся нефтегазовый конфликт удалось благополучно разрешить благодаря договорённостям между двумя президентами. Как долго можно раскачивать лодку Союзного государства без каких-либо катастрофических последствий?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.