XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Рубрика / Общество

Вступил в силу указ о безвизовом въезде в Россию неграждан Латвии и Эстонии


06.04.2017 13:41:21

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому проживающие в Латвии и Эстонии неграждане, родившиеся после 6 февраля 1992 года, получили право на безвизовый въезд в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ президента вносит изменения в предшествующий документ от 17 июня 2008 года, который регулировал безвизовый въезд в Россию для лиц без гражданства, ранее состоявших в гражданстве СССР и проживающих в Латвии или Эстонии. В новой версии документа формулировка о гражданстве СССР была исключена.

Осенью прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о предоставлении безвизового въезда в Россию всем проживающим в Латвии и Эстонии негражданам.

Вопрос о визах для неграждан Эстонии и Латвии возник в связи с августовским скандалом, когда в аэропорту Домодедово была задержана латвийская студентка-негражданка.

Девушку не впустили в Россию на основании постановления, действие которого распространяется на категорию неграждан, которые состояли в гражданстве бывшего СССР и ныне проживают в Латвии. По закону несовершеннолетние дети имели такое же право, если были вписаны в паспорт родителей. Однако с наступлением совершеннолетия дети неграждан Латвии, состоявших в гражданстве СССР, становятся другой категорией неграждан, которая под действие закона уже не попадает. Поэтому им необходима виза для пересечения границы с РФ.

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