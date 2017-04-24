Жизнь без антрацита с Донбасса: на Украине останавливают 4-ю ТЭС

06.04.2017 13:16:22

Из-за нехватки антрацита на Украине останавливают уже 4-ю из 7 ТЭС, которые обеспечивают около 15% электроэнергии в стране и вырабатывают ее на угле данной группы. Исполнительный директор «Укргэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил в Facebook, что вместе с Трипольской, Змиевской и Приднепровской встанет и Криворожская ТЭС — с 11 апреля.

«Подчеркну, что технологическая возможность остановки „антрацитовых“ энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была отработана совместно с генерирующими компаниями и Минэнергоугля во исполнение поручения вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона от 30 марта 2017 года. Мы тщательно просчитали все аспекты стойкости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков и сейчас полностью готовы к сценарию „отключения“ блоков, которые работают на угле антрацитовой группы», — написал в соцсети Всеволод Ковальчук, добавив, что энергосистема работает в обычном режиме, а пики потребления покрываются за счет блоков ТЭС, которые работают на угле газовой группы, а также ГЭС и ГРЭС. Простой 4-х ТЭС, по словам исполнительного директора «Укрэнерго», продлится до летнего максимума нагрузок, чтобы накопить запасы антрацита на складах.

Ранее о достаточной мощности в энергосистеме при отключении ТЭС заявлял и глава Минэнергоугля Украины Игорь Насалик.

«В Украине тепло, завершился отопительный сезон. Поэтому энергопотребление резко снизилось. Кроме того, в стране половодье и пики потребления покрывают гидроэлектростанции. Поэтому остановка четырех ТЭС не повлияет на работу энергосистемы страны, — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, такая ситуация продлится до конца мая, когда в плановый ремонт начнут выводить энергоблоки АЭС и закончится половодье. «К этому времени и должны запастись антрацитом», — говорит Дмитрий Марунич.

По прогнозу Минэнергоугля, до конца года Украине понадобится 4,7 млн. тонн антрацита, а, по данным исполнительного директора «Укрэнерго», на складах осталось 499 тысяч тонн. При этом, как известно, на самой Украине его нет, поставки антрацита из Донбасса из-за блокады прекратились, а глава Минэнерго Игорь Насалик обещал ввести запрет на его закупки из России. Вместо этого в украинском правительстве планируют закупать уголь антрацитовой группы в ЮАР, Австралии и США.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, Украине физически будет трудно обеспечить свои потребности в антраците поставками из дальнего зарубежья. «Ежемесячно украинские порты могут переваливать 400 тысяч тонн угля», — говорит Дмитрий Марунич.

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, Украина сможет обеспечить не менее половины потребностей антрацитом из дальнего зарубежья.

Страна в очередной раз имеет шансы оказаться на грани дефицита, но есть возможность и «проскочить» его. «При „упавшем“ металлургическом производстве, как одном из крупнейших потребителей электроэнергии, вполне можем и обойтись импортом из дальнего зарубежья», — предполагает Валентин Землянский.

Действительно, блокада Донбасса дорого обходится Украине. Только в первом квартале перебои в поставках кокса и угля привели к тому, что металлургическое производство в стране снизилось на 8%. По чугуну при этом — на 13,6%, а металлургическому коксу — на 21,4%. Таковы данные объединения предприятий Укрметаллургпром.

С другой стороны, проблемы в экономике страны помогают «латать дыры» в энергетике.

По мнению Валентина Землянского, будущее снижение выработки электроэнергии антрацитовыми ТЭС может быть связано и с давлением на донецкого бизнесмена Рината Ахметова. «Ему принадлежит большая часть „антрацитовых“ ТЭС и, возможно, сокращают его долю рынка», — предполагает эксперт.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что сейчас в энерготарифе заложены 2 тыс. грн. на антрацит, а уголь из дальнего зарубежья обойдется примерно в 2,6 тыс. грн. «При этом, по существующим правилам, ТЭС продают на энергорынок электроэнергию тем дороже, чем меньше вырабатывают», — рассказывает Дмитрий Марунич. Эксперт предполагает, что возросшие затраты могут привести к тому, что тарифы на электроэнергию для населения могут в очередной раз пересмотреть.

Подобного мнения придерживается и экономист Венского института международных экономических исследований Василий Астров. «Правительство планирует закупать уголь в других местах, но это будет дороже, поэтому цены на электроэнергию снова придется поднимать. А это означает инфляцию и, в итоге, снижение покупательной способности населения», — заявил Василий Астров немецкому изданию DW.

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