Традиции тасаввуфа в Волго-Уральском регионе обсудили на конференции в Казани

06.04.2017 12:44:44

4 апреля в Казани прошла научно-практическая конференция «Вторые чтения имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина» по теме «Традиции тасаввуфа в Волго-Уральском регионе», организованная Духовным Управлением Мусульман Татарстана.

В ее работе принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который выступил на пленарном заседании с докладом «Возрождение тасаввуфа и Интернет».

Его выступление вызвало живой отклик у аудитории и горячую дискуссию последующих докладчиков в лице профессора Иорданского университета шейха Абурраззака ас-Саади и главного казыя Татарстана Джалиля хазрата Фазлыева.

В ходе пленарного заседания от имени Верховного муфтия России Шейх уль-Ислама Талгата хазрата Таджутдина внуку Ахмадзаки хазрата, руководителю управления федеральной налоговой службы по Татарстану Марату Сафиуллину был передан орден «Аль-Иззат» («Слава, честь и достоинство») Центрального Духовного Управления Мусульман (ЦДУМ) России, которого великий просветитель удостоился посмертно.

В работе конференции приняли также участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, академики-историки Энгель и Индус Тагировы, имам-хатыб Апанаевской мечети г. Казани Нияз хазрат Сабиров, директор Бинского медресе Рашид хазрат Маликов и др.

По окончании мероприятия гости и участники конференции посетили могилу Ахмадзаки хазрата Сафиуллина и других известных татарских имамов и ишанов, похороненных на мусульманском кладбище в Ново-Татарской слободе г. Казани.

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