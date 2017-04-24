Тайны Чапман. Выпуск 167 от 04.04.2017

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Великая история США закончена. 29 штатов требуют выхода из состава страны. Нам удалось разобраться, кто стоит за глобальной интригой. Она направлена… против России!Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.