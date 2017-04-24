Соотечественники поддерживают законопроекты К. Затулина

05.04.2017 14:26:33

Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенные им законопроекты по гражданству РФ для носителей русского языка, и по российскому гражданству детей, родители которых имеют разное гражданство. Данные законопроекты в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе. Соотечественники обсуждают, поддерживают инициативы Затулина и ждут принятия поправок в действующие законы.

Публикуем некоторые из поступивших писем:

Здравствуйте Константин Федорович!

Пишу Вам в связи с Вашим выступлением в эфире программы Соловьева от 16.03.17. Считаю, что законодательство, регулирующее предоставление гражданства РФ соотечественникам, нуждается в дальнейшем позитивном развитие. И хочу поделиться с Вами моей частной ситуацией, которая, возможно, найдет в дальнейшем свое решение в законодательстве. Я родился в ЭССР, на данный момент являюсь гражданином Эстонии и проживаю в Таллинне. Образование высшее, родной язык – русский. По отцовской линии дед переехал из РСФСР в ЭССР после окончания ВОВ, по линии матери – дед был кадровым военным и был переведён дослуживать в ЭССР из РСФСР в середине 70-х годов прошлого века.

Поскольку я родился в СССР на территории ЭССР, то считаю своей родиной РФ, как преемницу Советского Союза, несмотря на территориальное «несовпадение» места рождения и родины на данный момент. Хотел бы в перспективе получить гражданство РФ. Моя мотивация следующая. Я хотел бы иметь возможность беспрепятственно, и не нарушая закона, встать на защиту своей родины, если это потребуется. Сейчас крайне нестабильная ситуация вдоль границ РФ. И, к примеру, в случае возникновения обостренной ситуации на границе в Прибалтике, не став гражданином РФ, я окажусь в противоречивой ситуации. С одной стороны моя совесть потребует встать на защиту родины, с другой стороны эстонское гражданство – на защиту территории и чуждой мне НАТО-вской идеологии. Последнее требование ко мне подкреплено законом и будет иметь юридические последствия в случае, если я выберу вариант совести. Гипотетически, подобные же юридические последствия возникнут, если я захочу защитить свою родину на других ее рубежах. Естественно я надеюсь, что такой необходимости не возникнет. Однако чувствую в себе потребность соединить свои обязанности перед родиной и законность их исполнения воедино. В связи с этим было бы хорошо предусмотреть для подобных мне людей облегченное получение гражданства и его оформления без необходимости переезда/приезда в РФ. К примеру, в моем случае переезд затруднен тем обстоятельством, что в Эстонии я должен быть поблизости от своего деда, ветерана ВОВ.

Так же я думаю о перспективе переезда в РФ. Хочу поделиться своими мыслями по этому поводу. Учитывая практику ЕС, люди переезжают в другие города/ страны, прежде всего руководствуясь предложением по работе, а не конкретным местом нового жительства. В связи с этим считаю перспективным создание информационной базы, в которой такие я как я могли бы разместить для потенциальных работодателей информацию о себе в виде СV и получить список вакансий еще до переезда. Думаю, такой подход снизил бы риск для соотечественников и укрепил бы их уверенность в принимаемом решении. Человек, на мой взгляд, нуждается в гарантированной возможности самореализации и обеспеченном доходе выше, чем в пособие на переселение.

И еще одно замечание позволю со своей стороны. Было бы очень хорошо, если бы РФ и российское общество побыстрее определилась с необходимостью вам соотечественников и наладила все соответствующие механизмы по их возвращению. Дело в том, что отсутствие четкого понимания в этом вопросе заставляет русских людей на постсоветском пространстве (по крайней мере, в Прибалтике) интегрироваться в местное общество. Больнее всего это «бьёт» по детям, поскольку государственная политика в прибалтийских странах методично разрушает русскую образовательную среду. Прибалты давно поняли, что с такими как я им ничего уже не удастся сделать в вопросе принадлежности к русскому миру. И они решили «забрать» наших детей. Сейчас на моих глазах уже подрастает целое поколение детей из русских семей, которых к русскому миру я бы уже не причислил. В большинстве своем эти дети учились и учатся в эстонских школах. Они не умеют писать и читать на русском, владеют только разговорным языком. Они не получали информацию о русской культуре из литературы, а были воспитаны на эстонской. Они учили историю, написанную нынешними эстонскими политиками. Некоторые из них уже со школьного возраста являются отчаянными русофобами и ненавидят Россию за оккупацию их родины. Я думаю, что если не поспешить, то в обозримой перспективе РФ потеряет много потенциальных соотечественников.

С уважением,

Сергей Казачок

16 марта 2017 год. 15:33

Здравствуйте Константин Федорович!

Сегодня посмотрел вечер с Владимиром Соловьевым об ускоренном гражданстве. Да вы правы, что нас, а я о гражданах Союзных республик СССР, в то время ни кто не спрашивал, забрали паспорта СССР, дали другие и на этом все, а хотим мы этого или нет это уже дело пятое.

Я живу в Казахстане. Знаете, хочется многое сказать: как мы здесь живем брошенные Россией я о русскоязычном населении проблем много. Скажу одно, 90 процентов русских мечтает о российском гражданстве некоторые уехали и по 5 лет ждут гражданства.

Все так сложно. Вы знаете сколько надо времени нервов денег здесь чтобы собрать документы на отказ от гражданства такое чувство что все делается для того чтобы обсосать человека и выкинуть голым. Куча справок, а некоторые надо ждать 3-4 дня, заплатить деньги и они действительны 3 дня чуть, где то не успел и все сначала.

Докапываются до каждой буквы – это ужас. Переводы с русского на казахский, с казахского на русский. Все это стоит и стоит не мало, с нашими зарплатами все не так просто.

Мы соотечественники должны и хотим быть с Россией. Мы хотим быть русскими Мы хотим жить по-русски. И, в конце концов, когда в следующий раз нам намекнут русским «чемодан – вокзал», мы знаем, что у нас есть Родина, которая нас ждет и мы ей нужны.

Юрий Сергеевич

18 марта 2017 год. 13:18

Здравствуйте, уважаемый Константин Федорович!

Меня зовут Катерина Пасиковская.

Мне очень импонирует Ваша позиция по вопросу защиты русских, оказавшихся за пределами России.

Я родилась и живу в Молдавии. Мои родители-москвичи в конце 60-х годов прошлого века были направлены, после окончания института, поднимать молдавскую журналистику. Как мы помним, оспаривать распределение после института было невозможно.

Мне кажется, что Российская Федерация, как правопреемница СССР, несёт моральную ответственность за своих граждан (и их детей), которых отправила поднимать народное хозяйство национальных республик.

Таких как я – потомков русских, разбросано по бывшим советским республикам сотни тысяч!

Мы взрослые люди, готовы работать на благо России, не нуждаемся в государственной помощи переселенцам, способны купить себе жильё.

Наши дети старшего школьного возраста или студенты через несколько лет будут работать, и приносить пользу стране.

России не нужно вкладывать в них материнский капитал и ждать 20 лет пока появится работающий специалист.

Нам необходимо российское гражданство, чтобы иметь право легально работать, быть защищенными, а не мыкаться по очередям ФМС 5 и более лет в надежде получить гражданство! Без гражданства, ты не получишь медицинскую помощь, не оформишь ребенка в школу, нужно каждые три месяца выезжать из России и возвращаться обратно! Какое-то изуверское отношение к своим соотечественникам!

У меня вопрос: что, России не нужны русские люди?

Я попыталась подать заявку на получение гражданства в посольстве России в Молдавии, но получила отказ, так как мои родители умерли, а значит нет живых матери или отца, родившихся на территории Российской Федерации.

С уважением, Катерина Пасиковская

16 марта 2017 год. 15:44

Здравствуйте Константин Федорович!

Родился и проживаю в Казахстане. Внимательно слежу за Вашей законотворческой деятельностью, касающейся гражданства РФ. Моя мать и отец родились на территории России. Отец умер будучи гражданином России в городе Старый Оскол. Документы, подтверждающие рождение матери на территории РФ не можем найти. Почему бы Вам не внести изменения в законопроект, касающийся признания носителем русского языка без проживания на территории РФ, а также же беспрепятственного получения гражданства хотя бы всем людям славянской национальности, как-то русским, украинцам, белорусам. Я сам русский, а что толку, Если не я ни мои дети России не нужны. Да, в Казахстане пока спокойно, но это пока. Спасибо. На ответ даже не надеюсь.

Валерий

16 марта 2017 год. 11:35

Здравствуйте, Константин Фёдорович!

Как и тысячи соотечественников, живущих мыслями о России, смотрел передачу В.Р. Соловьева от 15.03.2017 года, в которой участвовали Вы, обсуждая вопросы получения Российского Гражданства.

Я отношусь к той категории людей, которые, являясь русскими, находящимися за пределами России, всегда отстаивали точку зрения Русского Мира. И мне было бы крайне важно знать, что однажды наш Русский Мир получит свой «партийный билет» в виде паспорта Гражданина России.

Я так же отношусь и к той категории людей, которым ничего не нужно от России в том случае, если бы я однажды возвратился на Родину. Я не нуждаюсь в российских пенсии, жилье и в подъемных деньгах. Но мне крайне важно знать, что гипотетически, если нацизм поднимет голову и в Европе, я смогу получить защиту Российского МИД и вернуться в свой дом – в Россию.

Таким, как я, крайне необходима точка опоры, фундаментно образующая основа. Мы – лояльные граждане других государств – продолжаем считать себя русскими и никогда не сможем стать голландцами, немцами или французами. Мы спорим и доказываем русскую правоту, мы гордимся успехами России и всегда переживаем в случаях ее неудач. Мы – это те, кого Россия потеряла после 1991 года, мы – русские.

Я знаю не понаслышке о проблемах людей, вернувшихся в Россию и сталкивающихся с холодным безразличием чиновников. Мои дальние родственники после 2014 года уехали из Украины исключительно из желания быть с Россией и оставаться русскими. Они имеют украинские фамилии, но они считают себя русскими по духу, по мировоззрению, по образованию, по культуре. Россия не должна встречать таких людей так, как встретила их. Привожу цитату чиновника: «Вы для нас все – иностранцы».

Иностранец – Депардье, а русские – соотечественники! Язык моих мыслей – русский! Язык мыслей Депардье – французский, Мути – итальянский.

Хочу искренне поблагодарить Вас за последовательность в решении вопросов упрощенной процедуры получения Российского гражданства. Восхищен Вашей стойкостью в полемике, срывающей маски с тех, кто либо сознательно, либо по глупости, препятствует решению крайне важной для России проблемы – проблемы её народонаселения.

Прошу Вас довести это важное дело до конца, как бы не было трудно!

С уважением,

Константин

17 марта 2017 год. 12:30

В дальнейшем мы продолжим данную рубрику…

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