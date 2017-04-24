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Детали
Запись пресс-конференции Константина Затулина
|03.04.2017
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин рассуждает о причинах, мешающих достижению мирного урегулирования карабахского конфликта.
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