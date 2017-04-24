Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

Запись пресс-конференции Константина Затулина


03.04.2017
 

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3 апреля в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина.
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