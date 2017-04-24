Население Армении, как и многих стран СНГ, мандата на обострение поствыборной ситуации политикам не давало, о чем косвенно свидетельствуют итоги парламентских выборов 2 апреля считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.